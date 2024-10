La créatrice et collectionneuse Ashley Kinnard parle du pouvoir brut des imprimés

Tout cela fait partie de son désir de communiquer des significations à plusieurs niveaux – mais avec clarté. Par exemple, l’année dernière, il a travaillé sur une publication pour l’artiste Francisco Rodriguez, Le poids de la nuit. Le titre est en forme de croissant de lune : « Pour moi, c’est une idée évidente, mais elle semble abstraite – elle joue avec une idée directe d’une manière inhabituelle. » Un autre cas est celui de Lily Pearmain Jeter de la boue: Un journal de gestes libérés en terre cuite. Pour la couverture, il a personnellement sérigraphié le dessin avec de l’argile dans son atelier. « Il est important pour moi que cette œuvre soit une réponse unique qui ne peut venir que de moi », dit-il. «J’essaie d’identifier les particularités de chaque projet et de les interpréter d’une manière à la fois directe et poétique.»

Depuis la création de son studio en 2015, Ashley a également appris à coder en autodidacte ; principalement par nécessité, car les budgets étaient souvent trop petits pour faire appel à un développeur externe. « Apprendre à coder a été un élément essentiel pour créer la stabilité qui me permet d’être en studio tout le temps », dit-il. Cela signifie qu’il peut consacrer plus de temps à des projets personnels, comme sa nouvelle maison d’édition. Pages étrangères. Spécialisée dans le design excentrique ou insolite de voix non conventionnelles, elle aura pour objectif de publier des livres « juste un peu plus étranges que ceux que je vois habituellement dans les salons du livre ».

En tant que collectionneur passionné, il est logique qu’Ashley veuille également fabriquer des objets que d’autres pourront collectionner. Récemment, il ramassait des tracts religieux, généralement trouvés dans la rue – il en possède désormais environ 70. « La semaine dernière, mon colocataire m’en a donné un et j’étais légitimement sans voix », dit-il, décrivant un tract de 36 pages relié dans un papier. manchon en plastique par une seule agrafe. Sur la couverture, les mots « or pur » sont imprimés en caractères d’or métallisés. « Je trouve ces livrets super intéressants, mais je n’ai aucune idée de ce que je vais en faire », dit-il. Mais comme tous les autres livres, dépliants et références qu’il collectionne, cela n’a pas d’importance. Ils continueront à s’empiler dans son atelier jusqu’au jour où la couleur, la texture ou le poids de ces livrets uniques susciteront une idée pour son prochain projet.