La CPI doit enquêter sur le crime de génocide à Gaza | Conflit israélo-palestinien

Ma dernière visite au camp de réfugiés d’Al-Shati remonte au début de l’année 2013. Situé sur la côte méditerranéenne, au nord de Gaza, Al-Shati était autrement connu sous le nom de « camp de plage ». Les vendeurs vendaient des fruits sous des parasols multicolores. Les chats dormaient au milieu des ruelles étroites. Les enfants se bousculaient à la corde à sauter à l’ombre.



Beach Camp a été créé en 1948 après le déplacement forcé de 750 000 Palestiniens dans le cadre de la Nakba. Initialement, le camp accueillait environ 23 000 réfugiés. Au cours des sept décennies suivantes, ce nombre est passé à 90 000, à l’étroit dans un territoire de 0,5 kilomètre carré (0,2 mile carré), soit 70 fois plus peuplé que le centre-ville de Londres.

Les habitants de Gaza vivent sous blocus depuis 16 ans et l’occupation israélienne contrôle la plupart de ce qui entre et sort de Gaza. Beach Camp n’était pas différent – ​​et les habitants dépendaient en grande partie de l’aide et des services de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies (UNRWA) pour survivre, notamment un centre de santé, un centre de distribution alimentaire et plusieurs bâtiments scolaires.

L’école primaire de Beach Camp était magnifiquement entretenue. J’ai été autorisé à monter sur le toit, d’où je pouvais voir la clôture avec Israël d’un côté. Au large, plusieurs bateaux de patrouille israéliens empêchaient les pêcheurs palestiniens de naviguer à plus de six milles marins.



L’école était dirigée par des professeurs inspirants et travailleurs, dont la philosophie était de créer une atmosphère calme propice à la découverte, à la musique, au théâtre et à l’art. Certains étudiants m’ont montré leur travail. Beaucoup étaient des dessins d’avions, de clôtures et de bombes. Mais il y avait aussi d’autres dessins : ceux de leurs parents, de leurs frères, de leurs sœurs et de leurs amis. Tous les enfants souffraient évidemment d’un traumatisme sous-jacent, mais ils avaient aussi le désir d’apprendre, de partager et de jouer.

Le 9 octobre, deux jours après la déplorable attaque du Hamas dans le sud d’Israël, des informations faisaient état d’une frappe aérienne israélienne sur Beach Camp. Ce n’était pas la première frappe sur le camp. En mai 2021, au moins 10 Palestiniens, dont huit enfants, ont été tués lors d’une frappe aérienne. Ce n’était pas non plus le dernier. Beach Camp a été pris pour cible à plusieurs reprises au cours des trois dernières semaines.

Quand j’entends des nouvelles de bombardements à Gaza, je pense à cette école de Beach Camp. Je ne sais pas s’il est toujours là. Je ne sais pas si ces enfants et ces enseignants sont toujours en vie. Je ne sais pas.

L’armée israélienne a largué 25 000 tonnes de bombes sur une minuscule bande de terre peuplée de 2,3 millions d’habitants. Il n’y a aucune raison de penser qu’ils essaient d’éviter la mort de civils. Plus de 9 900 personnes ont été tuées à Gaza, dont plus de 4 800 enfants.

Les survivants toujours assiégés manquent des moyens de survie de base : eau, carburant, nourriture et fournitures médicales. Les médecins pratiquent des interventions chirurgicales sans anesthésie. Les mères regardent leurs bébés se battre pour survivre dans des couveuses à court d’électricité. Les gens sont obligés de boire de l’eau de mer. Plus d’un million de personnes ont été déplacées de leurs foyers.

L’attaque du Hamas, qui a tué 1 400 Israéliens et pris 200 otages, est absolument épouvantable et doit être condamnée. Les victimes et otages sont des jeunes qui voulaient écouter de la musique. Ce sont des neveux et nièces. Ce sont des créateurs de bijoux. Ce sont des ouvriers d’usine. Ce sont des militants pour la paix. La douleur et l’angoisse ressenties par leurs familles dureront pour toujours.

Cela ne peut justifier les bombardements aveugles et la famine contre le peuple palestinien, qui est puni pour un crime odieux qu’il n’a pas commis. Au lendemain de l’horreur, nous avons besoin de voix pour la désescalade et la paix. Au lieu de cela, les politiciens du monde entier continuent de donner le feu vert au gouvernement israélien pour affamer et massacrer le peuple palestinien au nom de l’autodéfense.

Chaque personne à Gaza a un nom et un visage ; nous pleurons les bébés dans les couveuses tout aussi profondément que nous pleurons les hommes d’âge moyen tués en traversant la route. En tout cas, nous pleurons le vol de vies belles et créatives. Des artistes dont nous ne verrons jamais les peintures. Des chanteurs dont nous ne chanterons jamais les chansons. Des auteurs dont nous ne lirons jamais les livres. Des chefs dont nous ne mangerons jamais la kunafa. Des enseignants dont nous n’apprendrons jamais les leçons.



D’aussi loin que je me souvienne, Gaza a été réduite, sur nos écrans de télévision, à un site de débris et de désespoir, mais sous les décombres se trouvent les fondations silencieuses et banales de notre humanité commune. Tournées de café le matin, douches chaudes, sorties shopping, jeux de cartes et histoires au coucher. Amitié, chagrin, amour, déception, ennui et suspense. Écoles, mosquées, théâtres, universités, bibliothèques, terrains de jeux et hôpitaux. Espoirs, rêves, peurs, soucis et joies. Nous ne sommes pas seulement témoins d’une mort massive. Nous assistons à l’effacement de toute une culture, d’une identité et d’un peuple.

La Cour pénale internationale définit génocide selon plusieurs critères. Le génocide peut être commis en tuant, en causant de graves dommages corporels ou mentaux, en soumettant délibérément des conditions de vie susceptibles d’entraîner une destruction physique, en imposant des mesures destinées à empêcher les naissances ou en transférant de force des enfants. Dans chaque cas, il doit y avoir une intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux particulier.

Le 2 novembre, sept rapporteurs spéciaux de l’ONU ont déclaré qu’ils « restaient convaincus que le peuple palestinien court un grave risque de génocide ». Cela fait suite à la démission de Craig Mokhiber, directeur du bureau de l’ONU à New York, qui a qualifié les horreurs de Gaza de « cas d’école de génocide » visant à « la destruction accélérée des derniers vestiges de la vie indigène en Palestine ».

Dans sa lettre de démission, il a fait référence au « massacre général du peuple palestinien… entièrement basé sur son statut d’Arabe », ainsi qu’à la saisie continue de maisons en Cisjordanie. Il a souligné les « déclarations d’intention explicites des dirigeants du gouvernement et de l’armée israéliens ».

Il n’a pas cité de déclaration spécifique, peut-être parce qu’il y en a trop pour tenir dans une seule lettre. Il aurait pu faire référence au ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir qui a déclaré que « tant que le Hamas ne libère pas les otages entre ses mains, la seule chose qui doit entrer à Gaza, ce sont des centaines de tonnes d’explosifs de l’armée de l’air ». pas une once d’aide humanitaire ». Ou peut-être faisait-il référence à Galit Distel Atbaryan, député du parti Likoud au pouvoir en Israël, qui a appelé à « effacer Gaza de la surface de la terre ».



Génocide est un terme qui doit être utilisé avec précaution. Il y a de nombreuses horreurs dans l’histoire qui sont suffisamment hideuses selon leurs propres termes pour ne pas justifier cette étiquette. Le terme a une définition juridique, une base juridique et des implications juridiques. C’est pourquoi, lorsque des experts internationaux dans ce domaine nous mettent en garde contre un génocide, nous devons nous asseoir et écouter. Et c’est pourquoi nous avons besoin d’un cessez-le-feu immédiat, suivi d’une enquête urgente de la Cour pénale internationale.

La CPI ne devrait pas seulement enquêter sur le crime de génocide, mais aussi sur chaque crime de guerre commis par toutes les parties au cours du mois dernier. Le gouvernement britannique a le pouvoir et la responsabilité de demander cette enquête. Jusqu’à présent, il a refusé de dénoncer les atrocités qui se déroulent sous nos yeux. Les coupures de courant à Gaza sont peut-être temporaires, mais l’impunité est permanente et notre gouvernement continue de donner à l’armée israélienne la couverture dont elle a besoin pour commettre ses crimes dans l’obscurité.

Nous continuerons à manifester aussi longtemps qu’il le faudra pour obtenir un cessez-le-feu. Pour obtenir la libération des otages. Pour arrêter le siège de Gaza. Et mettre fin à l’occupation. Nous formulons ces revendications parce que nous savons ce qui est en jeu : la curiosité, la créativité et la gentillesse du peuple palestinien.



Je me souviens qu’en rentrant de l’école, nous sommes passés devant un projet de culture alimentaire. Le projet avait acheté 50 hectares d’une ancienne colonie israélienne. Tous les bâtiments avaient été détruits par ceux qui étaient partis depuis – et les Palestiniens avaient transformé les débris en ferme coopérative. Bientôt, m’a-t-on dit, des olives et des fruits pousseraient.

Je n’abandonnerai jamais l’espoir que ces olives et ces fruits pousseront. Les habitants de Gaza m’ont prêté leur joie, leur empathie et leur humanité. Un jour, j’espère pouvoir le leur rendre – dans une Palestine libre et indépendante.

Note de l’éditeur : cet article a été mis à jour après publication pour clarifier la référence de l’auteur au génocide en tant que « terme ».

Les opinions exprimées dans cet article appartiennent à l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d’Al Jazeera.