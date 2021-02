L’ancien commandant de l’Armée de résistance du Seigneur (LRA), Dominic Ongwen, a été reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité jeudi, après que la Cour pénale internationale l’ait reconnu coupable de 61 crimes sur 70.

Le juge présidant le procès, Bertram Schmitt, a statué qu’Ongwen avait ordonné le meurtre et l’enlèvement d’individus, y compris des enfants, ainsi que d’avoir commis des crimes allant du meurtre et du viol à la torture, l’esclavage et l’utilisation d’enfants soldats.

« Il n’existe aucun motif excluant la responsabilité pénale de Dominic Ongwen », A déclaré Schmitt, ajoutant que «Sa culpabilité a été établie au-delà de tout doute raisonnable.»

En tant qu’individu qui a lui-même été forcé par les rebelles à devenir un enfant soldat, le procès d’Ongwen marque la première fois que la CPI condamne un individu qui a à la fois commis et été victime des mêmes crimes de guerre.

Après avoir gravi les échelons, Ongwen est devenu commandant et adjoint du chef de la LRA de l’époque, Joseph Kony, qui est devenu bien connu dans le monde entier après qu’une organisation caritative américaine, Invisible Children, a lancé Kony 2012, une campagne pour le tenir responsable de son présumé crimes et violations des droits humains en Ouganda.

Lorsque le procès a commencé en 2016, Ongwen a plaidé non coupable et a nié à plusieurs reprises les accusations. Il sera condamné à une date ultérieure. En raison de la nature de ses crimes, il risque la prison à vie.

