Euh, les cheveux crépus. C’est quelque chose avec lequel nous luttons tous, mais nous ne pouvons jamais trouver de solution, sauf si nous avons peut-être trouvé un produit qui peut vous aider ! Megan Fox a les mêmes difficultés que nous et a partagé la crème de prédilection qu’elle utilise pour contrôler ses mèches rebelles, qui est la TIGI Bed Head After Party crème lissante pour des cheveux soyeux et brillants. Cette crème capillaire lutte pour lisser vos cheveux et prévenir les frisottis que nous ne semblons jamais calmer avec un prix raisonnable.

“J’ai les cheveux fins et vraiment crépus, ce qui est tellement amusant”, a déclaré sarcastiquement Megan. Maillot de bain illustré par Sports. « Habituellement, le compromis est que vous avez des cheveux épais et crépus, mais j’ai des cheveux fins et crépus. Ainsi, en utilisant une crème ou une huile, si je la mets sur mes cheveux mouillés, cela évite que mes cheveux ne sèchent avec des frisottis. C’est super bon marché », a-t-elle poursuivi à propos de la crème lissante Bed Head. Mieux encore, il sent aussi délicieux – avec le parfum enchanteur de fruits d’été. Après l’avoir utilisé, vous vous sentirez tout droit sorti du salon depuis chez vous, puisqu’il est formulé et utilisé par des professionnels du salon. Alors pourquoi ne pas vous sentir vous-même comme un professionnel ?

Dites adieu à l’accumulation d’électricité statique, aux mèches rebelles et aux frisottis, et accueillez des cheveux d’apparence lisse. Non seulement vos cheveux rebelles se dissiperont, mais vos cheveux auront l’air si brillants, presque comme de la soie. La formule comprend des revitalisants légers pour assurer une douceur maximale sans alourdir vos cheveux, un complexe anti-frisottis qui absorbera la crème hydratante de l’air pour les protéger de l’humidité et un rehausseur de brillance.