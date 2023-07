La Crimée se profile dans le collimateur alors que la contre-offensive ukrainienne s’enlise

Commentez cette histoire Commentaire

Vous lisez un extrait de la newsletter Today’s WorldView. Inscrivez-vous pour obtenir le reste gratuitementy compris des nouvelles du monde entier et des idées et opinions intéressantes à connaître, envoyées dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine. Après une semaine de sommets et de politicaillerietous les yeux revinrent sur la guerre. Lundi matin, les forces ukrainiennes ont utilisé un drone de surface pour frapper et endommager le pont de Crimée, une artère routière et ferroviaire vitale reliant la Russie continentale à la péninsule de Crimée, que le Kremlin a illégalement annexée en 2014. Des responsables russes ont déclaré qu’un couple marié qui était se rendaient en Crimée en vacances ont été tués et leur fille adolescente a été blessée dans l’attaque.

Malgré la guerre qui fait rage en Ukraine, provoquée par l’invasion de Moscou l’année dernière, la péninsule reste une destination touristique extrêmement populaire pour les Russes. Mais l’explosion ciblée en a effrayé beaucoup et a entraîné une ruée vers le trafic russe sur l’autre route principale hors de Crimée et à travers le territoire ukrainien occupé par la Russie.

Les responsables de Moscou ont qualifié avec colère la frappe d’acte de « terreur », alors même qu’ils ont passé la majeure partie d’un an et demi à faire pleuvoir des tirs aveugles sur les centres de population civile ukrainiens. Il s’agissait de la deuxième attaque ukrainienne réussie contre le pont, une structure de 12 milles érigée par la Russie en 2018 comme son seul lien terrestre avec la péninsule. Lorsque la structure a été inaugurée il y a cinq ans, le président russe Vladimir Poutine l’a traversée dans un camion orange et a vanté l’exploit de sa construction.

« À différentes époques historiques, même sous les prêtres tsars, les gens rêvaient de construire ce pont », a déclaré Poutine aux ouvriers du pont lors de la cérémonie d’ouverture. « Puis ils sont revenus à ça [idea] dans les années 1930, les années 40, les années 50. Et enfin, grâce à votre travail et à votre talent, le miracle s’est produit.

Maintenant, ce miracle est encore un autre morceau du cauchemar stratégique de la Russie dans la guerre tentaculaire avec son voisin. « La marine et les forces spéciales de Kiev ont mené l’attaque nocturne, au cours de laquelle des drones ont fait exploser une partie de la structure », ont rapporté mes collègues. « Les responsables ukrainiens ont également réaffirmé leur droit de cibler le point de passage en raison de son utilisation pour le transport de fournitures militaires. »

La Crimée était un lieu de villégiature pour les Russes prenant un bain de soleil. Puis la guerre a éclaté.

Un accord soutenu par les Nations Unies qui a permis à l’Ukraine d’exporter des céréales prendra fin le 18 juillet, selon le ministère russe des Affaires étrangères. (Vidéo : Reuters)

Pourquoi le pont de la Russie vers la Crimée est-il si important ?

Quelques heures seulement après la grève, les responsables du Kremlin ont annoncé qu’ils ne participeraient plus à l’accord sur les céréales de la mer Noire soutenu par l’ONU – une menace que le Kremlin avait lancée jusqu’à l’expiration de l’accord lundi. Le pacte, qui a libéré les principales exportations agricoles de l’Ukraine, en particulier son blé, du blocus russe, est peut-être la percée diplomatique la plus importante réalisée par la communauté internationale au cours du conflit. Mais le Kremlin a utilisé sa capacité à couper ces exportations pour tirer parti de sa propre position, et s’est plaint de ne pas avoir vu suffisamment de mouvement à l’extrémité occidentale pour ouvrir des voies aux propres exportations d’engrais et de céréales de la Russie ni relier son secteur agricole avec le système de paiement international SWIFT.

« Les accords sur les céréales ont été de facto arrêtés », a déclaré lundi Dmitry Peskov, porte-parole du Kremlin, lors d’un appel aux journalistes. « Malheureusement, certains des accords concernant la Russie n’ont pas encore été respectés, donc l’accord est en train d’être résilié. »

Consterné, le secrétaire général de l’ONU António Guterres tweeté que, à la suite de cette résiliation, « des centaines de millions de personnes confrontées à la faim et des consommateurs confrontés à une crise mondiale du coût de la vie en paieront le prix ».

Les responsables américains ont fustigé Moscou pour cette décision. « Le résultat de l’action de la Russie aujourd’hui – militariser la nourriture, l’utiliser comme un outil, comme une arme dans sa guerre contre l’Ukraine – sera de rendre la nourriture plus difficile à trouver dans les endroits qui en ont désespérément besoin et de faire grimper les prix », a déclaré le secrétaire. d’État Antony Blinken a déclaré aux journalistes à Washington. « En fin de compte, c’est inadmissible. »

L’Ukraine frappe le pont de Crimée, mais la voie ferrée n’est pas endommagée ; La Russie suspend l’accord sur les céréales

L’Ukraine est en pleine contre-offensive pour reprendre le territoire saisi par la Russie dans le sud et le sud-est du pays. Bien qu’elle n’ait pas reçu de calendrier clair pour l’adhésion à l’OTAN lors d’un sommet majeur la semaine dernière, les gouvernements de l’alliance militaire occidentale se sont ralliés à la cause de Kiev et ont promis une aide importante à long terme dans sa résistance à l’invasion russe. Les dirigeants ukrainiens ont souligné pendant des mois que leur objectif principal était la libération de tout leur territoire perdu, y compris la Crimée. Lors d’un événement parallèle avant les réunions de l’OTAN à Vilnius, la capitale lituanienne, les participants ont participé à une « répétition d’une fête sur la plage en Crimée ».

Les campagnes actuelles sont encore loin d’atteindre cet objectif, les forces ukrainiennes étant embourbées dans certaines régions par un vaste labyrinthe de champs de mines posés par leurs adversaires russes. C’est particulièrement vexant sur le front sud de la province de Zaporizhzhia, où une percée ukrainienne à travers les lignes russes marquerait un tournant définitif dans l’arc de la guerre.

« La profondeur et la densité des champs de mines sont des défis particuliers le long de la ligne de front sud de Zaporizhzhia, où les Russes s’attendaient généralement à ce que les Ukrainiens attaquent et tentent de couper un couloir terrestre à travers la région occupée qui relie la frontière russe à la Crimée », ont rapporté mes collègues. la semaine dernière. « Le terrain de la région est en grande partie étendu, des champs ouverts avec peu d’endroits où les Ukrainiens peuvent camoufler leurs plus gros équipements et véhicules. Et les Russes ont choisi les hauteurs pour leurs positions.

En attendant, Kiev continuera à tracer des voies pour cibler les ressources militaires russes en Crimée et projeter sa puissance sur la péninsule. Certains analystes et commentateurs extérieurs – notamment le doyen de la politique étrangère américaine Henry Kissinger – ont exhorté l’Ukraine à concéder la péninsule dans le cadre d’un règlement négocié de la guerre. Les responsables ukrainiens rechignent à de telles suggestions.

« Le droit international dit clairement que la Crimée fait partie intégrante de l’Ukraine », m’a dit Emine Dzhaparova, vice-ministre ukrainien des Affaires étrangères, dans une interview en mai où elle a repoussé les appels étrangers à concéder la péninsule à Moscou. « L’Ukraine définira la manière dont elle se bat pour la Crimée et dont elle ramène la Crimée. »

D’autres experts pensent qu’une campagne militaire en Crimée est la meilleure stratégie pour résoudre la guerre. « Faire pression sur la Crimée est le moyen le plus rapide de mettre fin à la guerre dans des conditions acceptables pour l’Ukraine », ont écrit Jon Herbst et Daniel Fried du Conseil de l’Atlantique dans un éditorial du Washington Post. « Kiev ne veut pas d’un cessez-le-feu négocié que Moscou exploiterait pour se réarmer et reprendre la guerre à un moment plus propice. Seul ce genre de défaite retentissante forcera la Russie à accepter enfin l’Ukraine comme un État pleinement souverain.