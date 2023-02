La couverture Hollywood 2023 de Vanity Fair dévoilée

Salon de la vanité a dévoilé aujourd’hui son 29e numéro annuel d’Hollywood et il y a une représentation resplendissante en cours.

Caractéristiques de la liste de cette année douze jeunes stars qui sont « fascinants à l’écran, motivés et en constante évolution ».

Le portfolio hollywoodien 2023 comprend Selena Gomez (Only Murders in the Building, Selena + Chef, My Mine & Me), Jonathan Majors (Devotion, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Creed III, Magazine Dreams), Austin Butler (Elvis, Dune: Part Two, Masters of the Air), Ana de Armas (Blonde, The Grey Man, Ballerina), Florence Pugh (The Wonder, A Good Person, Dune: Part Two, Oppenheimer), Keke Palmer (Non, Lightyear, Sister Acte 3 : Kicking the Habit), Aaron Taylor-Johnson (Bullet Train, Kraven the Hunter), Julia Garner (Ozark, Inventing Anna), Emma Corrin (Lady Chatterley’s Lover, My Policeman, Retreat), Regé-Jean Page (The Grey Man, Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves), Hoyeon (Squid Game, Disclaimer) et Jeremy Allen White (The Bear, Fingernails, The Iron Claw).

Le groupe a été photographié par Steven Klein et habillé par Patti Wilson, et la photo dépeint une scène d’après-fête mettant en vedette certains des jeunes acteurs les plus en vogue d’aujourd’hui, qui apparaissent tous pour la première fois sur la très convoitée couverture hollywoodienne de VF.

La rédactrice en chef Radhika Jones écrit dans une lettre de l’éditeur pour le numéro :

“Notre douzaine dynamique a réalisé de formidables performances au cours des dernières années, couvrant toute la gamme de la télévision de prestige aux films indépendants en passant par les succès au box-office, et ils accumulent les nominations aux prix et les honneurs de l’industrie – tout cela va sans dire. Ce qui les distingue vraiment, c’est leur volonté de prendre des risques, de surprendre leur public et peut-être même eux-mêmes par leur portée et leur ambition.

Dans le cadre du lancement spécial, VF a créé un centre dédié aux problèmes hollywoodiens sur VanityFair.com. Publiés aujourd’hui, des questions-réponses étendues avec chaque star du portefeuille, accompagnées de 12 vidéos dans lesquelles chaque acteur démontre son tour de fête préféré.

Pour Majors, son truc de fête était défiant la gravité avec une canette de Coca-Cola,

Et pour Palmer, il s’agissait de deviner des signes astrologiques, ce avec quoi la Vierge est très en phase.

Quant à Régé-Jean Page, il « faisait flipper les gens ».

Oh vraiment, Votre Grâce?

À un moment donné, Majors, qui se rend souvent à Atlanta pour rendre visite à sa fille de neuf ans avec laquelle il essaie de ne pas passer plus de 10 jours loin de lui, admet que sa première rencontre avec Marvel il y a de nombreuses années ne s’est pas si bien passée. .

“C’était il y a longtemps”, a déclaré la star d’Ant-Man and the Wasp: Quantumania. «Je venais de sortir de l’école de théâtre et je cours en ville et je suis assis au bureau. J’ai grandi d’une manière très particulière et je ne veux pas faire perdre de temps à personne. Alors je suis entré et ils sont juste occupés. Et je me suis dit : “Je suis censé être là, n’est-ce pas ?” C’est devenu long et je me suis dit : « Je vais juste y aller. C’est cool. Je vais juste y aller. Et je suis arrivé à la porte, mais ensuite ils ont dit [casting director] Sarah Finn allait venir. Nous sommes entrés dans la chambre et nous avons discuté. Nous avions cette grande conversation. Je pense que c’est trois ans plus tard que nous avons eu le chat Kang. Et il n’y a plus d’appréhension maintenant, surtout à cause de qui est Kang. Quand j’ai dit oui, nous avons eu une vue d’ensemble et ce qui est présenté est cohérent.

Visitez Vanity Fair pour lire les caractéristiques des 12 vedettes de la couverture !