Il est temps de passer aux Rembrandts comme AmisLa star Courteney Cox rend les fans heureux avec sa version de la chanson thème emblématique de la série. Coux, qui a joué Monica Geller dans la populaire sitcom NBC, a récemment présenté ses prouesses au piano sur les réseaux sociaux. Bien qu’il y ait eu plusieurs interprétations présentées par Cox au piano, la dernière couverture est sûre d’être un favori de tous les temps. L’acteur s’est tourné vers Instagram pour traiter les fans avec une vidéo d’elle-même couvrant Je serai là pour toi par les Rembrandts.

L’actrice a joué la mélodie classique au piano tandis que le musicien Joel Taylor l’accompagnait à la guitare. La vidéo s’ouvre avec Cox regardant la caméra pour effectuer les célèbres applaudissements avec sans doute le moment le plus connu de la piste. Les quatre mêmes applaudissements que beaucoup d’entre nous ont souvent fait à l’unisson en regardant à la maison. Ensuite, le joueur de 56 ans plonge dans des accords rapides alors que Taylor jouait. Cox continue de chatouiller les ivoires avec la musique et le cloue simplement. La voix de la chanson classique de la télévision continue de jouer en arrière-plan.

Elle a sous-titré la vidéo: « Comment ai-je pu faire? Dites-moi ce que je devrais apprendre ci-dessous. »

Une fois le duo terminé, un dialogue audio de l’émission surprend Cox. Après avoir réalisé que c’était la voix de son ancienne co-vedette Matthew Perry à la télévision, elle a dit: «Oh, c’était Chandler», faisant référence à son personnage, Chandler Bing.

La performance de Cox semble attirer les fans et les adeptes, comme en témoigne la section commentaires de l’article. fait plutôt bien. Le grand footballeur David Beckham a jailli sur la couverture. « OMG OMG », a-t-il écrit, ajoutant des emojis de flammes et des visages souriants avec un cœur pour les yeux. Ami et guitariste de Cox, Taylor a également loué les compétences de Cox en disant: « Vous le tuez !!! »

Cox a essayé le monstre de la propreté Monicaon Amis de 1994 à 2004, aux côtés de Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matthew Perry, David Schwimmer et Matt LeBlanc, les six membres de la distribution originale, ainsi que les créateurs de la série, devraient tous apparaître dans une émission spéciale sur HBO Max. Ils enregistreront bientôt l’épisode de la réunion. L’épisode devait initialement être diffusé sur HBO Max en mai 2020. Cependant, il a dû être reporté en raison de la pandémie.