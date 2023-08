La créatrice de Made In Heaven, Zoya Akhtar, répond à l’utilisateur d’Instagram en lui demandant de montrer un « personnage musulman normal » à l’écran

Voici comment Zoya Akhtar a réagi lorsqu’un utilisateur d’Instagram a demandé à la réalisatrice de nommer un personnage musulman avec « une histoire positive qui n’est pas opprimée » de son travail.

Zoya Akhtar a fait la une des journaux alors que la deuxième saison de son émission Made In Heaven avec Reema Kagti a été abandonnée la semaine dernière après une attente de plus de quatre ans. La réalisatrice, qui a fait ses débuts en tant que réalisatrice avec Luck By Chance en 2009, a récemment été interrogée par un utilisateur d’Instagram sur la représentation de personnages musulmans dans ses émissions et ses films.

« Zoya pouvez-vous (nommer) un personnage musulman normal dans vos émissions. Une histoire positive qui n’est pas opprimée », a écrit l’internaute. La référence de l’utilisateur était au personnage de Shehnaz, joué par Dia Mirza dans Made In Heaven. Dans l’émission Prime Video, Shehnaz est bouleversée par la décision de son mari de se remarier après plusieurs années.

Alors que la polygamie est autorisée dans l’islam, Shehnaz ne pouvait pas envisager d’être séparée de ses enfants et de se couper le poignet. Lorsque Karan Mehra, l’un des protagonistes centraux joué par Arjun Mehra, a sauvé Shehnaz, elle réalise son erreur et décide de contester la polygamie devant le tribunal.





Réagissant à l’utilisateur d’Instagram, Zoya Akhar a souligné tous les personnages musulmans de ses films qu’elle a dépeints sous un jour positif. Elle a écrit : « Zaffar Khan et Tanveer dans Luck By Chance. Imran et Laila dans ZNMD. Farah Ali dans Dil Dhadakne Do. Pratiquement tout le monde dans Gully Boy. Sarfaraz Khan et Leila Shirazi, Kabir, Faiza et Nawab dans Made In Heaven. »

Zaffar Khan, la superstar, et Tanveer, un éminent journaliste, dans Luck by Chance ont été joués respectivement par Hrithik Roshan et Ashish Sawhny. Tandis que Katrina Kaif incarnait l’insouciante instructrice de plongée Laila, Farhan Akhtar interprétait un rédacteur publicitaire nommé Imran dans Zindagi Milegi Na Dobara.

Dans Dil Dhadakne Do, la danseuse Farah Ali, jouée par Anushka Sharma, vit entièrement selon ses propres conditions, contrairement à d’autres personnages riches. Dans Gully Boy, les protagonistes centraux Murad et Safeena, interprétés par Alia Bhatt et Ranveer Singh, étaient musulmans. Murad a joué un rappeur en herbe, tandis que Safeena était sa petite amie indépendante.

Alors que la réponse de Zoya a été appréciée par la plupart des internautes, l’utilisateur particulier d’Instagram lui a répondu : « Les personnages de Gully Boys sont des personnages stéréotypés. Ce n’est pas normal. Votre élite libérale ne peut pas comprendre cela. » Un autre internaute a répliqué au cinéaste et a déclaré: « Faiza est battue par son mari et opprimée par son père, Gully boy a montré comment ils vivent dans des ghettos et sont des batteurs de femmes et épousent des deuxièmes épouses plus jeunes, Farah Ali n’a pas non plus été soutenue par ses parents et moi n’avait aucune idée que Kabir était lmao musulman. Comme juste montrer une famille musulmane normale non conservatrice.

Après Made In Heaven, la prochaine sortie de Zoya Akhtar est The Archies, qui marque les débuts à Bollywood de trois enfants vedettes Suhana Khan, Agastya Nanda et Khushi Kapoor. Le drame romantique musical pour adolescents devrait sortir sur Netflix le 24 novembre de cette année.

LIRE | Zoya Akhtar réplique aux trolls qualifiant les Archies de « trop ​​​​blancs »: « Comment définissons-nous à quoi ressemble un Indien »