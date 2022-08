La Crimée joue un rôle crucial dans l’invasion russe de l’Ukraine

Liens avec la Russie

“La Crimée a toujours fait partie intégrante de la Russie dans le cœur et l’esprit des gens”, a déclaré M. Poutine dans son discours de 2014 marquant l’annexion. Mais c’est une lecture sélective de l’histoire.

Au fil des siècles, les Grecs et les Romains, les Goths et les Huns, les Mongols et les Tatars ont tous revendiqué la terre.

Et peut-être qu’aucun groupe en Crimée n’a observé le déroulement de la guerre avec autant d’inquiétude que les Tatars, des musulmans turcs qui ont émigré des steppes eurasiennes au XIIIe siècle.

Ils ont été brutalement pris pour cible par Staline, qui – dans une préfiguration de la justification du Kremlin pour sa guerre actuelle – les a accusés d’être des collaborateurs nazis et les a déportés en masse. Des milliers de personnes sont mortes dans le processus.

En 1989, Mikhaïl Gorbatchev, le dernier dirigeant soviétique, a autorisé les Tatars à retourner en Crimée. Et avant l’annexion de 2014, ils représentaient environ 12 % de la population de Crimée, soit environ 260 000 personnes.

En 2017, Human Rights Watch a accusé Moscou d’intensifier la persécution de la minorité tatare en Crimée, “dans le but apparent de faire taire complètement la dissidence dans la péninsule”.