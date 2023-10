La CPI abandonne les accusations de crimes de guerre contre l’ancien ministre du gouvernement centrafricain

LA HAYE, Pays-Bas (AP) — La Cour pénale internationale a annoncé jeudi qu’elle abandonnait une vingtaine d’accusations, notamment de meurtre, d’extermination, d’expulsion, de torture et de persécution, contre un ancien ministre du gouvernement de la République centrafricaine, invoquant le manque de preuves et de témoins disponibles. .

Karim Khan, procureur en chef du tribunal basé à La Haye aux Pays-Bas, a publié un communiqué disant qu’il retirait toutes les charges retenues contre Maxime Jeoffroy Eli Mokom Gawaka parce qu’il n’y avait « plus de perspectives raisonnables de condamnation au procès ».

Mokom, 44 ans, a été accusé d’avoir coordonné les opérations des anti-Balaka, un groupe majoritairement chrétien qui combattait le groupe rebelle Séléka à majorité musulmane. Les combats ont fait des milliers de morts et déplacé des centaines de milliers de personnes en 2013 et 2014.

Lors d’une audience préliminaire en août, l’équipe de défense de Mokom a déclaré aux juges que les procureurs avaient déjà découvert des preuves susceptibles d’exonérer Mokom, avant même son arrestation au Tchad voisin en 2022.

Mokom et ses avocats ne savaient pas que le procureur envisageait d’abandonner les charges retenues contre lui. «Cela nous a complètement surpris», a déclaré l’avocat Philippe Larochelle à l’Associated Press.

Khan a déclaré qu’il était conscient que les survivants et leurs familles seraient probablement déçus par la nouvelle. « J’espère que beaucoup comprendront mes responsabilités juridiques et éthiques de me laisser guider par la loi et les preuves », a-t-il déclaré dans son communiqué.

Mokom est le quatrième suspect issu du conflit de longue date dans ce pays riche en minerais mais pauvre à comparaître devant les juges du tribunal international.

La violence fait rage en République centrafricaine depuis 2013, lorsque les rebelles de la Séléka ont forcé le président François Bozizé à démissionner de ses fonctions. Les milices connues sous le nom d’anti-Balaka ont ensuite riposté, ciblant également les civils et faisant fuir, effrayés, la plupart des habitants musulmans de la capitale, Bangui.

C’est la troisième fois qu’un procureur de la CPI abandonne une affaire en 25 ans d’histoire de la Cour. Il y a dix ans, une enquête sur les violences post-électorales au Kenya a échoué suite à des allégations d’interférences avec des témoins. Le prédécesseur de Khan, Fatou Bensouda, a retiré les charges retenues contre l’ancien président Uhuru Kenyatta en 2015 et contre un autre haut responsable en 2013 après avoir accusé le Kenya d’entraver l’enquête.

En 2022, Bensouda a accusé Paul Gicheru, avocat d’un autre responsable kenyan impliqué dans l’affaire, de subornation de témoin. Gicheru est décédé dans des circonstances suspectes plus tard cette année-là.

Mokom a passé 19 mois au centre de détention du tribunal de Scheveningen et on ne sait pas exactement quand il sera libéré. Son équipe de défense réfléchit à l’opportunité de déposer une demande d’indemnisation contre le tribunal.

Molly Quell, Associated Press