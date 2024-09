La COVID-19 et la grippe sont en hausse en Saskatchewan, selon un rapport

Selon le rapport mensuel de surveillance des maladies respiratoires de la province, la COVID-19 et la grippe ont légèrement augmenté en Saskatchewan.

La province passe à un rapport mensuel chaque printemps. La période de rapport s’étendait du 11 août au 7 septembre, le rapport a été publié le 13 septembre.

La majorité des maladies respiratoires en Saskatchewan sont dues à la COVID-19 (140 cas au cours de la période de référence actuelle, contre 57 « autres » virus respiratoires, neuf grippes et deux VRS).

Au cours de la semaine se terminant le 7 septembre, les proportions de cas de COVID-19 confirmés en laboratoire étaient les plus élevées chez les personnes de 65 ans et plus (50,7 %), suivies de celles âgées de 20 à 64 ans (40 %).

Le taux de positivité des tests dans le Centre-Nord est de 11,3 % pour la COVID-19 et de 0,0 % pour la grippe.

En juillet 2023, la Saskatchewan Health Authority (SHA) a repris les données sur les eaux usées de l’Université de la Saskatchewan et de l’Université de Regina.

Les données sur les eaux usées indiquent que les niveaux de COVID-19 dans toutes les régions ayant des programmes d’échantillonnage sont « faibles ». La majorité des villes échantillonnées présentent des tendances stables ou en baisse.

Il s’agit uniquement de cas confirmés en laboratoire et non de cas confirmés par un test antigénique rapide.

La province prévient que les taux doivent être interprétés avec prudence, car ils n’incluent pas les cas détectés par les kits de test antigénique rapide à domicile.

Un décès lié à la COVID-19 a été signalé au cours de cette période de référence. On ne sait pas combien de décès sont survenus dans le Centre-Nord au cours de cette période.

Le rapport montre qu’il y a actuellement 47 admissions à l’hôpital et trois admissions en unité de soins intensifs.

Les hospitalisations liées à la COVID-19 sont en hausse au cours des deux dernières semaines (de 78 à 91 admissions). Les admissions aux soins intensifs liées à la COVID-19 sont restées stables à huit au cours des deux dernières semaines.

La proportion de lits d’hospitalisation occupés par des patients atteints de la COVID-19 est restée stable à 3,2 % pendant la majeure partie de la période de référence, après une légère baisse à 3 %.

Le nombre d’épidémies de COVID-19 dans les milieux à haut risque a augmenté à 13 au cours des deux dernières semaines, contre 11 pour la période de deux semaines précédente.

La campagne de vaccination contre la COVID-19 a été lancée le 10 octobre 2023. En date du 20 avril, 18,4 % des personnes âgées de six mois et plus avaient reçu une dose de vaccin contre la COVID-19. La province n’a pas inclus de répartition des zones de forte et de faible prévalence comme elle l’avait fait par le passé.

Au cours des quatre dernières semaines, les cas de grippe ont montré une légère tendance à la hausse, avec une augmentation notable au cours de la semaine se terminant le 31 août, lorsque le taux de positivité des tests a atteint 3,7 %. Cette augmentation est principalement due à une éclosion de grippe A dans un établissement de la région du Sud-Ouest.

Au cours de la semaine se terminant le 7 septembre, les proportions de cas de grippe confirmés en laboratoire étaient les plus élevées chez les personnes de 65 ans et plus (44,4 %), suivies à égalité par celles âgées de 5 à 19 ans et de 20 à 64 ans (22,2 %).

Une épidémie de grippe a été signalée au cours des quatre dernières semaines.

Aucun décès associé à la grippe n’a été signalé au cours de cette période de référence.

Les hospitalisations liées à la grippe ont diminué de quatre à une au cours des deux dernières semaines. Aucune admission aux soins intensifs pour grippe n’a été enregistrée au cours des deux dernières semaines.

La campagne de vaccination contre la grippe a été lancée le 10 octobre 2023.

Le 13 octobre 2022, le ministère de la Santé a lancé le rapport du programme de surveillance des maladies respiratoires communautaires (CRISP) pour intégrer la surveillance et les rapports sur la COVID-19 aux rapports provinciaux sur les maladies respiratoires et la surveillance, y compris la grippe.

Le rapport normalise les informations épidémiologiques nécessaires à la surveillance des maladies respiratoires et à la gestion des risques et sera publié toutes les deux semaines pendant la saison des maladies respiratoires.