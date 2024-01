« La crédibilité est en jeu » : pourquoi l’Iran a-t-il frappé le Pakistan au milieu de la guerre à Gaza ? | Actualités militaires

En seulement deux jours cette semaine, l’Iran a lancé des missiles – d’abord sur la région kurde semi-autonome d’Irak et sur la Syrie, puis sur le Pakistan – dans des attaques qui pourraient attiser encore davantage les tensions dans une région à la limite.

Les attaques de lundi en Syrie visaient des cibles présumées de l’EIIL (ISIS). À Erbil, en Irak, Téhéran a affirmé avoir frappé une installation du Mossad, également lundi. Au moins quatre personnes ont été tuées, selon les autorités kurdes.

Mardi, l’Iran a tiré des missiles sur la province pakistanaise du Baloutchistan. Leur cible était le groupe séparatiste Jaish al-Adl, mais au moins deux enfants ont été tués. Le Pakistan a lancé jeudi matin des attaques de représailles, tuant au moins neuf personnes dans la province iranienne du Sistan-Baloutchestan, juste de l’autre côté de la frontière.

Ces attaques rapides de l’Iran contre trois voisins différents ont suscité des inquiétudes quant à une escalade régionale et suscité des questions sur le moment choisi par Téhéran pour lancer des frappes transfrontalières, compte tenu de la guerre continue d’Israël contre Gaza.

En apparence, les cibles présumées des attaques iraniennes en Syrie, en Irak et au Pakistan semblent avoir peu de points communs. Mais il existe un fil conducteur qui lie les actions de Téhéran – même si la frappe contre le Pakistan a pu être un pari imprudent et inconsidéré – estiment les analystes.

« Cela est dû, je pense, à la perception croissante de la menace iranienne dans la région. Et en même temps, ressentir le besoin – en raison de pressions intérieures et extérieures – de réagir », a déclaré Hamidreza Azizi, chercheur invité au SWP Berlin.

Fin décembre, Israël a tué Sayyed Razi Moussavi, un haut commandant du Corps des Gardiens de la révolution islamique iranienne en Syrie, lors d’une frappe de missile près de Damas.

Au début de l’année, deux explosions parmi les personnes en deuil assistant au mémorial du défunt chef iranien du CGRI, Qassem Soleimani, ont tué au moins 90 civils et blessé des dizaines d’autres dans la ville de Kerman. Il s’agit de l’attaque armée la plus meurtrière sur le sol iranien depuis des décennies. Soleimani avait été assassiné lors d’une frappe de drone américaine deux ans auparavant.

L’attentat à la bombe a ensuite été revendiqué par l’EIIL en Afghanistan. Cependant, l’Iran a accusé le groupe d’agir de concert avec Israël, ouvrant la voie à ses récentes attaques contre les installations présumées du groupe dans le nord de la Syrie et dans la capitale de la région kurde irakienne, Erbil.

Le mois dernier, Jaish al-Adl avait également revendiqué l’attaque d’un commissariat de police dans la ville iranienne de Rask, au Sistan-Baloutchestan, qui a tué 11 membres des forces de sécurité iraniennes.

« Si vous regardez la série d’incidents », a déclaré Azizi, « ils ont projeté l’image de la faiblesse des services de renseignement iraniens, de leur manque de sérieux et de leur volonté de réagir. Ainsi, le calcul à Téhéran aurait pu être qu’en permettant que cela continue, leur crédibilité même serait en jeu.

“Et c’est pourquoi ils ont décidé de réagir d’un seul coup.”

Pourtant, au-delà du désir de faire preuve de force sur plusieurs fronts en même temps, les analystes mettent en garde contre une confusion entre les événements le long de la frontière pakistanaise et ceux qui se déroulent à Gaza.

Alors que le Pakistan et l’Iran accusent régulièrement l’autre de laisser entrer des groupes armés sur son territoire, allant même jusqu’à échange de tirs de mortier en 2014ils entretiennent néanmoins des relations militaires et diplomatiques qui remontent à des années.

Le jour même où l’Iran attaquait le Pakistan, les deux pays menaient des opérations navales conjointes dans le détroit d’Ormuz et dans le golfe Persique. De plus, quelques heures seulement avant l’attaque iranienne, les autorités étrangères du pays le ministère a publié des images de son ministre, Hossein Amirabdollahian, serrant la main du Premier ministre par intérim du Pakistan, Anwaar ul-Haq Kakar, en marge du Forum économique mondial de Davos.

Ces liens de longue date, associés aux messages anonymes Telegram vus par Al Jazeera et provenant de sources proches du CGRI, ont conduit à des spéculations selon lesquelles les frappes pourraient avoir été organisées à l’avance et même coordonnées entre l’Iran et le Pakistan. Selon certains messages Telegram, les attaques étaient initialement prévues pour la semaine dernière.

Cependant, accepter cette interprétation des événements, c’est négliger la position internationale du Pakistan lui-même : éloigné de la tempête qui fait rage dans le Golfe, relativement éloigné de la compétition idéologique qui lie nombre de ses principaux acteurs et jalousement fier de son statut de puissance nucléaire.

“La (grève) est coûteuse pour le Pakistan, notamment en ce qui concerne ses relations avec l’Inde (le rival nucléaire de longue date d’Islamabad) et c’est exactement pourquoi je ne pense pas que le Pakistan aurait jamais accepté de se coordonner de cette manière avec l’Iran”, a déclaré Abdolrasool Divsallar, un haut responsable du Pakistan. chercheur à l’Institut du Moyen-Orient, a déclaré à Al Jazeera.

« L’Iran et le Pakistan ont besoin l’un de l’autre », a-t-il déclaré. « Même si le Pakistan a riposté, je pense que l’escalade restera limitée et contenue. »

La Chine, l’allié le plus important de l’Iran et du Pakistan, a déjà proposé une médiation, et les voisins disposent également de plateformes comme l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), dont ils sont tous deux membres, où ils peuvent engager des relations diplomatiques.

Il est difficile de contester que l’attaque contre une puissance nucléaire visait à envoyer des messages clairs aux États-Unis et à leurs alliés, notamment Israël. Cependant, selon les analystes, il était également destiné à la consommation interne.

« La crédibilité et le prestige de la République islamique déclinaient déjà, même parmi ses propres partisans », a déclaré Azizi, ajoutant que préserver ce qui reste du soutien, en grande partie intransigeant, est devenu impératif.

Cependant, même si les chances que ces dernières frappes contribuent à un conflit régional plus important soient limitées, elles ne sont pas inexistantes. Un jour après que le Pakistan a riposté contre l’Iran, aucune des deux parties ne s’est engagée dans une nouvelle action militaire contre l’autre. Pourtant, en frappant une puissance nucléaire, même apparemment amie, l’Iran a envoyé un message qui aura un écho bien au-delà du Baloutchistan.