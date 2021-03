La CPI ouvre une enquête officielle sur les crimes de guerre présumés dans les territoires palestiniens, malgré les objections d’Israël

La Cour pénale internationale (CPI) a annoncé l’ouverture d’une enquête sur d’éventuels crimes de guerre commis dans les territoires palestiniens depuis juin 2014. Cette décision a été saluée par l’Autorité palestinienne.

«Aujourd’hui, je confirme l’ouverture par le bureau du procureur de la Cour pénale internationale d’une enquête concernant la situation en Palestine», Fatou Bensouda, procureur en chef de la CPI, a déclaré mercredi dans un communiqué.

L’enquête sera menée «Indépendamment, impartialement et objectivement, sans crainte ni faveur», elle a ajouté.

Malgré les vives objections israéliennes, le tribunal de La Haye a jugé le mois dernier qu’il avait compétence pour enquêter sur les crimes graves en Palestine, ouvrant la porte à Bensouda pour entamer une procédure formelle.

Cette décision est intervenue après que Bensouda a affirmé en 2019 qu’il y avait «Base raisonnable» d’ouvrir une enquête sur les crimes de guerre sur les actions militaires israéliennes dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, et a appelé les juges à déterminer l’autorité de la CPI en Palestine. En plus des actions israéliennes, Bensouda a également déclaré que l’enquête pourrait enquêter sur des incidents impliquant le Hamas et des groupes armés palestiniens.

Les territoires sont occupés par Israël depuis 1967. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait critiqué la décision de février, affirmant: «La Cour pénale internationale a prouvé une fois de plus qu’elle est un organe politique et non une institution judiciaire.» Israël n’est pas membre de la Cour et a rejeté sa compétence.

La nouvelle de l’ouverture de l’enquête officielle a été bien accueillie à Ramallah. «Il s’agit d’une étape attendue depuis longtemps qui sert la poursuite inlassable de la justice et de la responsabilité de la Palestine, qui sont des piliers indispensables de la paix que le peuple palestinien recherche et mérite». a déclaré le ministère des Affaires étrangères de l’Autorité palestinienne dans un communiqué.

Le Hamas a également salué cette annonce.

Le ministre israélien des Affaires étrangères Gabi Ashkenazi a fustigé l’annonce de la CPI et a qualifié la sonde d’un «Acte de faillite morale et légale.»

«Le fait que l’organisation terroriste meurtrière, le Hamas, salue la décision, indique plus que tout qu’elle n’a aucune valeur morale», Ashkenazi a tweeté mercredi.

