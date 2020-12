Pendant des mois, des Ouïghours en exil avaient exhorté la cour à enquêter sur la politique répressive de la Chine contre les minorités musulmanes, la première tentative des militants d’utiliser la force du droit international pour tenir les responsables chinois responsables de la répression. Ils ont accusé le gouvernement chinois d’avoir mené une campagne de torture, de stérilisation forcée et de surveillance de masse contre les musulmans, entre autres abus.

Les procureurs de La Haye ont déclaré lundi qu’ils n’enquêteraient pas sur les allégations selon lesquelles la Chine aurait commis un génocide et des crimes contre l’humanité concernant les Ouïghours, un groupe ethnique à prédominance musulmane, parce que les crimes allégués ont eu lieu en Chine, qui n’est pas partie à la Cour.

La Cour pénale internationale a décidé de ne pas poursuivre d’enquête sur la détention massive de musulmans en Chine, un revers pour les militants désireux de tenir Pékin pour responsable de la persécution des minorités ethniques et religieuses.

La Chine a nié que les camps soient abusifs, les décrivant plutôt comme des centres de formation professionnelle visant à lutter contre l’extrémisme religieux et le terrorisme, malgré une prépondérance de preuves contradictoires.

La Chine est de plus en plus condamnée par la communauté internationale pour son traitement sévère des musulmans, y compris la construction de vastes camps d’endoctrinement dans la région occidentale du Xinjiang. La campagne du président élu Joseph R. Biden Jr. a qualifié les actions de la Chine au Xinjiang de génocide, une position également adoptée par d’autres dirigeants occidentaux.

De nombreux Ouïghours ont déclaré mardi qu’ils étaient déçus de la décision du tribunal de ne pas enquêter. Ils ont juré de continuer à faire pression sur les dirigeants mondiaux pour punir la Chine pour ces abus.

«La CPI a été créée pour une et une seule raison: pour faire face aux crimes internationaux les plus horribles», a déclaré Fatimah Abdulghafur, poète et activiste ouïghoure qui vit en Australie. «Les atrocités du régime chinois envers les Ouïghours sont innombrables.»