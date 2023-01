La couverture des médicaments pour le diabète, l’insuffisance cardiaque et la prévention des caillots sanguins s’étend en Colombie-Britannique

La Colombie-Britannique a annoncé que son programme PharmaCare s’élargit pour inclure des médicaments pour les personnes atteintes de diabète de type 2, d’insuffisance cardiaque et de caillots sanguins.

À compter du jeudi 5 janvier, la couverture des médicaments pour la dapagliflozine – utilisée pour traiter l’insuffisance cardiaque, le diabète de type 2 et les maladies rénales chroniques – ne sera plus seulement disponible pour 2 000 patients de la Colombie-Britannique qui font face à une insuffisance cardiaque avec des «fractions d’éjection réduites» et seront plutôt pris en compte une prestation régulière dans le cadre du programme, désormais disponible pour jusqu’à 5 000 patients supplémentaires cette année.

Apixaban – un anticoagulant utilisé pour prévenir les caillots sanguins – a également été offert à 45 000 personnes, mais en devenant un avantage régulier, il sera désormais offert à environ 24 000 personnes de plus dans la province.

Pendant ce temps, deux autres médicaments appelés empagliflozine et sémaglutide verront leur couverture limitée élargie pour les personnes atteintes de diabète de type 2. Avant cette année, les patients n’avaient accès à ces options qu’après avoir essayé la metformine et soit une sulfonylurée, soit l’insuline, sans succès pour contrôler leur glycémie.

Avec ces nouveaux changements, les Britanno-Colombiens n’auront qu’à essayer une option avant qu’un médecin puisse demander une couverture supplémentaire par le biais du programme.

“Les changements garantiront que la couverture est alignée sur les preuves cliniques et amélioreront l’accès des patients aux médicaments appropriés”, lit-on dans un bulletin d’information du ministère de la Santé.

