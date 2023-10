La crise à Gaza s’aggrave avec les évacuations et les pénuries de nourriture et d’eau

Dimanche, les réserves de nourriture, de carburant, d’eau et d’électricité étaient limitées à Gaza, où vivent 2,3 millions d’habitants, et les connexions téléphoniques et Internet étaient intermittentes en raison de l’effondrement des infrastructures critiques.

Israël a exhorté vendredi plus d’un million d’habitants à évacuer le nord de Gaza, y compris la ville de Gaza, où les frappes israéliennes ont anéanti des familles et dévasté son centre commercial autrefois animé. L’avertissement a provoqué un exode chaotique le long des routes dangereuses vers le sud, où au moins un convoi a été bombardé vendredi, selon des images vidéo vérifiées par le Washington Post.

Au moins 2 600 personnes ont été tuées à Gaza, a annoncé dimanche le ministère palestinien de la Santé, et plus de 9 600 blessées.

Dans les hôpitaux débordés de Gaza, les médecins ont déclaré qu’ils déplaçaient les patients au sol pour faire de la place aux nouveaux blessés, tandis que les corps s’entassaient à l’extérieur. À l’hôpital al-Shifa de la ville de Gaza, le plus grand complexe médical du territoire, environ 30 000 personnes se sont rassemblées dans les bâtiments et sur le parking environnant, dans l’espoir d’assurer leur sécurité.

Israël s’est engagé à « détruire » le Hamas et ses hauts dirigeants à Gaza, où il a déclaré qu’il se préparait à un « large éventail » de plans offensifs, y compris une éventuelle invasion terrestre. Israël s’est retiré unilatéralement de Gaza en 2005 – et l’enclave est l’un des deux territoires, y compris la Cisjordanie occupée, que les Palestiniens envisageaient comme faisant partie d’un futur État.

« Je vous le jure : la mort est plus facile que ce que nous vivons », a déclaré Haneen Abu Youssef, la tante de l’enfant. « Quand on voit un enfant comme celui-ci, qui a perdu sa mère, son père, son oncle, sa grand-mère et son grand-père, toute la famille, ses oncles et tantes. Il ne reste plus rien. »