La criminalité est en baisse en Saskatchewan, alors les critiques se demandent pourquoi la province crée une nouvelle force de police

La criminalité a diminué en Saskatchewan au cours des 20 dernières années. À la lumière de cela, les critiques demandent pourquoi le gouvernement provincial crée une nouvelle force policière.

Ils disent que le gouvernement devrait fonder ses politiques sur des faits, et non attiser des craintes fondées sur des perceptions erronées.

“Il semble y avoir un décalage très clair entre ce que les gens croient être vrai et ce que les données et les statistiques suggèrent”, a déclaré Harley Dickinson, professeur à l’Université de la Saskatchewan.

“Le gouvernement a la responsabilité première de fournir aux gens des preuves utilisables et qui reflètent la réalité.”

Plus tôt ce mois-ci, la ministre des Services correctionnels, de la Police et de la Sécurité publique, Christine Tell, a annoncé la création d’un Saskatchewan Marshals Service de 70 agents. Elle a cité les craintes de la criminalité, en particulier dans les zones rurales, soulignant des problèmes tels que le vol de bétail et de produits chimiques agricoles.

Mais la criminalité a diminué dans la province au cours des deux dernières décennies.

CBC News a contacté Statistique Canada pour obtenir les données les plus récentes sur les tendances de la criminalité propres à la Saskatchewan. Par plusieurs mesures, la situation s’est nettement améliorée depuis le début des années 2000.

En 2003, le nombre total d’infractions au Code criminel pour 100 000 habitants de la Saskatchewan a atteint un sommet de 15 417. L’an dernier, ce nombre était de 11 561, soit une baisse de 25 %.

Une autre mesure appelée « gravité de la criminalité » a diminué de près de 30 % au cours de la même période, selon les données de Statistique Canada. Le nombre de jeunes de moins de 18 ans accusés d’un crime a également diminué de plus de 70 % au cours des deux dernières décennies.

Harley Dickinson, professeur à l’Université de la Saskatchewan, a déclaré que le gouvernement avait “la responsabilité principale de fournir aux gens des preuves utilisables et qui reflètent la réalité”. (soumis par Harley Dickinson)

Dickinson a déclaré que certains responsables du gouvernement, des médias ou des forces de l’ordre tentaient de capitaliser sur la peur erronée mais puissante de l’augmentation de la criminalité.

“C’est un peu comme l’hypothèse sociologique de la terre plate”, a déclaré Dickinson.

“Si vous entendez parler d’un crime ou voyez des marques ou des marqueurs de gangs, vous avez l’impression que” Oh, le crime est tout autour de moi “, même s’il peut diminuer. Je pense que nous devons essayer de fournir les meilleures preuves disponibles que nous peut dire, ‘c’est ce qui se passe vraiment.'”

Michelle Stewart, professeure agrégée à l’Université de Regina, est d’accord. Elle a dit que Tell et le gouvernement exploitaient également une autre grande idée fausse – que la meilleure solution au crime est plus de police.

Stewart a déclaré que les recherches et son expérience personnelle de travail avec des personnes marginalisées à Regina montrent que les soutiens sociaux pour la toxicomanie, la santé mentale et l’itinérance sont un moyen beaucoup plus rentable de réduire la criminalité. Le budget annuel proposé de 20 millions de dollars pour le service du maréchal serait mieux dépensé pour ces priorités, a-t-elle déclaré.

Michelle Stewart, professeure agrégée à l’Université de Regina, a déclaré que le plan du gouvernement de la Saskatchewan visant à créer un nouveau corps de police n’améliorera pas la sécurité des gens ni ne réduira la criminalité. Elle a dit que l’argent serait mieux dépensé pour des logements abordables ou des soutiens en matière de toxicomanie et de santé mentale. (Rob Kruk / Radio-Canada)

L’idée du service des maréchaux a été rejetée par les dirigeants des Premières Nations qui disent qu’ils n’ont pas été consultés. Un responsable de la Fédération de la police nationale l’a qualifié de “complètement inutile”, affirmant que cela pourrait en fait rendre les résidents moins sûrs en raison de la confusion sur la compétence et la répartition.

Tell a refusé une demande d’interview pour cette histoire. Un responsable a envoyé un e-mail pour réitérer le fait que les résidents sont préoccupés par la criminalité.

« Le public a été clair en demandant des ressources policières supplémentaires pour s’attaquer aux problèmes de sécurité publique en Saskatchewan, en particulier dans les régions rurales et éloignées. En réponse, le gouvernement crée le Saskatchewan Marshals Service (SMS) pour accroître la capacité policière dans la province et combler lacunes existantes dans le service », indiquait l’e-mail.

“Le service fournira une présence supplémentaire d’application de la loi dans toute la Saskatchewan, mènera des enquêtes proactives et soutiendra les opérations de la GRC et de la police municipale.”