La crème de jour préférée de longue date de Jennifer Lopez – Hollywood Life

Jennifer Lopez on dirait qu’elle défie les lois du vieillissement, alors lorsque l’actrice partage des recommandations ou des conseils en matière de soins de la peau, nous les prenons en compte. Elle a révélé que sa crème hydratante préférée est la Dr. Hauschka Crème de Jour à la Rose, qui a une formule riche et luxueuse pour créer l’éclat ultime de votre peau. S’il y a une chance, votre peau peut être transformée pour ressembler rien comme celui de JLo, ça vaut le coup. Mieux encore, elle n’est pas la seule à l’aimer : plus de 2 400 clients Amazon en ont également été ravis.

Achetez la crème de jour Dr. Hauschka Rose pour 45 $ sur Amazon dès aujourd’hui !

Jennifer utilise la crème de jour à la rose depuis plus de 10 ans, ce qu’elle a déclaré Andy Cohen sur un épisode de Regardez ce qui se passe en direct en 2014. Si vous avez la peau normale, sèche et sensible, la crème hydratante protégera sa barrière naturelle tout en calmant et en minimisant l’apparence des rougeurs. La formule infuse la combinaison parfaite d’huile et d’humidité pour créer un équilibre de confort et d’éclat. Votre peau brillera de l’intérieur.

À l’approche des mois les plus froids, vous n’aurez plus à vous soucier de la peau sèche et squameuse, car la riche teneur en huile et en cire de la crème hydratante vous garantit un regain d’hydratation supplémentaire. Quant aux ingrédients, ce n’est pas pour rien qu’on l’appelle la crème de jour à la rose : la formulation contient des extraits de pétales de rose, des cynorhodons et de la cire de pétale de rose pour offrir des bienfaits uniques. Il existe également du beurre de karité et de l’huile d’avocat pour assurer une hydratation maximale, ainsi que des extraits de guimauve pour apaiser les rougeurs. Tout ce dont vous avez besoin est une quantité de produit de la taille d’un pois pour l’utiliser, de sorte que vous ne vous épuiserez pas facilement et qu’il durera pendant une période prolongée.