Dans un autre exemple d’exacerbation du colorisme et des préjugés contre les tons de peau plus foncés en Inde, un produit de beauté a été attaqué pour avoir prétendu « illuminer » l’intérieur des cuisses et des fosses « inégales » des femmes. Le produit appelé crème éclaircissante intime ‘Sanfe’ a suscité la colère des femmes sur les réseaux sociaux, qui ont souligné à quel point cela équivaut à la pression de se conformer aux normes de beauté indiennes et au poids d’être ridiculisé et moqué pour avoir la peau foncée.

Le produit a été partagé par une certaine utilisatrice de Twitter appelée Shreemi Verma, qui a exprimé son mécontentement et a déclaré: « Je n’ai pas l’énergie d’écrire à quel point ce produit est ridicule, mais c’est son placement qui m’envoie. »

Le message a immédiatement attiré l’attention de Desis, qui s’est rapidement réuni pour faire campagne contre le sophisme de ces produits, censés profiter de ce qui semble être normal autour de l’intérieur des cuisses d’une femme.

Tant de marques vendent maintenant des crèmes éclaircissantes pour les organes génitaux. Il est déconcertant de voir comment, au lieu de faire prendre conscience qu’il est NORMAL d’avoir plus de mélanine dans cette zone, ils essaient de la monétiser en vendant du wtv. Beaucoup de femmes sont conscientes de son apparence et sont la proie de tels produits. — aparna (@grabatit) 30 juin 2021

Déplacez-vous sur Mansplaining, c’est du pur « fumier » ! Un homme qui essaie de « guérir » quelque chose qui doit simplement être laissé seul ‍♀️— Malathi Srinivasan (@smalathi) 30 juin 2021

Un résumé de ma conversation avec Sanfe à propos de ce produit exact. https://t.co/JZ279kRF9h— Zénitha Das | ଦାସ | दास (@azénithromycine) 30 juin 2021

Les gens ne sont pas sûrs de leur intimité, hommes comme femmes… À cause du manque d’éducation à leur égard… Et ces gens essaient de tirer profit de leurs insécurités… — fabsheikh#FreePalestine (@kainatjs) 1 juillet 2021

L’année dernière, lors d’un incident similaire, un produit d’équité, « Glow and Lovely » (anciennement connu sous le nom de Fair and Lovely) a été attaqué après avoir décidé de retirer « juste » de son nom. La branche indienne du plus grand géant de la consommation a déclaré qu’elle supprimerait le mot « Fair » du produit et a ajouté qu’un nouveau nom pour la crème attendait les autorisations réglementaires. Le mouvement, cependant, a été critiqué pour être plutôt symbolique qu’efficace pour réduire le colorisme et les préjugés contre les tons de peau plus foncés en Inde. L’annonce d’Unilever fait suite à celle de Johnson & Johnson qui avait précédemment annoncé qu’il arrêterait complètement la vente de produits éclaircissants pour la peau

Alors que le changement de nom a attiré les applaudissements des médias sociaux, la décision de supprimer le mot « juste » du produit tout en poursuivant la vente de la crème éclaircissante pour la peau semblait plutôt contre-intuitive, tout comme l’efficacité topique du produit éclaircissant pour la peau. lui-même qui pendant des années a tenté de masquer le racisme et le colorisme au nom de la beauté et du soin de la peau.

