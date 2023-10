Publier des affirmations sans fondement, ne raconter qu’une seule version de l’histoire et présenter les Palestiniens comme de simples objets entre les mains du Hamas sont autant d’erreurs non professionnelles que commettent les médias occidentaux lorsqu’ils couvrent le conflit entre Israël et le Hamas, disent les experts des médias et les journalistes arabes.

Les experts et les journalistes qui ont parlé à Al Jazeera ont déclaré que le « parti pris systémique en faveur d’Israël » « endommage irrémédiablement » la crédibilité des agences de presse considérées comme « traditionnelles » aux yeux des Arabes et d’autres.

Alors que les médias occidentaux « déshumanisent les Palestiniens » et « légitiment les violations israéliennes du droit international » alors qu’Israël bombarde Gaza, il est évident que le contexte historique vital du traumatisme vécu par les Palestiniens au cours des 75 dernières années est laissé de côté, disent les experts. .

Unilatéral

Le 7 octobre, le Hamas a lancé une attaque sans précédent contre des avant-postes militaires et des communautés dans le sud d’Israël, tuant plus de 1 400 Israéliens et ramenant plus de 200 otages à Gaza, selon des responsables israéliens.

Le même jour, Israël a lancé un bombardement incessant sur Gaza qui a tué plus de 8 000 personnes, dont environ 40 pour cent sont des enfants.

Il a également dévasté le secteur de la santé de Gaza et détruit une grande partie de ses infrastructures tout en renforçant son siège d’étranglement en coupant le carburant, l’eau et la nourriture – des actes qui peuvent constituer des crimes de guerre au regard du droit humanitaire international.

Experts des Nations Unies dire Les Palestiniens de Gaza sont confrontés au risque de génocide.

Des correspondants occidentaux se sont rendus en Israël où ils ont largement couvert le chagrin des familles israéliennes, mais Israël n’a pas autorisé les journalistes étrangers à entrer à Gaza, ce qui signifie qu’ils passent à côté d’un aspect essentiel de l’histoire.

« Si vous ne vivez pas à Gaza, si vous n’écoutez pas les prières que font les Palestiniens lorsqu’ils perdent un être cher, si vous n’apprenez pas l’histoire de la vie de ceux qui leur sont chers. [who have been killed] …puis la couverture [of Gaza] ce ne sera pas pareil [as the coverage of Israel]», a déclaré à Al Jazeera Taghreed El-Khodary, une analyste de Gaza, depuis son domicile aux Pays-Bas.

Cela signifie, a-t-elle poursuivi, qu’ils « ne se contentent pas de couvrir le récit israélien, mais qu’ils vivent le récit israélien ».

Quand un traumatisme l’emporte sur un autre

La plupart des habitants de Gaza sont les enfants ou petits-enfants de Palestiniens qui ont été expulsés de leur patrie lors de la création d’Israël en 1948 – un événement commémoré chaque année sous le nom de « Nakba » ou catastrophe.

Les groupes de défense des droits qualifient Gaza, où 2,3 millions de personnes sont enfermées sur un territoire de seulement 41 km (25 miles) de long et 10 km (6 miles) de large, de la plus grande « prison à ciel ouvert » au monde.

“Vous n’entendez pas le mot ‘victimes’ [in reference to Palestinians] comme tu entends [when there is reporting] du côté israélien », a expliqué El-Khodary.

Plutôt que de couvrir le bilan humain à Gaza, de nombreux réseaux de médias occidentaux se réfèrent au nombre de Palestiniens tués ou font écho aux arguments américains et israéliens, notamment sur le « droit d’Israël à se défendre » et sur l’utilisation par le Hamas des civils de Gaza comme « boucliers humains ».

Selon le droit international, Israël est une force occupante en Cisjordanie et à Gaza. Pendant des décennies, il a construit et colonies illégales étendues dans l’ancien. Il maintient un siège étouffant sur cette dernière depuis 2007.

Amnesty International a pointu à ce qu’il qualifie de « preuves accablantes de crimes de guerre alors que les attaques israéliennes effacent des familles entières à Gaza ». Imagerie par satellite montre des quartiers entiers de Gaza qui ont été rasés.

Ces « deux poids, deux mesures » reflètent une tendance plus large des médias occidentaux à présenter les musulmans et les Arabes comme « moins qu’humains », a déclaré Arwa Damon, ancienne correspondante de CNN et aujourd’hui chercheuse principale non-résidente à l’Atlantic Council, une institution de Washington, DC. -réservoir.

« Ce à quoi nous assistons actuellement est une répétition – notamment en termes de couverture médiatique – de ce que nous avons vu le 11 septembre, où [Arabs and Muslims] ont été peints avec ce pinceau « terroriste » et vilipendés », a-t-elle déclaré.

Il est fréquemment demandé aux Palestiniens invités à parler aux chaînes d’information occidentales s’ils « condamnent le Hamas », tandis que les invités israéliens sont rarement invités à condamner la politique d’apartheid de leur gouvernement en Cisjordanie occupée ou son siège et ses bombardements sur Gaza, ont déclaré des experts à Al Jazeera.

“Dans chaque [Western news] rapport, ils ne cessent de mentionner que le Hamas est [designated] un groupe terroriste », a déclaré El-Khodary. « Mais qu’en est-il de ce que fait Israël ? C’est violer le droit international, c’est commettre un génocide. Il a imposé un système d’apartheid [in the West Bank]. Il a imposé un blocus à Gaza pendant 16 ans.

« Où est le contexte ? Seulement, le Hamas est [a designated terrorist group] et c’est le seul contexte qu’ils nous donnent ici.

Accompagnement à la fabrication

Des affirmations non fondées formulées par des partis israéliens ont fait la une des agences de presse occidentales, selon les experts interrogés par Al Jazeera. Un exemple récent est l’affirmation souvent rapportée selon laquelle le Hamas aurait « décapité 40 bébés ».

Malgré le manque de preuves, les allégations ont été rapportées par The Independent, CNN, Fox News et le New York Post.

Même le président américain Joe Biden a laissé entendre qu’il avait vu des photos de bébés démembrés le 12 octobre. La Maison Blanche est ensuite revenue sur ses commentaires, affirmant que Biden n’avait pas vu de telles images et qu’il avait vu des reportages.

Cette affirmation – ainsi que d’autres allégations non fondées, comme celles selon lesquelles des combattants du Hamas auraient violé des centaines de femmes israéliennes – était une tentative de fabriquer un soutien public à la réponse militaire israélienne à Gaza, a déclaré Lina Mounzer, écrivain et critique libanaise qui a écrit pour de grandes agences de presse occidentales.

Alors qu’un rapport d’Amnesty International conclu que des enfants ont été tués dans l’attaque du Hamas, ni les autorités israéliennes, ni les journalistes occidentaux, ni les groupes de défense des droits n’ont trouvé la moindre preuve de « bébés décapités ».

“Quand [Western outlets] Si nous nous concentrons sur ces allégations de 40 bébés décapités et de femmes victimes de viols collectifs, alors ce qu’ils font en réalité justifie la brutalité de la contre-attaque israélienne », a déclaré Mounzer à Al Jazeera.

« Sinon, comment vendez-vous l’idée de la légitime défense alors que [Israel] est-ce que les bombardements sont fondamentalement un camp de concentration ?

Licencié pour empathie

Alors que certains journalistes des médias occidentaux souhaitent peut-être faire des reportages plus approfondis, beaucoup craignent en réalité de perdre leurs moyens de subsistance et leur carrière s’ils dénoncent le parti pris pro-israélien de leur réseau, a déclaré Layla Maghribi, une journaliste indépendante britannique d’origine palestino-syrienne.

Un de ses collègues arabes non juifs, a-t-elle déclaré à Al Jazeera, a reçu pour instruction de ne pas assister à des manifestations ni de publier quoi que ce soit sur les réseaux sociaux qui suggère qu’il sympathise avec les Palestiniens.

Son collègue juif, a-t-elle poursuivi, déteste le fait qu’il ne puisse pas parler à ses lecteurs du véritable coût humain du bombardement israélien de Gaza.

« Mon collègue juif est tout simplement mortifié par la couverture du conflit par son rédacteur en chef. Enfin, si on peut même appeler cela un conflit. C’est un massacre », a déclaré Maghribi.

D’autres journalistes qui ne couvrent pas le conflit ont été licenciés pour des commentaires ou des actions qui impliquent de l’empathie envers les victimes de Gaza.

Michael Eisen, un journaliste juif employé par la revue scientifique open source eLife, dit il a perdu son emploi pour avoir partagé sur X (anciennement Twitter) un titre du site d’information satirique américain The Onion.

« Les Gazaouis mourants sont critiqués pour ne pas avoir prononcé leurs derniers mots pour condamner le Hamas », titrait The Onion, publié le 13 octobre.

Les journalistes de la BBC se seraient opposés à la présentation de la guerre à Gaza par la chaîne britannique.

Même si la BBC a utilisé des mots tels que « massacre », « massacre » et « atrocités » pour décrire l’attaque du Hamas contre Israël, elle s’est abstenue de décrire le bombardement israélien de Gaza d’une manière tout aussi négative, selon un courriel envoyé par le personnel de la chaîne. envoyé au directeur général Tim Davie, du Times du Royaume-Uni signalé.

Maghribi dit qu’elle pense que le climat d’intimidation contre les journalistes et l’incapacité des grands médias à humaniser les Palestiniens font perdre encore plus confiance au monde arabophone et à la diaspora arabe en Occident dans la crédibilité de la couverture médiatique occidentale.

« Nous n’assistons pas seulement à un effondrement de l’humanité », a-t-elle déclaré. “Nous assistons à un effondrement de la profession.”