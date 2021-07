La crème glacée «Black Diamond» de Dubaï avec de l’or comestible 23k coûte Rs 60 000

Le capitalisme l’a encore fait. Une boule de glace à la vanille, surnommée « Black Diamond », au café Scoopi de Dubaï coûte 60 000 roupies. Servie dans une tasse Versace, elle est appelée la crème glacée la plus chère du monde. L’actrice et vlogueuse de voyages Shenaz Treasury l’a découvert lors de sa visite à Dubaï. « 60 000 roupies pour une glace 🍨 !!!! Manger de l’OR 🍦Seulement à Dubaï. 😂 La glace la plus chère du monde 🍦 », a déclaré Treasury sous-titré la vidéo d’elle-même en train de manger la glace. Elle a ajouté que cela avait un goût « intéressant ».

Elle a ajouté qu’elle avait reçu la crème glacée gratuitement. Selon un rapport de CNBC cité par l’agence de presse The Indian Express, la crème glacée «Black Diamond» a été lancée par le café en 2015. Elle contient de l’or comestible de 23 carats saupoudré sur de la crème glacée à la vanille de Madagascar, avec du safran iranien et de la truffe noire.

Sous la publication Instagram du Trésor, un utilisateur a écrit : « Planifier un voyage à Dubaï est facile que de planifier de manger ça 😂 ». Un autre a déclaré : « L’or n’a aucune valeur nutritionnelle. Il traverse simplement le système digestif sans affecter aucun des processus digestifs ».

Un utilisateur d’Instagram a eu une réponse poignante : « Pas seulement UNE chose, il y a tellement de choses inestimables dans la vie que l’argent ne peut pas acheter ; La famille, les amis, le bonheur, la tranquillité d’esprit, la nature, l’amour et la liste est longue… Et je crois que tout ce qui coûte beaucoup d’argent ne peut pas nous donner le plus grand bonheur, tout comme vous ne pouvez pas dire cette luxueuse crème glacée savoureuse mais intéressant si tu es assez riche… C’est bien de voir des choses uniques toi ».

Le café Scoopi présente souvent des plats originaux et opulents comme celui-ci. Récemment, il a publié une photo d’un café contenant de l’or comestible 23 carats.

Un autre dessert du café contenant de l’or comestible est la glace au charbon. Le plat d’aspect magique est noir et orné d’or.

Le jour du sixième anniversaire du café, ils ont même posté un hamburger doré. « Eh bien, je mange tous mes carats ! Tant de bons hamburgers mais le nôtre est le meilleur que vous obtiendrez en ville et pour couronner le tout, il est en or! » le café a légendé sa photo du hamburger garni d’or comestible.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici