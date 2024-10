La criminalité est en baisse, selon le FBI, mais les politiciens choisissent toujours les statistiques en fonction de leurs discours

Le bâtiment J. Edgar Hoover du FBI est vu le 28 janvier 2019 à Washington, DC. (Photo de Mark Wilson/Getty Images)

Les crimes violents et les crimes contre les biens ont diminué aux États-Unis en 2023, poursuivant une tendance à la baisse après des taux de criminalité plus élevés pendant la pandémie, selon le dernier rapport national sur la criminalité du FBI. rapport.

Les meurtres et les homicides intentionnels, appelés homicides involontaires sans négligence, ont diminué de 11,6 % par rapport à 2022. Les crimes contre les biens ont diminué de 2,4 %.

Dans l’ensemble, les données du FBI montrent que les crimes violents ont diminué de 3 %.

Les crimes violents sont devenus un problème majeur dans la course à la présidentielle de 2024, l’ancien président Donald Trump affirmant que la criminalité avait « explosé » sous l’administration Biden.

Pendant la campagne électorale, Trump, le candidat républicain à la présidentielle, a cité les résultats d’une autre source – l’enquête nationale sur les victimes de la criminalité du Bureau of Justice Statistics des États-Unis – pour affirmer que la criminalité est hors de contrôle.

Alors que les données du FBI reflètent uniquement les crimes signalés à la police, l’enquête de victimisation est basée sur des entretiens menés par le Bureau du recensement des États-Unis et inclut à la fois les crimes signalés et non signalés. Il est demandé aux personnes interrogées si elles ont signalé le crime à la police. Mais l’enquête n’inclut pas de données sur les meurtres et ne suit que les crimes commis contre des personnes âgées de 12 ans et plus.

La victimisation enquêtepublié à la mi-septembre, montre que le taux de victimisation par des crimes violents est passé de 16,4 pour 1 000 personnes en 2020 à 22,5 pour 1 000 en 2023. Le rapport note également que le taux de 2023 est statistiquement similaire à celui de 2019, lorsque Trump était au pouvoir. bureau.

De nombreux experts en données sur la criminalité considèrent les deux sources comme étant fiables. Mais les agences suivent différentes tendances, mesurent les crimes différemment et collectent des données sur différentes périodes. Contrairement à l’enquête de victimisation, les données du FBI reposent en grande partie sur des appels de service ou des rapports de police. Pourtant, la plupart des crimes ne sont pas signalés, ce qui signifie que les données du FBI ne sont ni entièrement exactes ni complètes.

Les enquêtes de victimisation publiées au cours des années de pointe de la pandémie ont été particulièrement difficiles à mener, ce qui explique en grande partie pourquoi, selon certains experts, le FBI et l’enquête peuvent montrer des tendances différentes.

En conséquence, ces différences, qui sont souvent inconnues ou mal comprises, permettent à quiconque – y compris aux politiciens – de manipuler les résultats pour soutenir leurs programmes.

Cette année, les candidats politiques aux niveaux national, étatique et local des deux côtés ont utilisé les statistiques de la criminalité dans leurs campagnes, certains s’attribuant le mérite de tendances prometteuses et d’autres utilisant des chiffres différents pour fouetter leurs opposants. Mais il est difficile de tirer des conclusions définitives sur les tendances de la criminalité ou de les attribuer à des politiques spécifiques.

« Il n’y a jamais une seule raison pour laquelle les tendances de la criminalité évoluent dans un sens ou dans l’autre », a déclaré Ames Grawert, expert en données criminelles et avocat principal du programme de justice du Brennan Center for Justice. Le Brennan Center est un groupe juridique et politique de gauche.

«Lorsqu’une réponse est présentée, qui a peut-être un sens intuitif ou une certaine persuasion politique, il est tout à fait naturel de passer directement à cette réponse. Le problème est que ce n’est tout simplement pas ainsi que fonctionne le crime », a déclaré Grawert à Stateline.

Lors d’un rassemblement en août à Philadelphie, le candidat démocrate à la vice-présidence, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, dit: « Les crimes violents étaient en hausse sous Donald Trump. C’est sans compter les crimes qu’il a commis.»

Au cours des trois premières années du mandat de Trump, le taux de crimes violents pour 100 000 habitants a en fait diminué chaque année, selon le FBI, passant de 376,5 en 2017 à 370,8 en 2018, puis à 364,4 en 2019.

Ce n’est qu’en 2020 que le taux a grimpé à 386,3, le plus élevé sous Trump, date à laquelle le pays a connu la plus forte augmentation des meurtres sur un an.

Nous vivons dans un monde de petites phrases et les gens ne prennent pas le temps de digérer les informations et de vérifier les faits. La responsabilité incombe à l’électeur.

– Alex Piquero, ancien directeur du Bureau fédéral des statistiques judiciaires

Les commentaires de Walz négligent l’impact de la pandémie de COVID-19 et les bouleversements sociaux qui ont suivi le meurtre de George Floyd par un policier de Minneapolis en 2020. Et malgré l’augmentation cette année-là, le taux de crimes violents au cours de la dernière année de Trump est resté légèrement inférieur à celui de l’année dernière. de l’administration du président Barack Obama. En 2016, le taux était de 386,8 pour 100 000 habitants.

Suite à la publication du rapport annuel du FBI sur la criminalité le mois dernier, le représentant américain Dan Bishop, un républicain candidat au poste de procureur général de Caroline du Nord, commun et a ensuite supprimé un retweet sur X qui affirmait faussement que les données du FBI montraient aucun homicide à Los Angeles et à la Nouvelle-Orléans l’année dernière. En fait, les données du FBI ont montré que la police de Los Angeles a signalé 325 homicides, tandis que la police de la Nouvelle-Orléans en a signalé 198 en 2023.

Les électeurs s’inquiètent

La criminalité est devenue l’une des principales préoccupations des électeurs.

UN Sondage Gallup menée en mars a révélé que près de 80 % des Américains s’inquiètent « beaucoup » ou « assez » de la criminalité et de la violence, les plaçant au-dessus de préoccupations telles que l’économie et l’immigration clandestine. Dans un autre Sondage Gallup menée à la fin de l’année dernière, 63 % des personnes interrogées ont décrit la criminalité aux États-Unis comme étant extrêmement ou très grave – le pourcentage le plus élevé depuis que Gallup a commencé à poser cette question en 2000.

Les données sur la criminalité sont généralement en retard d’au moins un an, selon l’agence ou l’organisation qui collecte et analyse les statistiques. Mais le manque de données précises et en temps réel sur la criminalité provenant de sources officielles, telles que les agences fédérales ou étatiques, peut rendre certains électeurs vulnérables à la manipulation politique, selon certains experts en matière de criminalité et de comportement des électeurs.

Il existe au moins trois trackers qui collectent et analysent les données nationales et locales sur la criminalité dans le but de combler les lacunes en matière de reporting en temps réel. Développé par le Conseil sur la justice pénalecabinet de conseil en données AH Datalytique et NORC à l’Université de Chicagoces trackers montrent tous une tendance similaire de baisse des taux de criminalité.

« Nous vivons dans un monde de petites phrases, et les gens ne prennent pas le temps de digérer les informations et de vérifier les faits », a déclaré Alex Piquero, professeur de criminologie à l’Université de Miami et ancien directeur du Bureau fédéral des statistiques judiciaires. une entrevue avec Stateline. « La responsabilité incombe à l’électeur. »

Tendances et limites de la criminalité

En 2020, lorsque les fermetures au cours de la première année de la pandémie de COVID-19 ont contraint les gens à rester chez eux, les homicides ont augmenté de près de 30 % – la plus forte augmentation sur une seule année depuis que le FBI a commencé à suivre la criminalité.

En 2022, les crimes violents étaient retombés à des niveaux proches d’avant la pandémie, et les données du FBI ont montré une baisse continue l’année dernière. Le taux de crimes violents est passé d’environ 377 incidents pour 100 000 habitants en 2022 à environ 364 pour 100 000 habitants en 2023, soit légèrement en dessous du taux de 2019.

Les plus grandes villes, celles comptant au moins un million d’habitants, ont connu la plus forte baisse des crimes violents – près de 7 % – tandis que les villes comptant entre 250 000 et 500 000 habitants ont connu une légère augmentation de 0,3 %.

Les incidents de viol ont diminué de plus de 9 % et les voies de fait graves de près de 3 %. Les cambriolages et les vols ont diminué respectivement de 8 % et 4 %.

Les vols de véhicules à moteur ont toutefois augmenté de 12 % en 2023 par rapport à 2022, soit le taux de vols de voitures le plus élevé depuis 2007, avec 319 vols pour 100 000 habitants.

Bien que les données nationales suggèrent une diminution globale importante de la criminalité à travers le pays, certains experts en données sur la criminalité préviennent que ce n’est pas nécessairement le cas dans les villes et les quartiers individuels.

« Il peut être simpliste d’examiner les tendances nationales. Vous devez également laisser de la place aux nuances et au contexte concernant ce qui se passe au niveau local », a déclaré Grawert, du Brennan Center.

Certains experts en criminalité et hommes politiques ont critiqué le dernier rapport du FBI, soulignant que toutes les agences chargées de l’application des lois n’ont pas soumis leurs statistiques sur la criminalité.

Le FBI fait évoluer les agences participantes vers un nouveau système de reporting appelé National Incident-Based Reporting System ou NIBRS. Le FBI a exigé que la transition, qui a commencé à la fin des années 1980, soit achevée d’ici 2021. Cette exigence a entraîné une baisse significative de la participation des agences pour le rapport de cette année-là, car certains organismes chargés de l’application des lois n’ont pas pu respecter le délai.

En 2022, le FBI a assoupli cette exigence, permettant aux agences d’utiliser à la fois les nouveaux et les anciens systèmes de reporting. Depuis le mandat de 2021, davantage d’organismes chargés de l’application des lois ont migré vers le nouveau système de signalement.

La communication des données sur la criminalité au FBI est volontaire et certains départements ne peuvent soumettre que quelques mois de données.

Bien que le dernier rapport du FBI couvre 94 % de la population américaine, seulement 73 % de tous les organismes chargés de l’application des lois ont participé, en utilisant l’un ou l’autre système de déclaration, selon l’analyse effectuée par Stateline des données de participation au programme Uniform Crime Reporting du FBI. Cela signifie que 5 926 agences, soit 27 %, n’ont communiqué aucune donnée au FBI.

La majorité des agences manquantes sont probablement des départements ruraux plus petits qui ne participent pas en raison de ressources et de personnel limités, selon certains experts en données sur la criminalité.

Mais la participation au programme de signalement des crimes du FBI a régulièrement augmenté au fil du temps, en particulier après la baisse de 2021. De nombreuses agences chargées de l’application des lois dans les plus grandes villes du pays ont soumis des données pour 2023, et chaque agence municipale desservant une population d’un million d’habitants ou plus a fourni une année complète de données, selon le rapport du FBI.

Ligne d’État fait partie de States Newsroom, un réseau d’information à but non lucratif soutenu par des subventions et une coalition de donateurs en tant qu’organisme de bienfaisance public 501c(3). Stateline maintient son indépendance éditoriale. Contactez le rédacteur Scott S. Greenberger pour toute question : [email protected]. Suivez Stateline sur Facebook et X.

