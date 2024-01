La crampe cérébrale des 49ers de Dre Greenlaw a donné à Kyle Shanahan des « émotions mitigées »

NFL

Il était tout à fait approprié que le jeu décisif, le jeu clé, le jeu qui scelle le match soit également un jeu qui a provoqué angoisse et inquiétude et a incité l’entraîneur-chef à proposer une réprimande à la fois ludique et presque plaintive.

L’émotion de voir le secondeur Dre Greenlaw effectuer une interception en plongeon, sécurisant le football mouillé par une soirée pluvieuse pour verrouiller la victoire tendue de samedi soir 24-21 en séries éliminatoires de la division NFC, a été immédiatement et de manière alarmante suivie par l’horreur imminente dont Greenlaw pourrait en fait se séparer. le ballon est le seul moyen de ne pas assurer la victoire.

Et ainsi, alors qu’il y avait des cris de joie et de soulagement au Levi’s Stadium, l’entraîneur-chef des 49ers, Kyle Shanahan, a également poussé un cri de « Descendez ! »

À 1:07 de la fin, Christian McCaffrey a marqué sur un touché de 6 verges pour donner une avance de trois points aux 49ers.

Dre Greenlaw a intercepté Jordan Love à 46 secondes de la fin samedi. PA

Dre Greenlaw court après avoir intercepté Jordan Love lors de la victoire des 49ers samedi. Getty Images

Les Packers ont eu suffisamment de temps pour se mettre en position d’éventuellement envoyer le match en prolongation.

Mais Jordan Love a commis le péché du quart-arrière en lançant tard et à travers son corps et sa passe vacillante destinée à Christian Watson a été récupérée par Greenlaw à 46 secondes de la fin.

Game over – à moins que Greenlaw n’ait fait quelque chose de fou.

Il l’a presque fait.

“Je ne peux pas croire qu’il ne soit pas descendu tout de suite”, a déclaré Shanahan.

Le mauvais ange sur l’une des épaules de Greenlaw a agressé le bon ange sur l’autre épaule.

Greenlaw se leva d’un bond et commença à courir, zigzaguant comme s’il était déterminé à produire des points pour son équipe.

Il a entendu les cris venant de la ligne de touche pour descendre et protéger le ballon.

Mais il a également entendu les mots que son coéquipier et collègue secondeur Fred Warner lui a dit avant le match – qu’il était censé obtenir un choix six pour les Niners.

“C’était donc un peu sa faute”, a déclaré Greenlaw. «Il m’a dit : ‘Mec, tu as un choix de six.’ J’essaie donc d’en obtenir un à chaque fois que je reçois le ballon. Mais oui, je sais que je dois descendre.

Kyle Shanahan a déclaré que la décision de Dre Greenlaw après une interception l’avait laissé avec des « émotions mitigées ».

Dre Greenlaw n’est pas tombé après son interception tardive samedi. PA

Pendant 12 secondes déchirantes, Greenlaw était debout et tentait le destin.

Aux alentours de la ligne des 40 verges de Green Bay, le receveur des Packers Jayden Reed a presque retiré le ballon à Greenlaw.

Finalement, il est tombé et c’est tout.

Shanahan a admis qu’il avait des « émotions mitigées » à propos de ce qui aurait dû être une pièce qui ne suscitait que des émotions de célébration.

“Nous le mettrons en attaque s’il veut vraiment courir avec le ballon à ce point”, a déclaré Shanahan, impassible. “Il pourrait certainement descendre beaucoup plus tôt.”

Les bonnes équipes peuvent surmonter des erreurs de jugement occasionnelles et des erreurs de performance périodiques, et les 49ers ont réussi à dépasser leurs propres échecs pour éviter une surprise et une élimination aux mains des Packers clairement inspirés et outsiders.

Shanahan était philosophique à propos de la crampe cérébrale momentanée de Greenlaw, la comparant à ce qu’il a regardé pendant près de trois heures.

“C’était un peu comme toute la journée”, a-t-il déclaré. “Tous les gars contre lesquels je serais vraiment en colère sont aussi les gars pour qui j’ai beaucoup d’amour à la fin aussi, parce que ce sont eux qui ont réussi à nous donner le ‘W’. ”

Dre Greenlaw a scellé la quatrième participation des 49ers au championnat NFC au cours des cinq dernières années. Getty Images

En fin de compte, le « W » est tout ce qui comptait pour une équipe ayant des aspirations légitimes au Super Bowl.

Les 49ers accueilleront les Lions, qui ont battu les Buccaneers 31-23 dimanche, lors du match de championnat NFC dimanche prochain.

Ce sera la quatrième fois au cours des cinq dernières années que les 49ers participent au match pour le titre NFC et leur troisième apparition consécutive.

Ils ont perdu 20-17 contre les Rams après la saison 2021 et ont perdu 31-7 contre les Eagles après la saison dernière, dans un match au cours duquel Brock Purdy s’est blessé au coude droit, son remplaçant, Josh Johnson, a subi une commotion cérébrale et Purdy a dû se retirer. -entrer dans le jeu même s’il ne pouvait pas lancer le ballon.

Ces deux défaites dans le match pour le titre NFC étaient sur la route.

Dre Greenlaw fait la fête après son interception au quatrième quart-temps. USA TODAY Sports via Reuters Con

Le prochain est à la maison.

«Nous y avons réfléchi», a déclaré Purdy. “Cela nous est venu à l’esprit, comme l’année dernière, nous avions une équipe pour le faire et nous avons l’impression que nous n’avons pas eu de réelle opportunité après que les quarts se soient blessés dans ce match. Donc, je pense que nous sommes vraiment excités.











