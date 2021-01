La créatrice de mode de Bollywood, Swapnil Shinde, devient Transwoman et change de nom pour Saisha

Le créateur de mode populaire Swapnil Shinde, qui a stylé plusieurs beautés de Bollywood, de Deepika Padukone, Sunny Leone, Kareena Kapoor Khan à Mandira Bedi, est devenue transsexuelle. La créatrice a même changé son nom de Swapnil à Saisha Shinde sur sa poignée de médias sociaux. S’adressant à son Instagram, Saisha a partagé une photo de son nouveau look et a écrit: «On y va 2021 #saishashinde.»

Alors qu’elle partageait son look et acceptait elle-même comme une transsexuelle, de nombreuses célébrités ont consulté la section des commentaires et l’ont comblée d’amour. Sunny Leone a commenté, adressant ses meilleurs vœux à la créatrice. Pendant ce temps, le designer Ken Ferns a également commenté le message, qualifiant Saisha de «Holy Awesomeness». D’autres célébrités, dont Aditi Rao Hydari, Amruta Khanvilkar, Shilpa Shirodkar et Lopamudra Raut, ont également félicité le créateur pour sa sortie.

Saisha a également partagé un autre article dans lequel elle a écrit une longue note sur sa lutte et le harcèlement auquel elle a été confrontée en raison de sa sexualité. Dans sa longue note, elle a révélé que contrairement à tout le monde, son enfance lui rappelle la solitude et la pression qu’elle ressentait en raison de son origine.

Révélant qu’elle avait l’habitude de se sentir étouffée car elle devait vivre une réalité qui n’était pas elle, elle a déclaré que ce n’est que dans la vingtaine qu’elle a trouvé le courage d’accepter sa vérité. Une partie de sa longue note se lit comme suit: «J’ai passé les années suivantes à croire que j’étais attiré par les hommes parce que j’étais gay, mais il y a seulement 6 ans que je me suis finalement accepté, et aujourd’hui que je vous accepte. Je ne suis pas gay. Je suis une Transwoman.

Elle a également écrit une légende révélant la raison de se nommer Saisha, mentionnant que Saisha signifie une vie significative.

La créatrice est devenue célèbre lorsqu’elle a conçu des costumes pour Madhur Bhandarkar’s Fashion (2008). Elle a récemment conçu le look de Kiara Advani dans la chanson Laxxmi, Burj Khalifa.