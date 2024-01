La couverture de Sports Illustrated, une toile délavée qui définissait autrefois le sport

Peut-être s’agissait-il de l’image muette de l’équipe olympique de hockey des États-Unis célébrant le «Miracle sur glace.» C’était peut-être le cadre parfait de la création de Dwight Clark “La prise» pour envoyer les 49ers de San Francisco au Super Bowl de 1982. Ou cela aurait pu être la déclaration selon laquelle LeBron James, 17 ans, était «L’élu», 20 mois avant de disputer son premier match NBA.

Pour les amateurs de sport d’un certain âge, le souvenir d’avoir couru vers la boîte aux lettres pour voir ce qui faisait la couverture du dernier numéro hebdomadaire de Sports Illustrated est indélébile. Pendant des décennies, les photographes, rédacteurs et rédacteurs du magazine ont détenu le pouvoir d’honorer les stars et de livrer le récit définitif des plus grands moments du sport, souvent avec une seule photo et quelques mots en couverture. C’était l’immobilier le plus puissant du journalisme sportif.

“Quand j’étais enfant et que je recevais SI, vous n’aviez pas ce cycle d’informations immédiat de 24 heures qui vous frappait à la tête”, a déclaré Nate Gordon, ancien rédacteur en chef d’images chez Sports Illustrated et maintenant responsable du contenu chez The Tribune des joueurs. “Vous obtiendriez cette couverture et vous diriez : ‘Mec, c’est ce qui s’est passé la semaine dernière.’ Ce est tellement cool.'”

Dans la mesure où n’importe quel magazine possédait ce pouvoir, il est aujourd’hui considérablement réduit. Mais le chemin a été particulièrement difficile pour Sports Illustrated, avec son personnel en diminution et sa fréquence d’impression réduite. La semaine dernière, la plupart des employés ont été soit licenciés, soit informés que leur emploi serait incertain après 90 jours, laissant l’avenir de la publication incertain.