La couverture vol et perte AppleCare+ est désormais disponible en France, en Italie et en Espagne

Apple a étendu la disponibilité de sa couverture vol et perte AppleCare+ à trois nouveaux pays d’Europe, dont la France, l’Italie et l’Espagne.

AppleCare+ est un produit d’assurance qui fournit une assistance et une couverture matérielle 24h/24 et 7j/7. Avec la mise à niveau Vol et perte, les clients peuvent déposer une réclamation pour recevoir un nouvel iPhone en cas de perte ou de vol de leur iPhone pendant la période d’assurance.

Comme l’a noté MacRumeursla couverture vol et perte AppleCare+ est désormais disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, en Allemagne, au Japon, en France, en Italie et en Espagne, avec des plans au prix initial de 229 € pour deux ans d’assurance ou des paiements mensuels supérieurs à € 10 selon l’iPhone.

Comme pour toutes les polices d’assurance, une franchise de 129 € s’applique aux réclamations, Apple exigeant que Find My soit activé sur l’appareil au moment de la perte ou du vol et tout au long du processus de réclamation.

La couverture vol et perte AppleCare+ n’est disponible que sur les iPhones et ne couvre pas les autres matériels Apple, tels que l’iPad, le Mac, les AirPods ou l’Apple Watch.