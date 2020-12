Les États-Unis d’Amérique ont été témoins de l’un de leurs principaux mouvements cette année sous la forme de Black Lives Matter et, en plus de cela, ils ont également subi des pertes humaines en raison de la coronavirus pandémie.

Pour commémorer cette année, la décoratrice de production Hannah Beachler, lauréate d’un Oscar, a peint sa maison en noir, y compris les murs, l’extérieur, les stores, le toit et les cadres de fenêtres.

Beachler, une résidente de la Nouvelle-Orléans, a publié des photos de sa maison nouvellement décorée sur Twitter et a reçu les éloges des internautes, qui ont été impressionnés par ses efforts créatifs.

Dans son tweet, publié le 27 novembre, Hannah a sous-titré les photos: « * Clears Throat * Pour commémorer 2020, j’ai ma maison BLACKITY BLACK BLACK BLACK !!! Holla. ‘

Le message était accompagné de trois photos de l’extérieur de sa résidence nouvellement décorée.

Les clichés montraient comment tout, depuis les boiseries, le toit, les cadres de fenêtres et même les volets de la porte, avait été peint en noir. Tout en gardant la porte d’entrée blanche, Beachler s’est assuré d’opter pour des stores noirs pour ajouter au plein effet.

Beachler, qui n’a pas terminé le travail seul, a ajouté qu’il avait fallu deux mois aux peintres professionnels pour terminer le projet.

Dans le tweet suivant, Beachler a expliqué: « Peignez un brillant et des reflets de lumière. La couleur ne changera pas la façon dont votre maison réagit à l’humidité. Juste un mot! Heureux les gens vibrent dessus. Mes voisins étaient super! »

Le tweet a reçu 162000 likes alors que les abonnés disent leur adoration. Un utilisateur a dit: « J’ADORE votre maison✨ »

Un autre utilisateur a commenté: « Les couches de génie subtile et manifeste de ceci … 🙂 Sans blague, Mme Hannah, vous êtes une TELLE inspiration pour moi en tant qu’artiste. Cela me rappelle la beauté sans précédent, puissante, fière et persistante de # Limonade, * qui doit être dans un musée !!! * «

le coronavirus La pandémie a laissé les États-Unis en lock-out, faisant jusqu’à 1,45 million de morts dans le monde avec 13,3 millions de cas et 2,66 000 décès rien qu’aux États-Unis. Les États-Unis ont été le pays le plus durement touché au monde.