JÉRUSALEM – La Cour pénale internationale a décidé vendredi qu’elle avait compétence sur les territoires occupés par Israël en 1967, malgré l’insistance d’Israël au contraire, ouvrant la voie à une enquête sur les allégations de crimes de guerre israéliens et palestiniens dans la région.

La décision par la CPI à La Haye est intervenue six ans après que le bureau du procureur en chef de la Cour, Fatou Bensouda, a ouvert une enquête préliminaire sur les actions israéliennes dans les territoires, y compris pendant la guerre dévastatrice de 50 jours à Gaza en 2014.

La décision qui a créé un précédent, intervenue plus d’un an après que Mme Bensouda a demandé au tribunal de confirmer sa compétence dans la région, a été saluée par les dirigeants palestiniens et les organisations de défense des droits de l’homme comme un pas vers la justice pour les victimes. Il a été dénoncé par Israël comme une initiative politique controversée sans fondement juridique valable.

«Aujourd’hui, le tribunal a prouvé une fois de plus qu’il s’agissait d’un organe politique et non d’une institution judiciaire», a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans un communiqué. «La cour ignore les véritables crimes de guerre et persécute à la place l’État d’Israël, un État doté d’un régime démocratique ferme, qui sanctifie la primauté du droit et n’est pas membre de la cour.»