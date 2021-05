La couverture de Vogue UK de Billie Eilish révèle un nouveau look et des difficultés pour l’image corporelle

La sensation musicale adolescente Billie Eilish, qui a expliqué à quel point sa renommée et ses difficultés d’image corporelle ont influencé sa façon de s’habiller, se détourne des vêtements dans lesquels vous avez l’habitude de la voir.

Elle veut préciser que peu importe ce qu’elle porte, elle mérite le respect.

S’adressant à British Vogue dans une interview publiée dimanche, Eilish, 19 ans, a expliqué qu’elle faisait face à un déluge de commentaires sur son apparence d’adolescente mineure et pourquoi elle avait maintenant décidé d’abandonner ses vêtements amples.

«Cela m’a vraiment offensé quand les gens me disaient:« C’est bien pour elle de se sentir à l’aise dans sa peau plus grosse »», a déclaré Eilish. « Jésus Christ?! Bon pour moi? … Plus Internet et le monde se soucient de quelqu’un qui fait quelque chose à laquelle ils ne sont pas habitués, ils le placent sur un piédestal si élevé que c’est encore pire.

Eilish était auparavant connue pour ses vêtements de sport qui cachaient sa forme – un choix de mode qui, selon elle, visait à empêcher les autres de lui faire honte.

«Je ne veux jamais que le monde sache tout de moi», a-t-elle déclaré dans une publicité Calvin Klein 2019. « Je veux dire, c’est pour ça que je porte de gros vêtements amples. Personne ne peut avoir d’opinion parce qu’ils n’ont pas vu ce qu’il y a en dessous, tu sais? Personne ne peut dire: ‘Oh, elle est mince, elle n’est pas mince, elle est a un plat (fesses), elle a un gros (fesses). Personne ne peut dire quoi que ce soit, parce qu’ils ne savent pas.

La nouvelle image d’Eilish, liée à son prochain album «Happier Than Ever», marque un détour majeur: elle abandonne les chemises surdimensionnées et les pantalons bouffants pour une séance photo avec des corsets moulants et des décolletés inférieurs.

Elle a clairement indiqué au Vogue britannique qu’il n’y avait «aucune excuse» pour les hommes qui croient que les vêtements pour femmes permettent de les «attraper», ou ceux qui trouvent ironique qu’Eilish parle d’insécurités tout en découvrant plus de peau.

«Du coup tu es une hypocrite si tu veux montrer ta peau, et tu es facile et tu es une salope et tu es une pute. Si je le suis, alors je suis fière », a-t-elle déclaré. «Retournons les choses et soyons habilités à cela. Montrer votre corps et montrer votre peau – ou non – ne doit pas vous priver de respect. »

À ceux qui pourraient critiquer sa décision de lutter contre l’image corporelle en portant un corset, Eilish n’a pas hésité dans sa réponse: «Mon truc, c’est que je peux faire ce que je veux.

Elle a ajouté: «Tout dépend de ce qui vous fait vous sentir bien. Si vous voulez vous faire opérer, allez vous faire opérer. Si vous voulez porter une robe que quelqu’un pense que vous avez l’air trop grande, (explétive) – si vous vous sentez bien, vous avez l’air bien. Il s’agit de reprendre ce pouvoir, de le montrer et de ne pas en profiter. Je ne me laisse plus appartenir. »

Six ans après avoir lancé sa carrière à 13 ans, Eilish est consciente qu’elle a changé sous les projecteurs. Que penserait son jeune moi?

«C’est une bonne chose à laquelle penser dans certains cas, mais je pense aussi que vous ne devriez pas essayer d’être une personne que votre ancien moi aimerait, et vous ne devriez pas essayer d’être une personne que votre futur sera , » elle a dit. «Vous devriez être exactement qui vous vous sentez et que vous voulez être à ce moment-là, sinon vous allez devenir fou.»