La créatrice de robes de mariée, 34 ans, qui a confectionné une robe pour la star de Made in Chelsea écrasée par le camion de son ex alors qu’elle était sur leurs enfants

Une créatrice de robes de MARIÉE qui avait confectionné une robe pour une star de Made in Chelsea a été renversée par le camion de son ex d’affilée au sujet d’enfants.

Emma Beaumont, 34 ans, a créé la robe pour Sophie Habboo lorsqu’elle et Jamie Laing se sont mariés en Espagne.

Emma Beaumont, qui a conçu la robe de mariée d’une star de Made in Chelsea, a été écrasée par son ex Crédit : Cavendish

Scott Purslow a dit à Emma avant de la frapper : « Tu dois grandir et me laisser voir les enfants » Crédit : Cavendish

Emma a conçu la robe de Sophie Habboo pour son mariage avec Jamie Lang Crédit : Instagram

Un tribunal a appris comment la créatrice a été attaquée par son ex-petit ami Scott Purslow après que celui-ci lui ait dit : « Tu dois grandir et me laisser voir les enfants. »

Emma avait dit à Purslow, 35 ans, qu’il devrait « payer » pour leurs deux jeunes s’il voulait les voir, avant de percuter la mère dans sa propre allée.

Le Warrington Magistrates Court a appris comment le couple – qui s’est séparé en janvier 2022 – a commencé à se chamailler au domicile d’Emma à Davenham, Cheshire en novembre de l’année dernière.

La mère, qui dirige une boutique de mariage à Knutsford, s’est précipitée pour appeler la police après que Purslow l’ait frappée.

Yvonne Dobson, poursuivante, a expliqué au tribunal comment Purslow déposait leur aîné à la maison à ce moment-là et a demandé s’il pouvait voir leur plus jeune.

Emma a dit non car les deux hommes avaient convenu que Purslow ne pouvait pas entrer dans la maison.

MailOnline a rapporté que Mme Dobson avait déclaré au tribunal : « Il lui a jeté les vêtements de l’autre enfant au visage pendant que le jeune entrait dans la maison.

« L’accusé est parti dans sa voiture, mais le plaignant s’est rendu compte qu’il avait toujours les baskets et les bottes en caoutchouc de l’enfant et que l’enfant en avait besoin. »

Le procureur a déclaré au tribunal qu’Emma s’était approchée de la voiture et avait ouvert la portière passager, demandant où se trouvait le sac.

Mme Dobson a poursuivi: « Elle a ensuite fermé la portière et ouvert la portière arrière du côté passager et alors qu’elle les faisait sortir de la voiture, il a dit: ‘Vous devez grandir et me laisser voir les enfants.’

« Elle a répondu : ‘Si vous souhaitez voir les enfants, vous devriez payer pour eux’.

« Mais alors qu’elle retirait les objets, il a dit : ‘Tu es une putain de salope’ ou des mots dans ce sens. »

Le procureur a déclaré qu’Emma avait attrapé le sac et avait commencé à marcher vers son domicile.

Elle a poursuivi : « Elle se trouvait à environ 20 mètres. Alors qu’elle se dirigeait vers sa porte, elle était parallèle à la voiture de l’accusé.

« Elle a été heurtée par la voiture sur le côté droit du corps et il a freiné. La voiture est entrée en contact et elle a perdu l’équilibre.

« Elle pensait qu’il l’avait fait délibérément et est entrée dans la maison et a appelé la police. »

Et même si Emma n’était pas blessée, elle se remettait à l’époque d’une opération chirurgicale sans rapport avec elle.

L’avocate de Purslow, Emily Land, a déclaré au tribunal : « Mon ami suggère que la voiture a été utilisée comme une arme, mais je ne suis pas d’accord avec cela. Il a commis une erreur incroyablement stupide.

« Cela aurait pu entraîner des blessures, mais heureusement cela n’a pas été le cas. Je l’ai prévenu qu’une amende refléterait la gravité de l’infraction. »

Purslow a été condamné à une amende de 1 730 £ et à payer à Emma une indemnisation de 150 £ après avoir été reconnu coupable d’agression lors d’une audience antérieure.

L’accusation de conduite imprudente a été abandonnée.

Purslow a également été condamné à payer une suramende compensatoire de 692 £, plus les frais de procès de 640 £.

Il a reçu une ordonnance d’interdiction de deux ans, l’empêchant de contacter Emma ou d’entrer dans sa rue.