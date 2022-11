La criminalité est un problème dans le comté de Kendall ? Les candidats aux sièges du conseil de comté du district 2 sonnent – ​​Shaw Local

Les candidats aux sièges du conseil du comté de Kendall du district 2 lors des élections générales du 8 novembre ont exprimé diverses opinions lorsqu’on leur a demandé dans un questionnaire Record Newspapers / Shaw Local s’ils pensaient qu’il y avait un problème de criminalité dans le comté.

Le bureau du shérif du comté de Kendall fournit des services de police aux zones non constituées en société du comté, y compris la subdivision de Boulder Hill et ses plus de 8 000 habitants, et gère également la prison du comté de Yorkville. Le conseil de comté est chargé d’approuver le budget annuel du bureau du shérif.

Les candidats ont également répondu à une question d’enquête sur les projets de routes et de ponts qui, selon eux, devraient être une priorité dans le comté. (Pour voir les réponses des candidats au questionnaire complet, rendez-vous ici.)

Huit candidats se présentent aux élections pour cinq sièges vacants dans le district 2, qui comprend les trois cantons les plus à l’est du comté : Oswego, NaAuSay et Seward. Le vote anticipé aux élections est déjà en cours.

Voici comment les candidats ont répondu aux questions du sondage sur la criminalité et les projets de routes et de ponts :

Zach Bachmann (D)

Pensez-vous qu’il y a un problème de délinquance locale ? Si oui, que faut-il faire à ce sujet ?

Les efforts du bureau du shérif pour augmenter les patrouilles et leur présence pour lutter contre la criminalité sont un bon début. J’aimerais voir les efforts de soutien du comté lancés par les résidents locaux pour créer une communauté, c’est-à-dire les groupes de pique-nique annuel et de surveillance de quartier de Boulder Hill.

Quels projets de routes et de ponts locaux devraient être réalisés en priorité dans le comté ?

Bien que Wolf’s Crossing ne relève pas de la responsabilité du comté, la nécessité d’étendre cette route est extrêmement importante. Le département des autoroutes du comté devrait apporter son expertise dans la construction de routes pour collaborer avec le village d’Oswego et le département des autoroutes du canton d’Oswego.

Elizabeth Fleurs (D)

Flowers n’a pas retourné de questionnaire.

Matt Kellogg (R)

Pensez-vous qu’il y a un problème de délinquance locale ? Si oui, que faut-il faire à ce sujet ?

Je crois qu’il y a de petites poches de problèmes avec la criminalité. Le bureau du shérif est chargé de planifier et de demander au conseil si des fonds supplémentaires sont nécessaires. Notre conseil d’administration a été très ouvert sur le financement intégral de notre département du shérif et l’ajout de personnes et de technologies à la demande.

Quels projets de routes et de ponts locaux devraient être réalisés en priorité dans le comté ?

Nous avons quelques projets de comté qui progressent en avance sur le calendrier. Le pont Eldamain et les extensions de Collins Road sont des projets de comté qui sont financés et avancent en avance sur le calendrier. Les futurs projets comprendront des améliorations au chemin Ridge, des améliorations aux intersections du chemin Plainfield et des feux de circulation à Grove et à la route 126.

Il existe un certain nombre de projets qui ne sont pas sous le contrôle du comté et qui devraient être traités. Les projets d’État, de village et de canton sont hors de notre contrôle. Nous travaillons ensemble et fournissons un soutien sur demande.

Dan Koukol (R)

Pensez-vous qu’il y a un problème de délinquance locale ? Si oui, que faut-il faire à ce sujet ?

Chaque communauté a un niveau de criminalité. Au fur et à mesure que nous grandissons, cela aussi. Je soutiens notre police locale et le bureau du shérif du comté. Personnellement, je crois qu’il faut garder la police financée avec le prélèvement approprié pour assurer la sécurité de la communauté. Les gens et les entreprises veulent venir dans des collectivités sûres; ils les vérifient avant de déménager ou de commencer à construire des bâtiments d’un million de pieds carrés. Je soutiens la police ! Je pense également que nous devons développer un programme plus étendu pour répondre aux besoins de notre population handicapée et âgée en matière de réparations domiciliaires, d’escroqueries financières et d’escroqueries de nettoyage, etc. Trop souvent, j’entends des histoires où nos aînés locaux ont été exploités d’une manière. ou un autre.

Quels projets de routes et de ponts locaux devraient être réalisés en priorité dans le comté ?

Le feu rouge de Johnson and Ridge Road est en préparation, la ville de Plainfield est l’agence principale.

Wolf’s Crossing Road est l’un des projets les plus importants et les plus nécessaires du district 2. Comme vous le savez tous, c’est un cauchemar de la circulation ! La majeure partie de cette route est le village d’Oswego, mais a été un sujet pour tous les organismes fiscaux. C’est en cours que le financement est approprié.

Nous sommes ravis d’avoir un autre pont sur la rivière Fox ! Le pont du chemin Eldamain au-dessus du Fox est en avance sur le calendrier et sur la bonne voie pour ouvrir à la fin de l’automne. Le comté de Kendall est l’organisme responsable de ce pont. Cela facilitera la circulation nord et sud dans tout le comté!

La route 30 dans le district 2 a besoin d’aide. C’est une route nationale très fréquentée.

Brian LeClercq (R)

Pensez-vous qu’il y a un problème de délinquance locale ? Si oui, que faut-il faire à ce sujet ?

Nos services de police locaux dans le comté de Kendall ont et continuent de bien travailler ensemble. Ils continuent de surveiller toute activité criminelle actuelle et potentielle et réaffectent les ressources au besoin. Le bureau satellite supplémentaire à Boulder Hill en est un exemple (réduction des temps de réponse dans cette partie du comté).

Quels projets de routes et de ponts locaux devraient être réalisés en priorité dans le comté ?

Le comté a un excellent plan de transport qui est essentiel au succès d’une communauté prospère. En fait, le pont d’Eldamain est en avance sur le calendrier. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a des années, le comté de Kendall a fait des infrastructures (routes, ponts, bâtiments) une priorité en consacrant un pourcentage de la taxe de vente perçue à des projets de transport.

Donna Sawicki (droite)

Pensez-vous qu’il y a un problème de délinquance locale ? Si oui, que faut-il faire à ce sujet ?

Je pense que la pandémie et les événements connexes ont créé une augmentation de la criminalité et, malheureusement, une indulgence dans la punition de ces crimes. Je pense que nous devons rétablir des sanctions plus sévères et ensuite veiller à ce que ces sanctions soient appliquées.

Quels projets de routes et de ponts locaux devraient être réalisés en priorité dans le comté ?

Je dirais que terminer le projet actuel du pont du chemin Eldamain est évidemment une priorité, et je suis heureux qu’ils se penchent sur les problèmes de sécurité pour le chemin Plainfield entre les routes Grove et Collins.

Gabriella Shanahan (R)

Pensez-vous qu’il y a un problème de délinquance locale ? Si oui, que faut-il faire à ce sujet ?

Je ne crois pas qu’aucune zone ne puisse être exempte de crime, mais notre shérif et nos municipalités locales font un bon travail au service de la communauté parce que nos fonctionnaires locaux font un bon travail en fournissant à nos services de police les outils nécessaires pour faire leur travail avec succès.

Quels projets de routes et de ponts locaux devraient être réalisés en priorité dans le comté ?

La continuation du pont Eldamain est essentielle pour le comté. De plus, le sentier Wikaduke et le corridor de Ridge Road sont vitaux pour l’avenir du comté. Connecter Ridge Road de l’Interstate 88 à la I-80 accorderait au comté une autre route nord-sud. Je pense que l’ajout de cette connexion attirerait des entreprises dans la région, car il existe déjà une population saine sur les toits dans le corridor pour soutenir les entreprises et les magasins.

Brooke Shanley (D)

Pensez-vous qu’il y a un problème de délinquance locale ? Si oui, que faut-il faire à ce sujet ?

La criminalité est plus élevée dans certaines parties du comté que dans d’autres. Je m’engage à travailler avec les élus des municipalités de notre comté et avec le département du shérif du comté de Kendall pour déterminer des solutions efficaces à ce problème.

Quels projets de routes et de ponts locaux devraient être réalisés en priorité dans le comté ?

Il existe de nombreux ponts locaux qui ont une cote de mauvaise qualité. J’aimerais d’abord étudier la faisabilité de la réparation et/ou de la reconstruction de ces ponts.