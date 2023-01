La Crimée s’annonce comme le champ de bataille qui décidera de la guerre russo-ukrainienne

La Crimée est sur le point d’être le prochain grand champ de bataille, et celui qui pourrait décider de la guerre en Ukraine.

“Le terrain décisif pour cette guerre est la Crimée”, a déclaré Ben Hodges, ancien commandant de l’armée américaine en Europe, à Insider.

L’Ukraine “ne sera jamais sûre ou en sécurité” si la Russie conserve le contrôle de la Crimée, selon Hodges.

Pour plus d’histoires, visitez Business Insider.

La guerre en Ukraine est sur le point de devenir encore plus violente cette année avec une offensive russe majeure attendue et des armes occidentales plus avancées affluant pour renforcer les forces ukrainiennes. Dans ce sens, le chef de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a récemment averti que la guerre était entrée dans une “phase décisive”.

Cette nouvelle étape de la guerre pourrait amener le combat sur un territoire vital pour les capacités militaires russes en Ukraine et chéri par le président russe Vladimir Poutine : la Crimée.

La péninsule de la mer Noire, qui a été envahie par les forces russes et illégalement annexée par Poutine en 2014, a servi de rampe de lancement à l’invasion russe en février dernier et a ouvert la voie aux forces russes pour occuper une partie importante du sud de l’Ukraine. La Crimée continue d’être une base d’attaque pour les avions et navires de guerre russes qui frappent l’Ukraine.

“Le terrain décisif pour cette guerre est la Crimée. Le gouvernement ukrainien sait qu’il ne peut pas accepter que la Russie conserve le contrôle de la Crimée”, a déclaré à Insider le lieutenant-général à la retraite Ben Hodges, ancien commandant de l’armée américaine en Europe.

“Les prochains mois verront l’Ukraine fixer les conditions d’une éventuelle libération de la Crimée”, a-t-il ajouté, soulignant que le pays “ne sera jamais en sécurité ou en mesure de reconstruire son économie tant que la Russie conservera la Crimée”.

La Russie occupe la Crimée et une partie importante du sud de l’Ukraine – y compris les villes de Melitopol et Marioupol – qui lui fournit un pont terrestre entre sa propre frontière et la péninsule de Crimée. Cette zone sert de voie d’approvisionnement essentielle pour l’armée russe. La péninsule, à peu près de la taille du Massachusetts, abrite un certain nombre de bases militaires et la flotte russe de la mer Noire.

La Crimée – annexée par l’Empire russe sous Catherine la Grande en 1783 – a également une importance symbolique majeure pour Poutine, qui a lié la guerre de la Russie en Ukraine à son passé impérial. Poutine a qualifié la Crimée de “terre Sainte” pour la Russie. À bien des égards, l’annexion illégale de la Crimée par Poutine en 2014 a ouvert la voie à la guerre de conquête plus large qu’il a lancée l’année dernière.

La lutte pour reprendre la Crimée pourrait être extrêmement sanglante, dans une guerre qui a déjà fait de nombreuses victimes des deux côtés. Le président des chefs d’état-major interarmées, le général Mark Milley, qui a soutenu que des négociations seront nécessaires pour mettre fin à la guerre, a déclaré en novembre la probabilité que l’Ukraine expulse la Russie de la Crimée. “n’importe quand bientôt n’est pas élevé, militairement.”

Mais il semble également y avoir une cohorte croissante d’experts militaires qui pensent que la reconquête de la Crimée est impérative pour la survie à long terme de l’Ukraine, et affirment que les forces ukrainiennes ont déjà montré qu’elles étaient capables de faire le travail. Une campagne menaçante contre la Crimée pourrait également donner un coup de fouet au pouvoir de négociation de Kyiv lors de futurs pourparlers de paix.

“Tant que la péninsule reste entre les mains du Kremlin, l’Ukraine – et les Ukrainiens – ne peuvent pas être à l’abri de l’agression russe”, a déclaré Andriy Zagorodnyuk, ancien ministre ukrainien de la Défense. a récemment écrit dans Foreign Affairs.

« Après des mois consécutifs de succès sur le champ de bataille, il est clair que l’Ukraine a la capacité de libérer la Crimée », a poursuivi Zagorodnyuk, ajoutant : « L’Ukraine devrait donc planifier de libérer la Crimée et l’Occident devrait planifier d’aider.

“La Crimée est notre terre”

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est engagé à expulser les forces russes de tous les territoires occupés, y compris la Crimée. Avec une nouvelle offensive russe qui devrait commencer dans un avenir proche et un désir féroce de reprendre le contrôle des territoires occupés, Kyiv a fait pression pour obtenir des armes plus avancées de l’Occident.

“La Crimée est notre terre, c’est notre territoire, c’est notre mer et nos montagnes. Donnez-nous vos armes et nous vous ramènerons notre terre”, Zelenskyy m’a dit par liaison vidéo lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos ce mois-ci.

Cette semaine, les États-Unis et l’Allemagne ont annoncé qu’ils envoyer des chars avancés Leopard et M1 Abrams en Ukraine, répondre à une demande importante. L’Ukraine a souligné que des réservoirs seront nécessaires pour reprendre le contrôle des territoires occupés que les Russes ont minés et sont susceptibles de défendre avec des réseaux de tranchées.

Le président Joe Biden a déclaré mercredi que les États-Unis fourniraient à l’Ukraine 31 chars M1 Abrams. Avant l’annonce, un haut responsable de l’administration dit aux journalistes que les chars étaient fournis non seulement pour renforcer les capacités défensives de l’Ukraine, mais aussi pour lui donner la capacité de récupérer un “territoire souverain”. Le responsable a déclaré que cela incluait la Crimée.

“La Crimée est l’Ukraine. Nous n’avons jamais reconnu l’annexion illégale”, a déclaré le responsable.

De même, Biden a déclaré mercredi : « À l’approche du printemps, les forces ukrainiennes s’efforcent de défendre le territoire qu’elles détiennent et se préparent à de nouvelles contre-offensives. Pour libérer leur terre, elles doivent être en mesure de contrer l’évolution des tactiques et de la stratégie de la Russie sur le champ de bataille à très court terme.”

Un certain nombre d’experts militaires de haut niveau affirment que l’appréhension de l’Occident concernant diverses armes prolonge la guerre et entrave la capacité de l’Ukraine à mener le combat contre les envahisseurs russes à un moment charnière.

“Les alliés doivent simplement arrêter l’approche” donnez-leur une partie de ce dont ils ont besoin, plus lentement qu’ils n’en ont besoin “pour approvisionner l’Ukraine. Cette approche a déjà duré trop longtemps. L’Ukraine a besoin de plus de systèmes de défense aérienne, de chars et d’artillerie à longue portée. – et des roquettes pour faire ce qui est nécessaire », a écrit le lieutenant-général à la retraite de l’armée américaine James Dubik, maintenant chercheur principal à l’Institut pour l’étude de la guerre, dans un éditorial récent pour La Colline.

Fournir à l’Ukraine des chars est “très important”, a déclaré Hodges, avant d’ajouter qu'”ils ne sont qu’une partie de l’effort global requis pour que l’Ukraine gagne, pour vaincre les forces russes et pour les obliger à quitter la Crimée”. Pour réussir à chasser la Russie de la Crimée, Hodges a souligné que l’Ukraine aura besoin d’armes de frappe de précision à longue portée comme les missiles ATACMS à plus longue portée qui peuvent être tirés à partir d’un lanceur HIMARS monté sur camion.

La libération de la Crimée pourrait être réalisée en isolant la péninsule par des attaques aériennes et terrestres pour rompre et perturber les principaux liens de la Russie avec la Crimée – le pont de Kertchqui a déjà été saboté par l’Ukraine, et le soi-disant pont terrestre (territoire occupé reliant la Russie à la Crimée).

Une fois la Crimée isolée, l’Ukraine devra utiliser un « large éventail de systèmes à longue portée contre les installations et les groupements russes exposés en Crimée, ce qui les rendra intenables et les obligera à partir », a ajouté Hodges.

Cela dit, l’administration Biden a jusqu’à présent repoussé la fourniture à l’Ukraine de systèmes de missiles à longue portée qui pourraient être utilisés pour frapper à l’intérieur de la Russie ou atteindre certaines installations en Crimée. Hodges a déclaré que la réticence du gouvernement américain à fournir des armes à plus longue portée a effectivement fourni un “sanctuaire” aux systèmes russes en Crimée et ailleurs qui “tuent des Ukrainiens innocents”.

“La fourniture de capacités qui priveront la Russie de tout sanctuaire pour ses frappes aériennes, de drones et de missiles permettra à l’Ukraine de rendre la Crimée intenable pour les Russes”, a ajouté Hodges.

“Nous avons franchi un seuil”

Si l’Ukraine décidait de reprendre la Crimée, cela pourrait raviver la crainte que Poutine ne se tourne vers l’arme nucléaire. Poutine a proféré un certain nombre de menaces nucléaires depuis le début de la guerre, jurant de protéger l’intégrité territoriale de la Russie.

Mais de nombreux analystes militaires de haut niveau ont dit à plusieurs reprises que les menaces nucléaires de Poutine sont en grande partie conçues pour dissuader un soutien occidental supplémentaire à l’Ukraine, et sont sceptiques quant à l’utilisation d’une telle arme. L’Ukraine a poussé les forces russes hors des zones que Poutine revendique désormais comme faisant partie de la Russie, comme Kherson, sans faire face à une réponse nucléaire. Et les actifs russes en Crimée, y compris les bases aériennes, ont déjà été la cible d’attaques ukrainiennes.

“Il y a plus de clarté sur leur tolérance aux dommages et aux attaques”, a déclaré Dara Massicot, chercheuse principale en politiques à la RAND Corporation, dit récemment le New York Times. “La Crimée a déjà été frappée à plusieurs reprises sans une escalade massive de la part du Kremlin.”

Dans l’état actuel des choses, il y a peu de chances que la Russie et l’Ukraine tiennent des pourparlers ou des négociations pour mettre fin à la guerre. La décision de Poutine d’annexer illégalement quatre territoires ukrainiens en septembre, malgré le fait que les forces russes n’occupent pas entièrement ces régions, a effectivement jeté la possibilité de pourparlers par la fenêtre. L’Ukraine a clairement indiqué qu’elle n’accepterait aucun accord l’obligeant à céder un territoire à la Russie, et il est très peu probable que Moscou revienne un jour sur ses nouvelles revendications territoriales en Ukraine.

En bref, les combats continueront et l’implication de l’Occident dans la guerre est si profonde qu’elle a atteint un point de non-retour.

“La politique étrangère repose sur la crédibilité des pays et surtout sur la crédibilité des grandes puissances. Si les États-Unis et leurs principaux alliés étaient considérés comme incapables de défendre une victime d’agression sur le continent européen – essayez d’imaginer, qu’est-ce que cela signifie pour l’étranger politique ailleurs?” Araud a déclaré, soulignant les conséquences potentiellement réverbérantes d’une victoire russe – en particulier pour d’autres endroits qui font face à des menaces de puissances beaucoup plus grandes, comme Taiwan.

“Sans le dire, et peut-être sans le savoir, nous avons franchi un seuil. Désormais, pour l’Occident, une défaite de l’Ukraine est inacceptable”, a déclaré Araud. “Nous avons tant fait maintenant que la victoire de la Russie sera une véritable défaite de l’Occident, et je pense que l’Occident ne l’acceptera pas.”