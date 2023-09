La créatrice de la robe de mariée de la princesse Diana se souvient du moment « à couper le souffle » lors de la cérémonie : « Horrifiée »

Avant l’examen minutieux des tabloïds, la rupture publique et la mort tragique, il y avait eu un mariage de conte de fées.

Près d’un milliard de personnes dans 74 pays ont regardé le prince Charles, héritier du trône britannique, épouser la timide institutrice de maternelle Lady Diana Spencer le 29 juillet 1981. La robe de mariée qu’elle portait est toujours considérée comme l’un des looks de mariée les plus emblématiques de tous. temps.

La vie de la créatrice Elizabeth Emanuel a changé à jamais lorsqu’elle a reçu un appel téléphonique inattendu dans son studio avant le « mariage du siècle ».

« J’ai décroché le téléphone et c’était une jeune femme qui parlait très doucement », a rappelé Emanuel à Fox News Digital. « Elle m’a donné un nom et je ne me souviens pas exactement de ce que j’ai écrit. Mais elle voulait entrer et voir certains de nos vêtements. Nous ne nous attendions certainement pas à Diana. Et quand elle est arrivée, c’était un surprise totale pour nous. Nous avons été stupéfaits.

Diana, qui était déjà l’une des femmes les plus célèbres au monde, s’est présentée avec un garde. L’aristocrate britannique était loin d’être l’icône de style qu’elle deviendra plus tard.

Mais Diana avait une vision de ce qui était censé être le jour le plus important de sa vie.

« La collection que je créais était composée de volants, de dentelles et de robes de bal romantiques – toutes des choses magiques », a expliqué Emanuel. « C’était l’époque de la ‘nouvelle romance’ [trend] de décolletés à volants et de manches volumineuses. Elle aimait tout ça. »

Diana a découvert Emanuel et son mari pour la première fois à l’époque, le partenaire de conception David Emanuel, lorsqu’elle a posé pour Lord Snowdon, l’ex-mari de la princesse Margaret. Pour le tournage de 1981, Diana portait un chemisier couleur perle à décolleté haut du duo.

« La première chose que j’ai remarquée, c’est qu’elle était très grande », a déclaré Emanuel. « Elle était aussi incroyablement timide. Elle avait une frange et regardait par-dessous la frange comme ce que l’on verrait à la télévision. Elle avait une voix très douce et vraiment gentille. C’était juste une fille. Diana avait 19 ans quand elle est arrivée à » On se voit. Nous n’avions que quelques années de plus, donc nous nous sommes tout de suite entendus. «

« Je me souviens qu’elle portait un simple pull, une jupe froncée et des chaussures plates avec une simple rangée de perles », a partagé Emanuel. « Nous avions beaucoup de vêtements sur les rails et elle était tellement excitée de les essayer. Nous nous sommes bien amusés. Elle était vraiment charmante. »

Emanuel a admis qu’elle et son mari « étaient les plus nerveux », car Diana semblait étonnamment calme.

« Nous avions un délai et nous devions créer une fabuleuse robe de conte de fées que nous voulions que tout le monde aime, mais plus important encore, nous voulions que Diana aime », a-t-elle expliqué. « C’était une énorme responsabilité. Cela nous pesait. Mais Diana n’a jamais eu l’air stressée ou inquiète. Elle l’a accepté avec calme. Elle était plutôt décontractée à ce sujet, ce qui est tout aussi bien. Cela aurait été difficile si nous étions tous panique. »

Le plus grand défi auquel les créateurs ont été confrontés était de garder la robe top secrète. Les photographes se présentaient quotidiennement au studio d’Emanuel, impatients d’avoir un aperçu de la future princesse venant pour un essayage. Beaucoup fouillaient souvent dans les poubelles, dans l’espoir de trouver des restes de tissu provenant de la robe de mariée. Emanuel et son équipe jetaient volontairement divers fils de différentes couleurs pour les jeter. Deux gardes de sécurité se tenaient devant le studio la nuit.

Le téléphone sonnait constamment tandis que les journalistes réclamaient un scoop, insistant sur le fait qu’ils perdraient leur emploi et seraient obligés de retirer leurs enfants de l’école. Emanuel a enfermé des pages et des pages de croquis.

« C’était horrible », a admis Emanuel. « Nous étions dans une position vraiment difficile. Nous n’avions aucune expérience face à la quantité de presse que nous recevions. C’était assez stressant. Et c’était tellement effrayant, sachant que le monde entier attendait de voir ce que nous allions faire. pour elle. »

Malgré les contrôles, Diana a fait confiance aux designers.

« Elle avait beaucoup confiance en nous, une confiance totale », a déclaré Emanuel. « Personne ne nous disait quoi faire ou ne pas faire. Nous aurions pu faire n’importe quoi. Nous n’avons eu aucune contribution, pas même de la part de Diana, ni du palais – personne. Nous venions tout juste de sortir de l’université et nous avions beaucoup de choses à faire. idées que nous voulions faire.

Emanuel a déclaré qu’elle avait été inspirée par le drame de 1975 « Barry Lyndon », ses voyages à Paris et au Royal Ballet. Mais elle a aussi regardé la robe de mariée de la reine Victoria. La défunte monarque a déclaré qu’elle « portait une robe en satin blanc avec un volant très profond de dentelle Honiton, imitation de l’ancien ». Il s’agissait d’un train en satin mesurant plus de six mètres de long et transporté dans l’allée par 12 assistants.

Emanuel a déclaré qu’elle avait créé une robe de mariée de secours juste au cas où. Elle n’a jamais été entièrement achevée.

« J’aime toujours être préparé », rigola Emanuel. « Je me suis juste dit : « Et si quelqu’un s’introduisait par effraction ? » Je me suis dit : « Créons un design différent. Nous ne le terminerons pas. Et si quelque chose arrive, nous le terminerons rapidement. »

« Heureusement, cela ne s’est pas produit », a partagé Emanuel. « Je ne sais pas ce qui est arrivé à la robe. »

Emanuel et son équipe étaient présents pour s’assurer que Diana soit parfaite pour le jour de son mariage. La robe en taffetas de soie a été spécialement tissée et teinte en ivoire, a rapporté le magazine People. Selon le magasin, il comportait un col à volants, des manches bouffantes, une jupe volumineuse, ainsi qu’une traîne de 25 pieds et un voile de tulle de 153 mètres. Le voile, cousu à la main avec 10 000 micro-perles, était censé imiter la poussière de fée.

Emanuel a déclaré qu’elle avait été « horrifiée » lorsqu’elle a vu Diana descendre de sa voiture alors qu’elle entrait dans la cathédrale Saint-Paul.

« Ma réaction a été : ‘La robe est froissée !' », a-t-elle déclaré. « Je savais que le tissu pouvait se froisser parce qu’il s’agissait simplement de taffetas de soie épais. Mais ce fut un moment à couper le souffle pour moi. … Nous avions préparé ce moment pendant trois semaines, et puis tout s’est terminé très rapidement. »

Le train était si long qu’il fallait le plier comme un drap juste pour rentrer dans le wagon, créant ainsi des plis. Il a battu des records comme étant le plus long de l’histoire du mariage royal.

Diana a complété son look avec le diadème Spencer, de la dentelle antique de la reine Mary comme son « quelque chose de vieux », un nœud bleu à l’intérieur du corsage comme son « quelque chose de bleu » et un bibelot en fer à cheval de 18 carats caché parsemé de diamants blancs pour lui porter chance.

« C’était un moment tellement théâtral de la regarder », a déclaré Emanuel. « Elle était tellement radieuse. Je me souviens que le voile était pris dans le vent et que la robe s’est soudainement déployée comme un papillon sortant d’une chrysalide. … Je ne sais pas si vous reverrez quelque chose comme ça. Nous la voulions ressembler à une princesse de conte de fées, et je pense que nous y sommes parvenus. »

Mais il n’y aurait pas de bonheur pour toujours. Le prince et la princesse de Galles ont finalisé leur divorce en 1996. Emanuel a vu Diana pour la dernière fois peu de temps avant la mort de celle-ci en 1997, à l’âge de 36 ans.

« Elle avait l’air fantastique », a déclaré Emanuel. « À cette époque, elle avait son propre style. Elle était très confiante. Elle n’était plus la Di timide que nous connaissions autrefois. »

Emanuel a ensuite conçu des pièces pour plusieurs autres célébrités, dont Madonna et Cher.

« Le styliste de Madonna a vu l’une des vestes que j’ai créées pour Cher et m’a demandé si je serais intéressé à réaliser certaines tenues pour son ‘Madame X Tour' », a déclaré Emanuel. « C’était tellement excitant pour moi. J’ai toujours été influencé par son look. … Concevoir la robe de Diana a été la chose la plus incroyable et la plus bouleversante, et ce fut un tel honneur. Mais c’est assez difficile en tant que créatrice d’essayer et correspond à ça. »

Faire un essayage avec Elizabeth Taylor à Paris a également été un moment fort.

« Elle m’a laissé essayer le Krupp Diamond », se souvient Emanuel. « Ça pesait une tonne ! »

Alors qu’elle continue de créer, la star de ses rêves à habiller serait Lady Gaga.

« Je suis dans un voyage incroyable », s’est-elle exclamée. « C’est un nouveau chapitre. »

