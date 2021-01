L’école du nord-ouest du Nigéria a été prise pour cible en décembre

Dans notre série de lettres d’écrivains africains, la romancière nigériane Adaobi Tricia Nwaubani critique la couverture médiatique internationale de l’enlèvement d’écoliers au Nigéria – de celle des «filles Chibok» en 2014 à celle des «garçons Kankara» le mois dernier.

Le journalisme frénétique qui a suivi l’enlèvement en 2014 par le groupe islamiste militant Boko Haram de plus de 200 filles de leur école de Chibok, au nord-est du Nigéria, a peut-être été bien intentionné, mais il a conduit à des résultats malheureux.

Avant l’incident de Chibok, le chef de Boko Haram, Abubakar Shekau, n’était qu’une figure marginale que les Nigérians voyaient de temps en temps à la télévision.

Quand il a poignardé la caméra avec ses doigts et a éclaté de rire en menaçant tout le monde, du président nigérian de l’époque Goodluck Jonathan au président américain de l’époque, Barack Obama, de mort et de destruction, beaucoup d’entre nous se sont demandé: à qui cet homme négligé pensait-il vraiment? il était?

Mais, à la suite de Chibok, les médias du monde entier ont diffusé et rediffusé la moindre remarque de Shekau.

Et il leur a fourni du matériel, comme des vidéos des écolières kidnappées qu’il avait promis de vendre.

Certaines des victimes de Chibok ont ​​rencontré le président Muhammadu Buhari après leur libération en 2017

Ceux qui ont été enlevés ont par la suite décrit comment les militants qui les ont retenus captifs se sont délectés des nouvelles de l’incident. La couverture de Chibok a gonflé la valeur de Shekau en tant que produit médiatique, ce qui le rend de plus en plus gratifiant de le garder sur les ondes.

Cela a également déformé l’histoire elle-même.

Malgré la manière dont ils ont été couverts par les médias internationaux, les enlèvements de Chibok n’avaient rien à voir avec «une attaque contre l’éducation des filles», c’était plutôt un banditisme qui avait mal tourné.

Lorsqu’ils ont été libérés après plus de deux ans de captivité à Boko Haram, certains des détenus ont décrit comment les militants qui ont attaqué leur école étaient simplement en mission de pillage et de vol.

« Les militants construisent une marque mondiale »

Après avoir vidé la réserve de nourriture de l’école, ils se sont retrouvés avec le problème de savoir quoi faire avec les élèves et ont commencé à se disputer.

L’un d’eux a suggéré d’enfermer les filles dans un dortoir et de les incendier. Un autre a suggéré qu’ils utilisent les filles pour avoir accès au domicile de leurs parents à proximité et ensuite voler un peu plus de nourriture.

Finalement, un homme a eu l’idée qui conduirait à l’infamie: « Emmenons-les à Shekau. Il saura quoi faire. »

Ce même récit a été enregistré dans un rapport du groupe basé à New York Human Rights Watch, basé sur des entretiens avec certains des 57 étudiants qui ont réussi à s’échapper la nuit de l’enlèvement en sautant des camions utilisés pour les transporter.

Bien que publié quelques mois après l’incident, peu d’attention a été accordée à ce détail.

Déterminés à lancer les attaques de Boko Haram sur le thème irrésistible des terroristes ciblant l’éducation des femmes, certains médias ont ignoré tout fil qui ne correspondait pas à ce récit.

Quelques semaines à peine avant l’incident de Chibok, Boko Haram avait attaqué une école de la ville de Burni Yadi, au nord-est, et autorisé les étudiantes à fuir avant de massacrer 40 garçons dans leur dortoir.

L’incident de Burni Yadi a attiré peu d’attention des médias jusqu’après les enlèvements de Chibok, mais cette connaissance supplémentaire n’a rien fait pour influencer la direction du reportage.

Dans de nombreux cas, les médias ont insisté pour voir l’incident de Chibok sous l’angle de la violence sexiste, fournissant involontairement à Boko Haram les conseils dont il avait besoin pour bâtir sa marque mondiale.

L’utilisation de femmes par Boko Haram comme kamikazes a explosé après les enlèvements de Chibok, selon un rapport de 2017 du Combating Terrorism Center de West Point et de l’Université de Yale, suggérant que le groupe a adopté la tactique pour faire la une des journaux et susciter le choc et la crainte.

Il est rapidement devenu le premier groupe terroriste de l’histoire à utiliser plus de femmes kamikazes que d’hommes, envoyant au moins 80 femmes à la mort rien qu’en 2017.

« Grâce à la réponse mondiale aux enlèvements de Chibok, les insurgés ont appris la puissante valeur symbolique des jeunes corps de femmes … que leur utilisation comme bombardiers attirerait l’attention », a déclaré Hilary Matfess, co-auteur du rapport.

‘Monstre de célébrité’

En février 2018, 110 autres filles ont été enlevées par Boko Haram dans leur école de la ville de Dapchi, au nord-est.

Au cours des dernières années, le gouvernement du président Muhammadu Buhari a sévèrement réduit l’impact de Boko Haram dans le nord-est du Nigéria.

Ses attaques sont beaucoup moins nombreuses, leur emprise sur les titres internationaux durant des heures plutôt que ce qui était autrefois des jours ou des mois. Mais une autre crise sécuritaire a éclaté ailleurs.

Des hommes armés, communément appelés par les responsables gouvernementaux et les médias locaux comme des «bandits», terrorisent le nord-ouest du Nigéria avec des vols et des enlèvements.

Des politiciens, des entrepreneurs, des navetteurs et même des écoliers ont été kidnappés à plusieurs reprises et libérés après le paiement d’une rançon, mais pas à l’échelle de décembre, lorsque plus de 300 garçons ont été enlevés de leur pensionnat à la périphérie de la ville de Kankara le mois dernier.

Les agents de sécurité nigérians et les responsables de la communauté de Kankara ont déclaré que les garçons avaient été emmenés par des bandits.

Mais lorsque les médias internationaux se sont précipités et ont amplifié le lien apparent avec l’incident de Chibok de plus de six ans auparavant, Shekau a dû voir une opportunité.

Trois jours entiers après l’enlèvement de Kankara, Boko Haram a déclaré qu’il était derrière l’attaque. Et, une fois de plus, de nombreux points de vente internationaux ont présenté leurs plates-formes pour que ce monstre de célébrité danse et expose. Et, dans le processus, s’est déchaîné avec un récit défectueux, ignorant toutes les preuves du contraire.

« Le commentaire mégalomane de Shekau »

Les nombreux titres qui attribuaient sans conteste les enlèvements de Kankara à Boko Haram n’ont pas permis de considérer par quel miracle le groupe s’était étendu de ses opérations décimées du nord-est au nord-ouest, deux régions vastes et séparées.

Même à son apogée, Boko Haram n’a pas opéré effrontément dans le nord-ouest.

Le maximum réalisé par les militants a été quelques attentats suicides, quoique meurtriers.

De la même manière qu’il a attisé sa popularité en 2014, Shekau a alimenté les médias avec des commentaires mégalomane et une vidéo prétendument des garçons Kankara.

« Les voix des parents ont été noyées dans la mer de la couverture médiatique mondiale, qui semblait inflexible dans la détermination de relier cet incident à Chibok » « , Source: Adaobi Tricia Nwaubani, Description de la source: Romancier et journaliste, Image: Adaobi Tricia Nwaubani

Les médias locaux, tout en s’inquiétant de l’insécurité croissante au Nigéria, étaient plus sceptiques quant à l’angle de Boko Haram.

Lorsque le journal nigérian Cable a pris le temps de montrer la vidéo à certains des parents, dont beaucoup n’ont pas accès à Internet et ont donc dû s’appuyer sur des sources secondaires pour la visionner, ils ont qualifié l’enregistrement de faux.

« Pourquoi nous jouent-ils des tours? » demandèrent les parents. « Cette vidéo n’est pas authentique. Elle ne montre pas nos enfants. »

Néanmoins, les voix des parents ont été noyées dans l’océan de la couverture médiatique mondiale, qui semblait inflexible dans la détermination de relier cet incident à Chibok.

Les étudiants ont laissé leurs chaussures dans la ruée qui a suivi l’attaque de Kankara

Certains experts internationaux en sécurité ont suggéré que si l’implication directe de Boko Haram semble avoir été écartée, la formation, l’aide et l’encouragement de Boko Haram étaient impliqués.

De nombreux Nigérians pensent que Boko Haram ne s’est intéressé qu’après que les médias internationaux ont couvert l’histoire. Le gouvernement a insisté sur le fait qu’aucune rançon n’était payée aux ravisseurs, qu’il a continué à qualifier de «bandits».

La couverture médiatique de tels actes odieux est importante: les gouvernements doivent être encouragés à agir, les victimes doivent être rappelées et commémorées et le public doit être averti.

Mais tout cela peut être fait sans inspirer plus de criminels et sans leur fournir de tutoriels.

