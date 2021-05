Le Dr Kavita Patel reproche aux Centers for Disease Control and Prevention de ne pas avoir mis à jour efficacement ses directives sur les masques Covid.

« Je pense que la crédibilité du CDC s’érode aussi vite que les cas de coronavirus s’érodent », a déclaré Patel sur CNBC « The News with Shepard Smith ». « Ce n’est pas une bonne nouvelle, car nous avons besoin de conseils sur le lieu de travail, nous avons besoin de conseils scolaires. »

« Il y a des hommes et des femmes qui travaillent sur les lignes à l’extérieur sur les lignes téléphoniques et électriques, et ils portent toujours des masques parce que, en l’absence de ces conseils, nous inventons tout », a déclaré Patel. « Cela met en fait plus d’entre nous en danger, il est donc temps d’agir. Ce sont les parties difficiles du gouvernement et de la communication en matière de santé publique, mais nous avons désespérément besoin de quelqu’un pour le faire. »

La sénatrice républicaine du Maine, Susan Collins, a déclaré que sa confiance dans l’agence était minée par les directives contradictoires du CDC.

« J’avais le plus grand respect pour les conseils du CDC », a déclaré Collins lors d’une audition du Congrès sur la réponse à la pandémie mardi. « J’ai toujours considéré le CDC comme le Gold Standard. Je ne le fais plus. »

Le CDC n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

Pendant ce temps, la sénatrice républicaine de l’Alaska Lisa Murkowski a déclaré que les exigences fédérales en matière de masques mettaient en danger le travail des pêcheurs.

« Vous êtes sur un bateau. Les vents hurlent. Votre masque est détrempé », a déclaré Murkowski lors de l’audience. « Dites-moi comment quelqu’un pense que c’est une politique sensée et saine? »

Patel, qui a servi dans l’administration Obama en tant que directeur des politiques du Bureau des affaires intergouvernementales et de l’engagement public, a fait écho aux préoccupations de Murkowski.