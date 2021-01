Kamala Harris vient de la débarquer en premier Vogue couverture et Internet est en grande partie mécontent de la manière dont elle est représentée.

Le sénateur démocrate, qui devrait être inauguré le 20 janvier en tant que première femme, première noire américaine et première asiatique américaine à assumer le poste de vice-présidente, apparaît sur la couverture du numéro de février 2021 du magazine de mode d’élite portant un blazer noir , haut blanc, pantalon noir, ainsi que deux de ses looks emblématiques: des baskets Converse et un collier de perles. Elle se tient au milieu d’un fond vert drapé de satin rose – un clin d’œil à sa sororité, Alpha Kappa Alpha.

UNE photo de cette couverture a été divulgué en ligne le samedi 9 janvier et confirmé par la suite comme étant authentique par Vogue. L’image a suscité de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux.

Dans une déclaration publiée à E! News, Vogue a expliqué que le but du tournage était de mettre en valeur la personnalité «accessible» de Harris.

« L’équipe de Vogue a adoré les images prises par Tyler Mitchell et a senti l’image plus informelle capturée par la nature authentique et accessible du vice-président élu Harris – qui, selon nous, est l’une des caractéristiques de l’administration Biden / Harris », indique le communiqué. « Pour répondre à la gravité de ce moment de l’histoire et au rôle qu’elle doit jouer pour faire avancer notre pays, nous célébrons les deux images d’elle comme des couvertures numériques. »

Un initié a dit à E! Nouvelles que le magazine a collaboré étroitement avec Harris sur les décisions créatives, y compris le style du tournage, et que les deux looks ont été choisis par la vice-présidente élue et son équipe.

« Kamala Harris est à peu près aussi claire que les femmes de couleur viennent et Vogue a toujours foutu son éclairage, » tweeté un utilisateur. « WTF est-ce que ce gâchis lavé d’une couverture?

Une autre personne a écrit que l’image « est délavée, mal éclairée, stagnante, indésirable. Comment pourriez-vous rendre un si mauvais service à une femme vibrante et belle? Honteux. »