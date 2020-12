Gigi Hadid a le sens du design.

Le lundi 7 décembre, la star de 25 ans a profité de ses histoires Instagram pour montrer la chambre d’enfant super stylée de sa petite fille. Dans son article, la top-modèle a partagé des images inédites de sa grossesse, ainsi que plusieurs adorables clichés d’elle et Zayn MalikLa chambre de la fille.

En fait, la fière maman a expliqué à quel point elle avait aimé préparer sa place avant de donner naissance à son petit en septembre. «Décorer et passer du temps dans sa crèche m’a vraiment aidé à me sentir préparée quand je me mettais aussi dans la tête», a écrit Gigi dans un de ses messages.

Une autre photo montrait la natale de Californie posant avec son ventre rond en plein écran. Elle a écrit: «La nuit avant que je n’accouche …

Quant à la chambre bébé de la star? Gigi a opté pour une approche boho-chic. D’une commode à motifs uniques à une chaise berçante en osier marron en passant par une gamme d’oreillers au design éclectique, la mannequin a mis ses talents de mode à profit!

La décoration la plus douce de toutes était le mur spécial du nouveau-né rempli de livres pour bébés. «Tant d’amis ont envoyé leurs livres préférés», a expliqué Gigi.