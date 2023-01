La créatrice de mode orne son enfant de 1 an avec des tatouages ​​et des chaînes en or, faisant de lui une sensation sur Internet

Si vous avez regardé les films Boss Baby, vous devez connaître un joli paquet de tendresse tout habillé pour ressembler à un adulte avec des montres dorées et d’autres accessoires. Eh bien, les tout-petits dans la vraie vie ne peuvent certainement pas agir comme le Boss Baby, mais rien ne les empêche de s’habiller comme lui. Une mère semble s’être inspirée du film et a fait en sorte que son tout-petit porte des tatouages ​​et des chaînes dorées, le faisant ressembler à un patron.

Shamekia Morris a commencé à appliquer de faux tatouages ​​​​à son fils Treylin alors qu’il n’avait que six mois. Shamekia, créatrice de mode née en Floride, adorait habiller l’enfant de cette manière. Sur le corps délicat du nourrisson, vous verrez de nombreux tatouages ​​​​créatifs. De plus, Shamekia a rendu le tout-petit tellement à la mode avec son bracelet et sa chaîne en or et en argent que les passants le trouvent bizarre. De plus, l’enfant possède des centaines de chaussures et de vêtements.

Bien qu’une partie de la population trouve Treylin adorable, sa mère Shameika dit qu’elle reçoit beaucoup de haine, selon une interview qu’elle a donnée à Truly. Ils la critiquent et la jugent mais Shameika dit qu’elle s’en fiche parce que c’est le style de vie qu’elle aime. Elle dit également que les gens sont incapables de comprendre que les tatouages ​​​​sur son bébé ne sont pas de l’art réel mais faux. L’enfant est également célèbre sur les réseaux sociaux. Bien qu’il ait des millions d’abonnés sur Instagram, ses vidéos sont également très appréciées sur Tiktok. Auparavant, la famille n’aimait pas non plus le tatouage sur le corps de l’enfant, mais maintenant, chaque fois que le bébé sort, ils aiment l’attention qu’ils reçoivent.

