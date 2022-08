La Crimée, zone grise pour la Russie et l’Ukraine, est un lieu de villégiature pour les Russes

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Pour certains Russes, la Crimée occupée semblait un endroit aussi bon que n'importe quel endroit pour passer des vacances paresseuses en août. La "Riviera de Crimée" offrait des plages le long de la mer Noire, des datchas relaxantes et des stations balnéaires luxueuses, même des sentiers montagneux et des ruines historiques – le tout pour un prix très raisonnable sans quitter les frontières autoproclamées de la Russie.

Un passeport russe serait le bienvenu sur la péninsule. La Crimée avait été annexée à l’Ukraine en 2014 après des manifestations pro-européennes à Kyiv, déclenchant des années d’escalade des tensions entre les deux pays voisins. Là-bas, les Russes ne seraient pas moqués comme ils le feraient dans d’autres points chauds européens.

Mais si les Russes se rendaient en Crimée pour oublier les retombées de la guerre en Ukraine, cela ne durerait pas longtemps.

Une série d’explosions sur une base aérienne russe en Crimée occupée a secoué des zones de la ville de Novofedorivka le 9 août. (Vidéo : Storyful)

Mardi, au moins trois explosions ont secoué la côte ouest de la Crimée. Les premières images de la scène ont montré les réactions confuses sur le sable de la plage de Novofedorivka. Les nageurs et les baigneurs étaient déconcertés par les cabanes abandonnées alors que des panaches de fumée noire épaisse s’élevaient d’une base aérienne de Saki à proximité. Bientôt, des vidéos sur les réseaux sociaux ont montré des routes hors de Crimée encombrées par des vacanciers écourtant leurs vacances.

Moscou a déclaré qu’il s’agissait simplement d’une explosion de munitions, et non d’une attaque, et Kyiv n’a présenté aucune revendication immédiate de responsabilité. Mais encore, il y avait peu de doute : la guerre en Ukraine était arrivée en Crimée. Le conflit touche désormais une « zone grise » de souveraineté entre la Russie et l’Ukraine qui remonte en fait bien au-delà de 2014, dans les profondeurs de l’histoire régionale et du mythe nationaliste.

L’explosion de l’aérodrome de Crimée était l’œuvre des forces spéciales ukrainiennes, selon un responsable

Ce qui s’est passé exactement à la base aérienne de Saki n’est pas encore clair. Les récits russes de dommages minimes semblent contredire les preuves vidéo. L’armée de l’air ukrainienne a déclaré dans un communiqué que neuf avions militaires avaient été détruits à la base, ce qui, s’il était exact, serait la plus grande perte en une seule journée pour l’armée de l’air russe depuis le début de la guerre il y a six mois.

Mais il n’y a pas eu de revendication directe de responsabilité. Un responsable du gouvernement ukrainien a déclaré mercredi à la chef du bureau du Washington Post à Kyiv, Isabelle Khurshudyan, que les forces spéciales ukrainiennes avaient mené l’attaque. Auparavant, un responsable américain avait déclaré au Post qu’il semblait que les forces ukrainiennes avaient mené une frappe en utilisant une arme non fournie par les États-Unis.

L’attentat montre l’étrange place qu’occupe la Crimée, revendiquée par les deux camps, dans le conflit ukrainien. Après que la nouvelle des explosions se soit répandue mardi, Margarita Simonyan, rédactrice en chef de la chaîne de télévision publique RT et fervente partisane du Kremlin, fait référence à la péninsule comme une “ligne rouge” sur Twitter. Plus tard dans la soirée, le président ukrainien a prononcé un discours nocturne axé sur la Crimée. “La Crimée est ukrainienne et nous ne l’abandonnerons jamais”, a déclaré Volodymyr Zelensky.

La Crimée a à peu près la taille du Maryland; il a une population d’environ 2 millions de personnes. La Russie s’est déplacée militairement dans la péninsule en mars 2014, la saisissant de l’Ukraine. Il l’a officiellement annexé quelques semaines plus tard, à la suite d’un référendum largement contesté qui a vu un vote de 96,77 % des Crimés pour rejoindre la Russie.

Officiellement, c’est toujours une partie de l’Ukraine aux yeux du monde – seule une poignée de pays ont reconnu la souveraineté russe sur elle – mais il y a peu de doute depuis huit ans sur qui détient le pouvoir sur le terrain.

Comment l’agression de la Russie en Ukraine en 2014 et 2015 façonne les actions de Biden aujourd’hui

La Crimée est bien plus qu’un joli lieu de vacances. L’histoire de la péninsule est dramatique, entrelacée à la fois avec l’Ukraine et la Russie modernes, mais aussi distincte, avec de longues périodes de domination mongole et ottomane. Certains de ces événements passés sont encore amers, notamment la déportation massive à l’époque soviétique d’un groupe ethnique majeur de la péninsule, les Tatars musulmans de Crimée, vers l’Asie centrale.

La Russie a longtemps considéré le contrôle ukrainien de la Crimée comme le résultat d’une stupide erreur historique. En 1954, le Premier ministre soviétique Nikita Khrouchtchev a transféré ce qui était alors l’oblast de Crimée, un district régional, de la Russie à l’Ukraine. La majorité de la Crimée parlait encore le russe et sous l’Union soviétique, ce genre de différence administrative était nominale.

Mais avec l’effondrement du communisme, le statut de la Crimée en tant que zone grise est devenu un problème.

Le dirigeant soviétique réformateur Mikhaïl Gorbatchev était dans sa maison de vacances en Crimée lorsque le KGB a lancé un coup d’État contre lui en 1991, un moment clé de la fin de l’Union soviétique. Lorsque l’Ukraine a organisé un référendum sur l’indépendance de la Russie plus tard cette année-là, 54% des électeurs de Crimée étaient favorables à la rupture – une majorité, bien que toujours parmi les plus faibles d’Ukraine – et des appels à l’indépendance de l’Ukraine ont été lancés au parlement de la péninsule.

Pour Kyiv comme pour Moscou, la Crimée était trop précieuse pour être complètement perdue. L’Ukraine l’a conservé après 1991, tandis que la Russie a été autorisée à maintenir la flotte navale russe à Sébastopol – un port crucial en eau chaude en Crimée qui donnerait accès à la Méditerranée toute l’année à la Russie.

L’emplacement stratégique de la péninsule s’avérerait plus tard vital pour les mouvements de troupes russes vers le sud de l’Ukraine au début de cette année, devenant une plaque tournante logistique clé pour l’effort de guerre de Moscou.

Une attaque ukrainienne réussie en Crimée serait une escalade significative de la guerre. Les Russes patriotes comme Simonyan de RT ont été apoplectiques après les explosions de mardi, tandis que l’ambiance parmi les Ukrainiens a été celle de la célébration qui n’a peut-être d’égal que le naufrage du navire amiral de la flotte russe de la mer Noire, le Moskva, en avril.

En attaquant loin dans un territoire que les Russes supposaient sûr, l’Ukraine pourrait changer le calcul de la guerre en forçant Moscou à redéployer ses défenses. On ne sait pas comment la base aérienne aurait pu être touchée s’il s’agissait bien d’une attaque délibérée. Les responsables ukrainiens ont fait allusion au travail de «partisans» agissant comme saboteurs derrière les lignes russes. Les drones et les missiles sont possibles, bien que l’Ukraine ne soit pas connue pour avoir des missiles qui pourraient atteindre 140 milles de la ligne de front la plus proche.

Les États-Unis n’ont pas fourni à l’Ukraine d’armes à plus longue portée, malgré les demandes de Kyiv, en grande partie par crainte qu’elles ne soient utilisées pour frapper à l’intérieur des frontières russes – une escalade qui inquiète Washington. La Crimée, malgré sa souveraineté contestée, peut ne pas être exemptée.