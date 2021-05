La CPI observe la violence israélo-palestinienne pour les crimes de guerre

Le principal procureur de la Cour pénale internationale a déclaré mercredi qu’elle surveillait de près Israël et le Hamas, le groupe militant qui contrôle la bande de Gaza, pour de potentiels nouveaux crimes de guerre dans le conflit actuel.

« Je note avec une grande inquiétude l’escalade de la violence en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, ainsi qu’à l’intérieur et autour de Gaza, et la possible commission de crimes en vertu du Statut de Rome », a déclaré la procureure, Fatou Bensouda, dans un communiqué. Elle faisait référence au statut de la Cour sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.

Le bureau de Mme Bensouda a déclaré en mars, avant que le dernier conflit n’éclate, qu’il avait ouvert une enquête sur des accusations mutuelles de crimes de guerre par Israël et des groupes militants palestiniens. Cette décision, qui a exaspéré les dirigeants israéliens, a été largement saluée par les dirigeants palestiniens et leurs partisans.

La cour avait déjà ouvert une enquête préliminaire six ans plus tôt, dans la foulée du conflit de 50 jours entre Israël et Gaza en 2014. Elle couvre les crimes présumés depuis le 13 juin 2014, peu avant le début des combats.