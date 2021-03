La CPI enquêtera sur les accusations de crimes de guerre dans les territoires occupés par Israël

JÉRUSALEM – La Cour pénale internationale a annoncé mercredi qu’elle ouvrait une enquête sur les allégations de crimes de guerre par Israël et des groupes militants palestiniens dans les territoires occupés par Israël en 1967.

La décision, qui ne peut qu’exaspérer les Israéliens et être bien accueillie par les dirigeants palestiniens et leurs partisans, intervient six ans après que la Cour a ouvert une enquête préliminaire sur les actions israéliennes dans les territoires et quelques semaines décision par le tribunal qu’il avait compétence dans les territoires.

Le procureur en chef sortant du tribunal, Fatou Bensouda, a déclaré dans une déclaration mercredi que l’enquête porterait sur les crimes relevant de la compétence du tribunal qui auraient été commis depuis le 13 juin 2014, peu de temps avant le début de la guerre dévastatrice de 50 jours à Gaza cet été.

Dans le passé, Mme Bensouda a cité une «base raisonnable de croire» que des crimes de guerre avaient été commis, soulignant ce qu’elle a décrit comme l’utilisation disproportionnée de la force par Israël lors de la guerre de 2014 à Gaza et ses activités de colonisation en Cisjordanie et Jérusalem Est. La réponse meurtrière d’Israël aux manifestations palestiniennes en 2018 le long de la barrière frontalière à Gaza est également sous surveillance.