Ce qui se passe

De gigantesques panaches ont recouvert le nord-est des États-Unis la semaine dernière, rappelant de manière frappante les dangers que l’air toxique peut présenter, non seulement dans l’atmosphère, mais aussi à l’intérieur. Alors que la ville de New York fait face à la pire qualité de l’air au monde, des millions de personnes les particules potentiellement dangereuses qui s’étaient infiltrées dans leurs maisons.

Mais les experts estiment qu’il ne faudrait pas un événement aussi sans précédent pour que la qualité de l’air intérieur devienne une priorité des efforts en matière de santé. Les scientifiques savent depuis de nombreuses années que peut réduire les maladies cardiaques et pulmonaires, améliorer les performances cognitives chez les adultes et les enfants et empêcher la propagation d’une longue liste d’agents pathogènes mortels. L’Organisation mondiale de la santé estime que la pollution de l’air domestique est responsable de par an à l’échelle mondiale. Il existe même un phénomène connu sous le nom de il a été démontré que cela réduit la productivité et augmente les absences dans les écoles et les lieux de travail.

, mais ni le public ni les autorités sanitaires gouvernementales n’ont accordé à la qualité de l’air intérieur le genre d’attention accordée à l’eau propre, à la sécurité alimentaire et à la pollution de l’air extérieur. Cela a commencé à changer depuis le début du qui a fourni une preuve indéniable de la différence de vie ou de mort que des choses comme la circulation de l’air et la purification peuvent faire.

À la fin de l’année dernière, le Biden administration a tenu une , réunissant des experts de la santé, de la ventilation, des affaires et de l’éducation pour discuter des moyens d’améliorer la qualité de l’air intérieur afin d’atténuer la propagation du coronavirus. Puis, en mai, les Centers for Disease Control and Prevention ont publié les premières recommandations fédérales sur la fréquence à laquelle l’air dans une pièce doit circuler pour endiguer la propagation des maladies – cinq fois par heure.

Pourquoi il y a un débat

Les experts médicaux espèrent que la prise de conscience créée par les effets combinés de la pandémie et des incendies de forêt de plus en plus fréquents contribuera à conduire à une révolution de l’air intérieur, de la même manière que des maladies comme le choléra ont fait de l’eau potable un impératif pour les villes du monde entier il y a près de deux siècles. Comme Pour le dire avec élégance : « L’air est le nouveau caca. »

Mais de nombreux défenseurs de l’air pur affirment qu’il reste encore un long chemin à parcourir avant qu’il y ait suffisamment d’urgence pour créer le changement à l’échelle de la société qu’ils jugent nécessaire. Ils soutiennent que seuls les entreprises et les gouvernements ont la possibilité de résoudre efficacement un problème dont le fardeau repose généralement sur les individus.

À petite échelle, améliorer l’air intérieur peut être aussi simple que d’ouvrir une fenêtre. Mais les technologies nécessaires pour avoir un impact plus large – y compris les systèmes CVC mis à jour, les purificateurs d’air et la lumière ultraviolette désinfectante – seront coûteuses à mettre en œuvre. Un certain nombre d’experts affirment que cet effort permettra, à terme, d’économiser de l’argent aux entreprises et aux gouvernements en réduisant les dépenses de santé et en augmentant la productivité.

Et après

Certains scientifiques plaident en faveur de nouvelles lois exigeant une meilleure gestion de l’air intérieur. D’autres soutiennent que le changement ne se produira que grâce à une campagne de pression publique coordonnée qui obligera les écoles, les entreprises et les législateurs à faire de la sécurité de l’air intérieur une priorité essentielle de la santé publique.

Avec une prise de conscience accrue des virus aéroportés, le problème ne disparaît pas.

Points de vue

Les plans doivent être flexibles pour tenir compte des besoins des différents climats

« Un enjeu majeur consiste à concilier l’efficacité énergétique d’un bâtiment et la qualité de l’air intérieur. Dans les endroits où l’air extérieur est très froid ou très chaud, en pomper de grandes quantités dans les espaces intérieurs pourrait alors nécessiter encore plus d’énergie pour chauffer ou refroidir le bâtiment en conséquence. … Différents endroits ont également des environnements bâtis radicalement différents. — Marie Hui,

La ventilation doit être élevée au même niveau d’importance que la plomberie

« Il y a cent ans, ils ont élaboré des codes et des règles pour l’entrée d’eau et la sortie des excréments, et le plombier a vraiment protégé la santé de la nation. Il est maintenant temps de repenser nos systèmes CVC et de reconnaître leur importance. —Lloyd Alter,

C’est une erreur de supposer que nous pouvons faire pour l’air ce qui a été fait pour l’eau il y a des siècles.

« Les solutions techniques ont éliminé de nombreux agents pathogènes d’origine hydrique dans les pays à revenu élevé. Il n’est pas possible d’obtenir le même résultat pour les agents pathogènes aéroportés, en raison des processus continus d’ingestion et de contamination. … L’amélioration de la ventilation et de la qualité de l’air devrait figurer bien en tête de la liste des priorités et contribuerait à réduire les maladies transmises par l’air – mais nous devons être réalistes quant à ce que cela peut accomplir. Nous ne pouvons pas mettre fin à la pandémie avec une meilleure ventilation. — expert en maladies infectieuses

Un effort à l’échelle de la société est nécessaire pour apporter un changement aussi massif à notre façon de vivre

« En fin de compte, le problème ne concerne pas uniquement les particules et les filtres. Il appartiendra aux entreprises, aux travailleurs, aux étudiants, aux parents, aux scientifiques et à tous les autres d’exiger des changements dans les bâtiments dans lesquels ils passent une grande partie de leur vie. Connaissez-vous les échanges d’air par heure sur votre lieu de travail ou votre salle de classe ? Le CDC nous donne désormais un critère de mesure. Les Américains devraient l’utiliser. — Éditorial,

Nous devrons donner la priorité à l’efficacité énergétique lors de la création de systèmes d’air pur

« La décarbonisation des bâtiments offre l’opportunité de repenser la manière dont la qualité de l’air intérieur peut être gérée et améliorée. Équilibrer la nécessité d’augmenter la ventilation tout en minimisant les pertes d’énergie liées au chauffage (dans les pays les plus froids) ou au refroidissement (dans les pays les plus chauds) constitue un défi technique important. Une meilleure isolation visant à réduire la consommation d’énergie doit être associée à une ventilation adéquate pour éviter que la pollution ne s’accumule à l’intérieur. — Alastair C. Lewis, Deborah Jenkins et Christopher JM Whitty,

Nous devons améliorer simultanément l’air intérieur et extérieur

« Il y a deux manières principales de faire pour aérer ce que nous avons fait pour arroser. La première consiste à réduire les concentrations de particules et de dioxyde d’azote en passant rapidement à l’utilisation d’énergies renouvelables. L’autre consiste à améliorer la qualité de l’air intérieur en améliorant la ventilation, tant naturelle que mécanique. —Geoff Hanmer,

Il devrait être obligatoire d’informer le public sur la qualité de l’air dans les espaces très fréquentés

« Le public devrait être informé de la qualité de l’air dans les immeubles et dans les transports en commun avant d’y entrer, ainsi que de ses effets potentiels sur la santé, comme le risque de COVID. … Tout comme les restaurants ont des rapports d’inspection sanitaire avec des notes en lettres sur leurs fenêtres, les espaces intérieurs partagés devraient afficher leurs notes de qualité de l’air. Ces évaluations peuvent aider les gens à ajuster leur comportement de manière appropriée. — Abraar Karan, Devabhaktuni Srikrishna et Ranu Dhillon,

Les citoyens doivent avoir les moyens de garantir que l’air qu’ils respirent à l’intérieur est sûr.

« Les gens ont besoin d’une voie claire pour exiger mieux lorsque les bâtiments ne leur conviennent pas. Ils méritent des normes transparentes pour l’air intérieur, avec des paramètres qu’ils peuvent facilement comprendre et utiliser pour prendre leurs propres décisions. Et ils exigent que les décideurs politiques fournissent suffisamment de soutien – et de conséquences – aux propriétaires d’immeubles pour garantir qu’ils respectent ces normes. — Keren Landman,

Chaque dollar dépensé pour améliorer la qualité de l’air intérieur sera plus que récupéré

« Des bâtiments sains sont également associés à une diminution de l’absentéisme des travailleurs pour cause de maladie et à une meilleure fonction cognitive, ce qui signifie qu’un investissement dans la ventilation est un investissement dans les résultats financiers d’une entreprise. » —Joseph G.Allen,

