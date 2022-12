La couverture météo du journaliste sportif de l’Iowa, Mark Woodley, devient virale – NBC Los Angeles

Quiconque a déjà vu une émission de nouvelles locales lors d’un événement météorologique hivernal connaît l’exercice – un météorologue à l’intérieur vous montrant le radar, au moins un journaliste en direct d’un véhicule parlant de l’état des routes et un (ou plusieurs) journaliste dans la rue, racontant vous explique à quel point il fait froid à leur emplacement et vous conseille, à vous le spectateur, de rester à la maison.

Mais un journaliste sportif intrépide coincé sur la veille météo hivernale à Waterloo, Iowa, a décidé de lancer un petit snark avec ses mises à jour en plein air.

Mark Woodley de Affilié NBC KWWL a fait plusieurs plaisanteries hilarantes tout au long de l’émission matinale de plusieurs heures qu’il a été chargé d’aider le 22 décembre. Après (enfin) avoir terminé ses succès en direct, Woodley a décidé de mettre en place une supercoupe de ses moments les plus sournois tout au long de la journée.

“C’est ce que vous obtenez lorsque vous demandez au sportif de venir couvrir un blizzard dans l’émission du matin”, a-t-il déclaré. a sous-titré le message.

“Je fais normalement du sport, euh, tout est annulé ici pour les deux prochains jours, alors quel meilleur moment pour demander au sportif de venir environ cinq heures plus tôt qu’il ne se réveillerait normalement et se démarquer dans le vent et la neige et le froid et dire aux autres de ne pas faire de même », plaisante-t-il à un moment donné de la vidéo. “Je n’avais même pas réalisé qu’il y avait un (spectacle) de 3h30 également le matin jusqu’à aujourd’hui.”

À un autre moment, il plaisante en disant qu’il aurait aimé être à l’intérieur d’une voiture pour faire des mises à jour sur les conditions routières.

“Cette chose est chauffée,” dit-il. “L’extérieur n’est actuellement, euh, pas chauffé.”

Immédiatement, ses reportages hilarants sur la météo hivernale sont devenus viraux et, au moment de mettre sous presse, comptaient près de 20 000 likes sur Twitter.

Woodley, qui est originaire de l’Iowa et très habitué à l’hiver, dit à TODAY.com qu’il ne peut pas croire que c’est pour cela qu’il est célèbre sur Internet.

“De toutes les choses pour lesquelles je pensais être connu dans ma vie, le vieux journaliste météo grincheux n’était pas sur la liste”, dit-il en riant à TODAY.com.

Il explique que, comme de nombreuses entreprises, KWWL manque de personnel ces derniers temps. Woodley a été enrôlé mardi pour aider l’équipe de l’émission du matin jeudi après que la plupart des événements sportifs aient été annulés en raison de la météo.

“Personne ne m’a dit ce que je faisais”, raconte-t-il AUJOURD’HUI. “Maintenant, je pensais que je serais peut-être en studio ou dans la voiture ou quelque chose comme ça – pas à l’extérieur quand la température descend à moins 40 avec le refroidissement éolien!”

Une forte tempête hivernale fait déjà sentir sa présence dans de nombreux États.

Il dit que certaines personnes en ligne ont interrogé la station pour l’avoir mis à l’extérieur dans le froid, mais explique qu’il n’était qu’à “30 pieds de la porte de l’immeuble” et seulement à l’extérieur pendant environ six minutes à la fois.

« J’entrais 10 minutes, je restais dehors 6 minutes », dit-il. “Donc, je veux dire, j’avais un endroit chaud assez proche de l’endroit où j’étais.”

Woodley dit qu’il était en direct 14 fois en trois heures et demie et que la vidéo supercut a été tirée de tous ces succès. Il note qu’ils prennent la tempête “très au sérieux”, mais il a juste “toujours été une sorte de personne sarcastique”.

“Vous savez, c’est un peu ma personnalité et je suppose que ça s’est révélé”, rit-il. “Mais je suis choqué par ce qui s’est passé ces dernières heures.”

Son tweet a été vu par des gens du monde entier et retweeté par des gens comme Judd Apatow – qui appelé Woodley une «légende» – ainsi que le commentateur sportif Rich Eisen et la personnalité sportive Rex Chapman.

Woodley dit qu’il reprendra son horaire habituel du soir et sa couverture sportive assez tôt, mais qu’il le fera – comme plus de 100 millions d’autres à travers les États-Unis – être coincé dans le temps glacial jusqu’à ce que la tempête hivernale passe.

La puissante tempête apporte de la neige abondante, des vents violents et des températures dangereusement froides dans le centre des États-Unis et perturbe les voyages de vacances à travers le pays. Jeudi soir, des milliers de vols ont déjà été annulé.

L’événement météorologique est devrait devenir un cyclone à la bombe vendredi et les conditions devraient s’aggraver pendant le reste de la semaine.

Quant à Woodley, il plaisante en disant qu’en dépit d’être né et élevé dans le Midwest, “chaque année, à cette période de l’année, nous nous disons:” Mec, pourquoi vivons-nous ici? Et puis l’année prochaine, nous sommes toujours là.

« J’ai passé 46 ans dans des conditions météorologiques où l’air vous fait mal au visage. Donc je ne sais pas si je suis la personne la plus intelligente mais je suis toujours là », rit-il.

Cette histoire est apparue pour la première fois sur AUJOURD’HUI.com. Plus d’aujourd’hui :