La crème solaire est-elle mauvaise pour vous ? Voici ce que dit la science

Plusieurs influenceurs des médias sociaux ont affirmé que la crème solaire était mauvaise pour vous.

Des recherches ont prouvé que la crème solaire peut contribuer à réduire le risque de développer un cancer de la peau.

Les médecins recommandent de porter un écran solaire chaque fois que vous sortez.

Les réseaux sociaux ont la réputation de diffuser de la désinformation, notamment en matière de santé. Mais il y a une vague croissante d’influenceurs qui insistent sur le fait que la crème solaire est mauvaise pour la santé, et cela retient beaucoup l’attention.

Riley Check, qui en parle, a écrit un message sur X qui est devenu viral et disait : « Les personnes qui portent de la crème solaire ont toujours un cancer de la peau. » Gubba Homestead, qui est un autre influenceur, a partagé une vidéo sur X d’elle-même assise au soleil. « Il n’y a aucune preuve que le soleil provoque le cancer », a-t-elle écrit par-dessus. « Je ne porte pas de crème solaire et je ne le ferai jamais », a-t-elle écrit en légende. « Nous blâmons le soleil pour le cancer alors que nous devrions blâmer notre alimentation. Mais si nous assainions notre alimentation, comment les Big Food et les Big Pharma gagneraient-elles leur argent ? La crème solaire et une mauvaise alimentation vous rendront malade.

Kristin Cavallari a également déclaré dans un épisode d’elle de janvier podcast selon lequel elle ne porte pas de crème solaire. Son invité, le médecin holistique Ryan Monahan, a répondu en disant : « le soleil est vivifiant et nourrissant » et a affirmé que suivre un régime anti-inflammatoire peut créer un « réservoir antioxydant » dans le corps. Cela, en plus de développer une « couche de base » de bronzage grâce à une exposition progressive au soleil, peut aider les gens à rester dehors sans se brûler, a-t-il affirmé.

Bien que Monahan ait déclaré que la consommation d’astaxanthine, un pigment présent dans les crevettes, la truite et la levure, dans votre alimentation peut aider à réduire le risque de brûlures, cela se base sur une approche très petite étude et études animales. Il existe également des dangers potentiels à laisser entendre que les gens n’ont pas du tout besoin de crème solaire.

Rencontrez les experts: Ife J. Rodney, MD., directeur fondateur d’Eternal Dermatology + Aesthetics ; Gary Goldenberg, MDun dermatologue certifié exerçant à New York ; Cindy Wassef, MD., professeur adjoint à la faculté de médecine Rutgers Robert Wood Johnson ; Joshua Zeichner, MD., directeur de la recherche cosmétique et clinique en dermatologie à l’hôpital Mount Sinai.

Des années de recherche ont montré qu’une exposition solaire non protégée peut entraîner un cancer de la peau et qu’un écran solaire peut aider. Voici ce que vous devez savoir.

La crème solaire provoque-t-elle le cancer ?

Aux États-Unis, plus de 3 millions de personnes reçoivent un diagnostic de cancer de la peau chaque année, ce qui en fait la forme de cancer la plus courante diagnostiquée dans ce pays, selon le Société américaine du cancer (ACS).

Le cancer de la peau est une croissance anormale des cellules de la peau, généralement provoquée par les rayons nocifs du soleil, selon le Académie américaine de dermatologie (AAD). Les gènes et les facteurs environnementaux, y compris l’exposition aux rayons UV nocifs du soleil, peuvent jouer un rôle dans le développement d’un cancer de la peau, le Administration des aliments et des médicaments (FDA) dit.

L’AAD recommande en utilisant un écran solaire à large spectre résistant à l’eau avec un FPS de 30 ou plus pour aider à prévenir le cancer de la peau et recommande d’utiliser un écran solaire chaque fois que vous serez à l’extérieur, même par temps nuageux. D’autres mesures, comme rechercher de l’ombre lorsque vous le pouvez, en particulier entre 10 heures et 14 heures, lorsque les rayons du soleil sont les plus forts, et éviter les lits de bronzage peuvent également contribuer à réduire votre risque de cancer de la peau, selon l’AAD.

Les affirmations selon lesquelles la crème solaire cause le cancer sont « absolument fausses » Gary Goldenberg, MD, un dermatologue certifié exerçant à New York. « Ces affirmations des médias sociaux sont complètement fausses et ne sont basées sur aucune donnée scientifique », dit-il. « Données montrer clairement ces UV [rays] provoquer la mutation des cellules de la peau et produire des cellules cancéreuses.

Les données sont « incontestables et de multiples mutations ont été identifiées », déclare le Dr Goldenberg. « Il a également été démontré que la protection solaire, y compris l’utilisation d’un écran solaire, peut contribuer à réduire la formation de cellules cancéreuses de la peau », ajoute-t-il.

On ne sait pas exactement quels types de cancers pensent que la crème solaire est la cause, mais il n’existe aucune preuve reliant l’utilisation d’un écran solaire, y compris l’utilisation d’un écran solaire chimique, à une forme de cancer, souligne-t-on. Ife J. Rodney, MD., directeur fondateur d’Eternal Dermatology + Aesthetics. « Il y a des produits chimiques dans un tas de substances différentes que nous mettons sur notre peau et dans les médicaments », dit-elle. « Vous devez vraiment prendre toutes les informations dans leur contexte et vous assurer que vous fondez vos actions sur des faits. »

Quels produits chimiques faut-il éviter dans la crème solaire ?

Tous les produits chimiques utilisés dans les écrans solaires chimiques aux États-Unis sont approuvé par la FDA, souligne le Dr Goldenberg. « Il a été démontré que les crèmes solaires chimiques sont sans danger », dit-il. « Il n’y a aucune preuve de cause à effet chez l’homme qu’ils provoquent le cancer. »

Cependant, certaines personnes se méfient des esters de polyfluoroalkylphosphate (PAP) et de polytétrafluoroéthylène (PFTE). Ce sont des composés PFAS, alias « produits chimiques éternels », bien que la plupart des écrans solaires qui en contiennent n’en contiennent qu’à de faibles niveaux, selon le Université du Colorado. Les PFAS se trouvent également dans l’eau, l’air et le sol, selon le Agence de Protection de l’Environnement (EPA).

L’oxybenzone est un autre ingrédient qui a été signalé en raison de craintes selon lesquelles il s’agit d’un perturbateur hormonal. Mais il n’existe aucune étude concluante démontrant que l’oxybenzone est nocive pour l’homme, et recherche qui relie l’oxybenzone aux effets nocifs, citez des études sur des rats dans lesquelles les rongeurs ont effectivement été nourris avec de l’oxybenzone. Il faudrait 277 ans d’utilisation d’un écran solaire pour obtenir la même dose qui produit ces effets, selon une étude publiée dans le Journal de l’Académie américaine de dermatologie.

« À un moment donné, on a signalé la présence de benzène dans la crème solaire », explique Cindy Wassef, MD., professeur adjoint à la faculté de médecine Rutgers Robert Wood Johnson. (Le benzène est une substance cancérigène qui est généralement utilisée comme solvant, selon le Institut national du cancer.) « Ce n’est pas un ingrédient de protection solaire, mais représente un contaminant », explique le Dr Wassef.

Pourquoi les gens devraient utiliser un écran solaire

De nombreux commentaires sur le fait de ne pas utiliser de crème solaire soulignent que nos ancêtres hommes des cavernes ne portaient pas de crème solaire et n’ont pas eu de cancer de la peau (à notre connaissance).

Mais ce n’est pas que nos ancêtres aient compris comment éviter le cancer de la peau : ils mouraient généralement avant que les effets cumulatifs des dommages causés par le soleil ne se manifestent sous forme de cancer de la peau, explique le Dr Rodney. « Les cancers de la peau résultent généralement des dommages cumulatifs causés par le soleil », explique-t-elle. « Plus le temps passe, plus le risque de cancer de la peau augmente. Dans les années 50 ou 60, beaucoup de personnes qui auraient dû avoir un cancer de la peau le verraient à ce moment-là.

Mais il a été prouvé que la crème solaire réduit le risque de développer un cancer de la peau, souligne Joshua Zeichner, MD., directeur de la recherche cosmétique et clinique en dermatologie à l’hôpital Mount Sinai. « En ce qui concerne la crème solaire, les avantages de la protection de la peau contre le développement de cancers de la peau, y compris le mélanome potentiellement mortel, l’emportent sur les risques perçus selon lesquels la crème solaire serait nocive pour la santé », dit-il. « Soyez prudent lorsque vous écoutez des informations non vérifiées que vous pouvez entendre sur les réseaux sociaux. N’importe qui peut dire ce qu’il veut sur les réseaux sociaux, que cela soit exact ou non.

Quel est le type de crème solaire le plus sûr ?

Tous les écrans solaires vendus aux États-Unis, qu’ils soient à base minérale ou chimique, ont été testés pour être sans danger pour les humains, souligne le Dr Rodney.

« En fin de compte, le type de crème solaire que vous utilisez dépend de vos préférences personnelles », explique le Dr Zeichner. « Les crèmes solaires minérales sont une excellente option pour les enfants et les personnes sensibles, car elles ont tendance à être moins potentiellement irritantes. Cependant, ils peuvent laisser une trace blanche sur la peau s’ils ne sont pas complètement frottés.

Le Dr Rodney suggère d’inclure un écran solaire minéral et chimique dans votre routine, si vous n’avez pas la peau sensible. « La crème solaire chimique s’applique généralement plus facilement sur la peau et a un fini plus élégant », ce qui la rend idéale à superposer sous le maquillage et à utiliser sur le visage, dit-elle. « Mais la crème solaire minérale bloque un spectre plus large », ajoute-t-elle.

L’essentiel

De nombreuses recherches soutiennent l’utilisation d’un écran solaire afin de réduire le risque de développer un cancer de la peau et de vous brûler lorsque vous êtes exposé au soleil. Si vous avez des questions sur la sécurité des écrans solaires, consultez un dermatologue certifié pour plus d’informations, et non un influenceur des médias sociaux.

