La crédibilité interroge le président de la Banque mondiale Dog au sommet sur le climat

SHARM EL SHEIK, Égypte – David Malpass, président de la Banque mondiale, est arrivé au sommet des Nations Unies sur le climat avec pour mission de prouver que lui et son institution sont pleinement engagés dans les efforts visant à freiner le réchauffement climatique et à aider les pays pauvres frappés par des sécheresses de plus en plus graves. , incendies et tempêtes.

“Nous abordons la crise climatique avec action et impact”, a-t-il déclaré dans un discours aux ministres des Finances du monde entier mercredi matin. “Nous voulons augmenter considérablement le nombre et la taille des projets qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre.”

Mais peu de temps après ce discours, M. Malpass était sur la défensive.

Après avoir fait ces remarques au pavillon de la Banque mondiale à l’intérieur du centre de conférence tentaculaire qui accueille le sommet, connu sous le nom de COP27, M. Malpass a été confronté à un journaliste de The Guardian qui a demandé à plusieurs reprises : « Êtes-vous un négationniste du climat ?

M. Malpass a tourné le talon. “Vous savez que je ne le suis pas”, a-t-il dit, avant d’être escorté par des membres du personnel de la Banque mondiale.