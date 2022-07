La crédibilité de Trump « s’est effondrée » après avoir affirmé que l’eau de Javel pouvait guérir le COVID, selon un médecin américain | Nouvelles du monde

Le chef du groupe de travail américain COVID a révélé comment la crédibilité du gouvernement « s’est effondrée » après que le président Donald Trump a affirmé que l’eau de Javel pouvait combattre le virus.

Dr Deborah Birx, qui a servi comme Maison Blanche coronavirus coordinateur de la réponse dans l’administration Trump entre 2020 et 2021, a déclaré à Sky News qu’il y avait eu un “échec” à fournir une “communication claire et cohérente” au public américain pendant la pandémie.

Monsieur Trump a fait la remarque largement condamnée après qu’une étude ait été menée pour établir l’effet de la lumière du soleil par rapport au désinfectant sur les équipements de terrain de jeux.

Il a essuyé des tirs de des experts médicaux qui ont critiqué sa suggestion comme “irresponsable” et “dangereuse”.

Rappelant le moment, le Dr Birx a déclaré à Kay Burley de Sky News: “Tout ce que nous avons fait pour renforcer notre crédibilité auprès du peuple américain s’effondre.

“Je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait.”

L’étude sur l’équipement des terrains de jeux a été menée dans le but d’accélérer la réouverture des parcs fermés en raison de la pandémie, a déclaré le Dr Birx.

“Tout d’un coup, nous parlons d’humains plutôt que de barres de singe”, a-t-elle déclaré.

“Il m’a fallu un certain temps pour comprendre de quoi il parlait, car il s’agissait strictement de terrains de jeux.”

Le Dr Birx a déclaré que la pandémie avait conduit à la création de “méchants et victimes”, ajoutant qu’elle n’était “jamais noire et blanche” – alors qu’elle félicitait l’administration Trump pour son travail visant à réaliser des tests, des thérapies et des vaccins.

Mais elle a averti que le monde n’était “pas préparé” à la pandémie de COVID et ne prenait pas suffisamment au sérieux les maladies infectieuses.

“Nous ne nous sommes pas suffisamment préparés en tant que communauté mondiale”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’il était crucial que les autorités réfléchissent à la manière de lutter contre toute future crise médicale.

Les tests sont essentiels, a-t-elle averti.

“C’est clair avec le COVID, et aussi variole du singeque la transmission peut se produire avant que vous n’ayez des symptômes, mais certains peuvent ne jamais avoir de symptômes, il existe un éventail de maladies.

“Nous ne pouvons pas compter uniquement sur les symptômes.”

L’avertissement du Dr Birx intervient alors que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) l’a déclaré aujourd’hui COVID devenait « trop intelligent » et « brisait les défenses immunitaires ».

Le Dr David Nabarro, envoyé spécial de l’OMS sur le COVID, a exhorté les gens à “respecter le virus” car il a été révélé que le nombre de morts au Royaume-Uni avait dépassé les 200 000.

Le chef de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a averti mercredi que le le virus “fonctionne librement” et a appelé les dirigeants mondiaux à redéployer des mesures telles que le port de masque et une ventilation améliorée.