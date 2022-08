La criminalité et le logement abordable sont les principales préoccupations dans la candidature du conseiller de Kelowna à la réélection

Mohini Singh est candidat à sa réélection.

“Je sens qu’il reste une tonne de travail à faire”, a-t-elle déclaré. “Je dois garder mes manches retroussées et être prêt à plonger et à faire de mon mieux.”

La criminalité, le logement abordable, les gratte-ciel, l’agriculture et la circulation ne sont que quelques-uns des problèmes sur lesquels elle se concentre.

“Une des choses que je crois fermement, c’est que nous devons obtenir le nombre approprié de policiers pour prendre soin de notre ville, mais nous devons également être vigilants en tant que communauté”, a-t-elle déclaré.

Singh a ajouté que le conseil a entendu haut et fort le besoin de logements accessibles et abordables et la pénurie de logements locatifs dans la ville.

“En tant que conseil, nous avons approuvé tant d’unités locatives, mais il y a toujours une telle demande.”

Un autre problème de la ville est le manque d’espace pour se développer en termes d’espace, a déclaré Singh, faisant référence au fait que près de 40% de Kelowna se trouve dans la réserve de terres agricoles.

“Une certaine partie de notre ville est à flanc de montagne, nous avons donc une limite de croissance permanente”, a-t-elle ajouté. “Donc, cela nous oblige à nous démener pour trouver un logement.”

Singh a déclaré que le développement est passé de la construction du centre-ville à la construction.

« Mais tout le monde ne veut pas vivre dans un gratte-ciel. Il s’agit de jongler avec toutes ces exigences et de bâtir une ville saine et inclusive.

Elle a ajouté qu’elle croit que le conseil doit gérer soigneusement et correctement le développement des tours d’habitation dans la ville.

«Nous semblons aller de plus en plus haut, et une fois qu’il est construit, nous ne pouvons pas les abattre. Nous devons donc nous assurer que nos politiques sont claires.

Le maintien de la ceinture verte et de l’agriculture sont également des problèmes sur lesquels Singh dit qu’elle se concentrera si elle est réélue. Surtout quand il s’agit de vergers et de fermes coexistant avec des quartiers résidentiels.

“Je veux m’assurer que nous faisons tout de manière sensible afin que les gens puissent vivre à côté et que les agriculteurs puissent poursuivre leur activité.”

Les embouteillages et les transports dans la ville et la région sont également des préoccupations pour Singh.

“Est-il temps d’entamer une discussion approfondie sur une deuxième traversée (lac Okanagan) ?” questionna Singh. “Nous devons commencer à pousser plus fort le gouvernement à obtenir de l’aide avec d’autres routes pour aider à réduire la pression sur l’autoroute 97.”

L’intérêt pour l’élection municipale d’octobre semble élevé – à ce jour, huit personnes ont manifesté leur intérêt à se présenter à la mairie et 42 ont ramassé des bulletins de candidature pour le poste de conseiller.

« Pour moi, cela indique le désir des membres de notre communauté de sentir qu’ils veulent faire partie de l’avenir de Kelowna », a déclaré Singh. “Alors c’est une très bonne chose.”

