La criminalité est-elle en hausse ou en baisse ? À Houston, les inquiétudes sont difficiles à apaiser

HOUSTON (AP) – Les publicités politiques sur les ondes et les médias sociaux dans la quatrième plus grande ville du pays brossent un tableau de Houston comme un État en faillite où le crime est hors de contrôle et les criminels violents ont carte blanche.

La discussion politique sur le crime a même fait son chemin jusqu’à la chaire, le pasteur populaire de la méga-église Ed Young qualifiant Houston de “ville la plus dangereuse d’Amérique” et disant aux paroissiens que si la ville, qui est dirigée par des démocrates, “doit survivre, nous avions mieux vaut jeter ces clochards hors du bureau.

En réalité, les statistiques de septembre ont montré une baisse de 3% des homicides et une baisse de 10% des crimes violents globaux par rapport au même mois l’année dernière, comme l’a souligné le chef de la police de Houston, Troy Finner, lors d’une mairie le mois dernier, essayant de rassurer les résidents que les choses vont mieux.

Mais Finner, reconnaissant les inquiétudes soulevées lors de la réunion, a noté que le crime n’est toujours “pas là où nous voulons qu’il soit”.

Le débat dans la région de Houston reflète des discussions similaires dans tout le pays sur la sécurité publique, car les taux de crimes violents semblent s’être quelque peu stabilisés mais se situent toujours au-dessus des niveaux d’avant la pandémie. Le sujet est devenu une ligne d’attaque avant les élections de mi-mandat, en grande partie par des candidats républicains qualifiant les démocrates de indulgents envers la criminalité.

Dans le comté de Harris, la maison démocrate fiable de Houston, la plus haute élue, la démocrate Lina Hidalgo, se retrouve dans une campagne de réélection difficile alors que son adversaire républicain et certains membres des forces de l’ordre blâment ses politiques pour les taux de criminalité et les responsables du GOP de l’État l’accusent de “définancement” la police.

Les experts en justice pénale affirment que comprendre les tendances récentes de la criminalité reste difficile, que la politisation doit être évitée et que les solutions ne sont pas simples.

« Vous ne pouvez pas embaucher suffisamment d’agents pour arrêter le problème que vous avez dans une ville. Il faut adopter une approche holistique. Vous devez impliquer la communauté », a déclaré Howard Henderson, fondateur du Center for Justice Research de la Texas Southern University à Houston.

Parmi les autres villes ayant des discussions similaires, citons la Nouvelle-Orléans, où des responsables et des groupes civiques débattent de la manière de lutter contre une augmentation des crimes violents, et Portland, en Oregon, qui a du mal à répondre à la violence de rue.

A Houston, comme ailleurs, le débat s’est politisé et parfois frénétique.

Lors d’une réunion du comité législatif du Texas à Austin ce mois-ci, Kevin Lawrence, directeur exécutif de la Texas Municipal Police Association, a suggéré – sans fournir de preuves – que de nombreux accusés de délit du comté de Harris faisaient partie de grands syndicats cherchant à commettre davantage de crimes.

Ray Hunt, du syndicat des officiers de police de Houston, a averti lors d’une récente réunion à Houston entre des responsables du comté de Harris que si davantage de députés et de procureurs n’étaient pas approuvés, “ce comté va être terminé”.

L’avertissement est venu alors que la criminalité à Houston semble avoir tendance à baisser après plus de deux ans de fortes augmentations pendant la pandémie et les pressions inflationnistes.

De 2019 à 2021, les homicides dans le comté ont augmenté de 59%, la plupart des cas à Houston, selon les données de l’État. Cependant, d’autres crimes – cambriolage, vol qualifié et vol qualifié – ont diminué au cours des deux dernières années.

“Presque partout a vu une augmentation des meurtres depuis 2019”, a déclaré Jeff Asher, analyste de la criminalité.

Pour compliquer les choses, un système judiciaire de comté a été submergé par un arriéré d’affaires pénales qui a commencé après que Houston a été frappé en 2017 par l’ouragan Harvey et a été exacerbé par la pandémie.

Le maire Sylvester Turner a vanté une approche holistique de la réduction de la criminalité grâce à l’initiative One Safe Houston. Le programme de 53 millions de dollars a fourni de l’argent pour les heures supplémentaires de la police, les services de santé mentale, la réponse à la violence domestique et le rachat d’armes à feu.

En août, le contrôleur du Texas, Glenn Hegar, a accusé les responsables du comté de Harris d’avoir enfreint une loi de l’État qui empêche le «définancement» de la police – une expression qui fait référence à la réaffectation de certains fonds de la police à d’autres priorités qui sous-tendent la criminalité, telles que le bien-être mental et le chômage, mais cela est parfois présenté à tort comme l’abolition de la police.

Hegar a accusé le comté de ne pas laisser les gendarmes reporter les fonds non dépensés.

La loi – qui a été adoptée par la législature contrôlée par le GOP et s’applique aux comtés les plus peuplés du Texas, dont la plupart sont dirigés par des démocrates – oblige les responsables à organiser une élection si un budget réduit ou réaffecte le financement des forces de l’ordre.

« Nous avons besoin de plus de financement. … Nous avons besoin de bottes sur le terrain », a déclaré ce mois-ci le gendarme 4 du comté de Harris, Mark Herman.

Brittany Cheek, 29 ans, a déclaré qu’elle était reconnaissante aux responsables du comté le mois dernier d’avoir débarrassé un terrain dans son quartier des ordures et d’une maison mobile abandonnée qui était devenue un paradis pour les toxicomanes. Mais elle est toujours préoccupée par le crime.

Les inquiétudes des résidents ne doivent pas être ignorées, a déclaré Henderson, mais les médias et les politiciens devraient faire un meilleur travail pour donner au public une image correcte de ce qui affecte la sécurité publique.

Les efforts de réforme de la mise en liberté sous caution du comté de Harris, dans le cadre d’un règlement du procès garantissant que la plupart des accusés de délit ne restent pas en prison parce qu’ils sont pauvres, ont également été blâmés pour l’augmentation de la criminalité.

Brandon Garrett, professeur de droit à l’Université Duke et l’un des contrôleurs d’un décret de consentement qui a réglé le procès, a défendu les efforts de mise en liberté sous caution du comté de Harris, déclarant: «Vous pouvez à la fois protéger les droits des personnes et assurer la sécurité publique en même temps. Ce n’est pas un compromis.

Hidalgo a déclaré que le dernier budget du comté proposait 100 millions de dollars de nouveau financement pour l’application de la loi. Mais l’approbation de ce budget est en attente, en partie à cause des appels de deux commissaires républicains pour plus d’officiers.

Leroy West, 67 ans, résident du sud-est de Houston, a déclaré qu’il était contre la réduction des budgets de la police d’une manière qui mettrait en danger la sécurité publique.

«Je suis partisan de prendre une partie de ces fonds et de résoudre les problèmes sociaux, les problèmes de santé mentale. Si nous nous en occupons en amont, la police n’a pas à s’impliquer en aval », a déclaré West alors qu’il participait à un atelier sur la prévention du crime le mois dernier.

A la mairie avec Finner, les habitants semblaient réceptifs à ses assurances mais restaient néanmoins inquiets.

Lisa Moore, résidente d’East Houston, a déclaré à Finner qu’elle “prenait maintenant une pilule contre l’anxiété pour pouvoir essayer de dormir la nuit” après les récentes fusillades près de chez elle.

Finner a étreint Moore et lui a promis, ainsi qu’à d’autres, que leurs préoccupations ne seraient pas ignorées.

“Nous devons vous offrir un peu de sommeil et un peu de paix”, a déclaré Finner.

Juan A. Lozano, The Associated Press