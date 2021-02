Depuis le début de la pandémie de coronavirus, il y a eu une section d ‘«anti-masques» qui élèvent la voix contre le masque obligatoire et les normes de distanciation sociale.

Bien qu’il existe de nombreuses études et de nombreuses preuves pour montrer que le port d’un masque est une nécessité non seulement pour votre sécurité personnelle, mais en tant que devoir civique plus large de protéger les autres, les anti-masques se sont délibérément rendus dans des lieux publics sans couvre-visage juste pour ennuyer ou prouver qu’ils savent mieux. La plupart de ces endroits doivent refuser le client / visiteur avec des demandes polies qui peuvent parfois devenir assez chaudes.

Que ce soit comme une parodie de telles personnes ou simplement comme une farce cruelle, un homme a commandé un masque personnalisé pour tromper les gens. Le masque a la moitié inférieure de son visage imprimée dessus, et on dirait qu’il y a un masque jetable qu’il a ajusté à son menton. (Quelque chose que beaucoup de gens font volontairement / inconsciemment et est une manière très dangereuse d’utiliser des masques).

Dans une vidéo virale, le nom d’utilisateur Brianhetheman dit: «Alors hier soir, j’ai posté ma vidéo de masque. Et c’était 3,7 millions de vues avant qu’il ne soit retiré. Je l’ai republié de toute façon. Il fait référence ici à la populaire application de partage de vidéos Tik-Tok, qui a l’habitude de supprimer des vidéos promouvant la désinformation.

Il informe le public qu’il est chez le concessionnaire automobile pour vérifier sa voiture qui est en cours de réparation. «Je vais y aller et voir si quelqu’un le remarque», dit-il. Il se rend ensuite au magasin. Comme prévu, le personnel lui informe de porter son masque correctement. «Mettez votre masque, vous devez le mettre sur votre nez», peut entendre un homme hors de la caméra. Il répond effrontément: «C’est sur mon nez», puis le tire vers le bas pour révéler la tromperie.

« Wow, c’est trop cool » dit l’autre homme.

Voici la vidéo:

Certaines personnes sur Twitter n’aimaient pas cette idée d’agacer les gens inutilement.

Donc, il a fondamentalement demandé la controverse? … l’ignorance a sauté – c’est une boue ✨ (@timmythaplug) 7 février 2021

Certaines personnes sont tellement excitées de pouvoir prouver que quelqu’un a tort. – American Exceptionihilism (@dark_gone) 7 février 2021

Certains autres utilisateurs ont cependant apprécié la blague.

Alors, qu’est-ce que tu penses? Une blague inoffensive ou une mauvaise farce?