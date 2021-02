La Cour pénale internationale a déclaré que sa compétence s’étendait aux territoires occupés par Israël lors de la guerre au Moyen-Orient de 1967, ouvrant la voie à son procureur en chef pour ouvrir une enquête sur les crimes de guerre sur les actions militaires israéliennes.

La décision a été bien accueillie par les Palestiniens et décriée par le Premier ministre israélien, qui a accusé le tribunal de «persécution légale».

Le procureur en chef de la CPI, Fatou Bensouda, a déclaré en 2019 qu’il y avait une «base raisonnable» pour ouvrir une enquête sur les crimes de guerre sur les actions militaires israéliennes dans la bande de Gaza ainsi que sur les activités de colonisation israélienne en Cisjordanie occupée. Mais elle a demandé au tribunal de déterminer si elle avait compétence territoriale avant de poursuivre.

Les Palestiniens, qui ont rejoint la Cour en 2015, ont poussé à l’ouverture d’une enquête. Israël, qui n’est pas membre de la CPI, a déclaré que la Cour n’était pas compétente parce que les Palestiniens n’ont pas le statut d’État et parce que les frontières de tout futur État doivent être décidées lors de pourparlers de paix.

Les Palestiniens ont demandé à la Cour de se pencher sur les actions israéliennes lors de sa guerre de 2014 contre les militants palestiniens dans la bande de Gaza, ainsi que sur la construction par Israël de colonies en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est annexée.

La communauté internationale considère largement que les colonies sont illégales au regard du droit international mais n’a pas fait grand-chose pour contraindre Israël à geler ou à inverser leur croissance.

Le tribunal international est censé servir de tribunal de dernier recours lorsque les propres systèmes judiciaires des pays ne sont pas en mesure ou ne veulent pas enquêter et poursuivre les crimes de guerre.

L’armée israélienne dispose de mécanismes pour enquêter sur les actes répréhensibles présumés de ses troupes, et malgré les critiques selon lesquelles le système est insuffisant, les experts disent qu’elle a de bonnes chances de repousser l’enquête de la CPI sur ses pratiques de guerre.

En ce qui concerne les colonies, cependant, les experts disent qu’Israël pourrait avoir du mal à défendre ses actions. Le droit international interdit le transfert d’une population civile en territoire occupé.

Israël a conquis la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est lors de la guerre de 1967, territoires que les Palestiniens veulent pour leur futur État. Quelque 700 000 Israéliens vivent dans des colonies de Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Les Palestiniens et une grande partie de la communauté internationale considèrent les colonies comme illégales et un obstacle à la paix.

Alors que le tribunal aurait du mal à poursuivre les Israéliens, il pourrait émettre des mandats d’arrêt qui rendraient difficile pour les responsables israéliens de voyager à l’étranger. Une affaire devant la CPI serait également profondément embarrassante pour le gouvernement.

La CPI pourrait également enquêter sur les crimes commis par des militants palestiniens. Bensouda a déclaré que son enquête examinerait les actions du Hamas, qui a tiré des roquettes sans discrimination sur Israël pendant la guerre de 2014.

Nabil Shaath, un assistant principal du président palestinien Mahmoud Abbas, a salué la décision et a déclaré qu’elle prouvait que les Palestiniens avaient raison de s’adresser à la CPI. «C’est une bonne nouvelle, et la prochaine étape est de lancer une enquête officielle sur les crimes d’Israël contre notre peuple», a-t-il déclaré.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que la décision «prouve une fois de plus que le tribunal est un organe politique et non une institution juridique».

Il a déclaré que la décision «portait atteinte au droit des pays démocratiques de se défendre face à la terreur», et a ajouté: «Nous continuerons à utiliser tous les moyens pour défendre nos citoyens et nos soldats face à la persécution légale.»

À Washington, le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, a déclaré aux journalistes que l’administration Biden était au courant de l’annonce et l’examinait.

« Cependant, nous sommes sérieusement préoccupés par les tentatives de la CPI d’exercer sa juridiction sur le personnel israélien », a déclaré Price. « Nous avons toujours adopté la position selon laquelle la compétence de la Cour devrait être réservée à ceux qui y consentent ou qui sont renvoyés par le Conseil de sécurité de l’ONU. . »

La décision, détaillée dans un mémoire juridique de 60 pages, a été publiée vendredi soir, après qu’Israël eut fermé ses portes pour le sabbat juif hebdomadaire.

Human Rights Watch a salué cette décision, affirmant qu’elle «offre enfin aux victimes de crimes graves un réel espoir de justice après un demi-siècle d’impunité».

«Il est grand temps que les auteurs israéliens et palestiniens des abus les plus graves – qu’il s’agisse de crimes de guerre commis pendant les hostilités ou de l’expansion de colonies illégales – soient traduits en justice», a déclaré Balkees Jarrah, directeur adjoint de la justice internationale du groupe basé à New York.

La chambre préliminaire de trois juges a statué que la Palestine était un État partie au Statut de Rome établissant la CPI. Avec un juge dissident, il a statué que la Palestine était considérée comme l’État sur le territoire dans lequel le «comportement en question» avait eu lieu et que la compétence de la cour s’étendait à Jérusalem-Est, à la Cisjordanie et à Gaza.

L’année dernière, l’administration Trump a imposé des sanctions aux responsables de la CPI, notamment la révocation du visa d’entrée de Bensouda, en réponse aux tentatives de la Cour de poursuivre les troupes américaines pour des actions en Afghanistan.

Les États-Unis, comme Israël, ne reconnaissent pas la compétence du tribunal. À l’époque, le secrétaire d’État de l’époque, Mike Pompeo, avait déclaré que les mesures étaient censées être une rétribution pour les enquêtes sur les États-Unis et leurs alliés, une référence à Israël.

L’administration Biden a annoncé qu’elle réexaminerait ces sanctions.